Želite slušati Etiku umjesto Vjeronauka ili zamijeniti drugi izborni predmet? Bliži se rok

Nadbiskup podržao građanski odgoj: 'Nemamo pravo tražiti da naša ponuda bude jedina'
Vjeroučitelji su pozvani da se uključe u građanski odgoj, a nadbiskup Uzinić poručio je da vjeronauk i GOO ne smiju biti suprotstavljeni.
12:03 7 d 25.05.2026
01. lipanj 2026.
Dok se približava zadnje školsko zvono, učenici trebaju razmisliti koje izborne predmet žele slušati dogodine jer se rok za promjene približava.
Na izborne predmete koje su odabrali, učenici nisu 'osuđeni' cijelo školovanje. Dužni su ih pohađati cijele nastavne godine jednom kada ih upišu, ali tijekom obrazovanja mogu ih i promijeniti, propisuje Zakon o odgoju i obrazovanju.
Naime, Zakon kaže da kada se učenik opredijeli za izborni predmet, on za njega kao da postaje obveznim. Dužan je pohađati ga cijele školske godine, baš kao i fakultativne predmete. No, postoji rok za promjenu izbornih predmeta, a to je do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu. Dakle, učenici koji bi u sljedećoj školskoj godini, 2026./27. htjeli slušati neki drugi izborni predmet u odnosu na sada, moraju to odlučiti u sljedećih mjesec dana.
- Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom/nastavničkom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu. Učenik srednje škole izborni predmet koji je prestao pohađati mora zamijeniti drugim izbornim predmetom, propisano je zakonom, a jedina iznimka od ovog roka su situacije u osnovnoj školi u slučaju dugotrajnih zdravstvenih teškoća djeteta ili drugih opravdanih razloga.
Neke škole na svojim internetskim stranicama ovih dana objavljuju upute za promjenu izbornog predmeta. Primjerice, Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija ŠMIMK Zagreb objavila je da roditelji učenika koji žele promijeniti izborni predmet, Vjeronauk ili Etiku, o tome trebaju izvijestiti razrednika i ispuniti dva zahtjeva.
Jedan je zahtjev za ispis, drugi za upis novog izbornog predmeta. U zahtjevu za ispis potrebno je navesti razlog zbog kojeg se učenik ispisuje. S druge strane, u zamolbi dostupnoj na internetskim stranicama Obrtničke škole za osobne usluge Zagreb nije potrebno navoditi razlog ispisa.
