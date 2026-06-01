Počeo proces upisa u srednje: Pogledajte koliko je mjesta u svakoj školi i koji su važni rokovi

Ovog ponedjeljka započele su prijave u sustav upisa u srednje škole. Učenici s teškoćama već mogu prijavljivati programe, a za sve to kreće 24. lipnja
Prijave u Nacionalni informacijski sustav prijava upisa u srednje škole (NISPUSŠ) otvorene su 1. lipnja, no redoviti kandidati za sada još uvijek ne prijavljuju programe. Prvo škole trebaju natječaje za upise objaviti najkasnije do 19. lipnja godine na mrežnim stranicama. Iz tog će natječaja biti vidljivo koje predmete škole traže za upis i eventualni bodovni prag, ako ga je škola odredila.
- Nakon prijave obavezno provjerite svoje osobne podatke u kartici 'Moji podaci'. Ako primijetite netočnosti, javite se svom razredniku. Kandidati s teškoćama u razvoju od 1. lipnja mogu prijavljivati programe u nadležnim županijskim upravnim odjelima za obrazovanje. Za prijavu je potrebno imati mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje HZZ-a. Kandidati koji žele upisati sportski razred trebaju iskazati interes u kartici 'Moji podaci' unosom sporta, naziva kluba i mjesta u kojem klub djeluje. Rok za iskaz interesa je 5. lipnja do 18:00 sati. Kandidati izvan redovitog sustava obrazovanja trebaju se registrirati kako bi dobili podatke za prijavu u sustav. Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti CARNET-u najkasnije do 19. lipnja, poručuju iz CARNET-a.
Datumi upisa u srednje u 2026. dio su Odluke o upisu učenika u I. razred srednje u 2026./2027. koja je prošlog petka objavljena u Narodnim novinama. Od 24. lipnja, počinje prijava programa koje učenici žele upisati. Redoviti kandidati mogu prijaviti maksimalno šest programa u šest škola. Taj proces traje do 3. srpnja 2026., osim u školama koje provode prijemne, a za koje je rok prijave 26. lipnja. Prijemni će se odvijati između 29. lipnja i 2. srpnja, za one škole koje ga ove godine provode, a čiji popis možete pronaći na poveznici.
Objava konačnih ljestvica poretka u ljetnom roku je 7. srpnja 2026., a do 9. srpnja školi je nužno dostaviti upisnicu, što je moguće obaviti online putem. Službena objava mjesta za jesenski rok je 10. kolovoza.
Učenici koji se u srednju nisu upisali u ljetnom roku moći će iskoristiti i jesenski rok. Prijave u sustav i prijava obrazovnih programa započinju istodobno, 24. kolovoza i traju samo do 28. kolovoza. Konačne ljestvice upisa u srednje u jesenskom roku izlaze 31. kolovoza, dok se upisnice školama trebaju dostaviti do 2. rujna. Po potrebi će biti otvoren i treći upisni rok u srednjim školama, a u tom se roku učenici javljaju direktno školama od 3. do 30. rujna 2026.
Učenici s teškoćama u razvoju programe prijavljuju već od 1. lipnja, a najkasnije do 12. lipnja. Oni se prijavljuju u županijske upravne odjele za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe. Ljestvice poretka za učenike s teškoćama izlaze 23. lipnja. Prijave za učenike sportaše traju od 1. do 5. lipnja, dok liste za njih izlaze 19. lipnja.
Prema odluci koja je objavom u Narodnim novinama postala službena, na upisima u prvi razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2026./2027. planira se broj upisnih mjesta za ukupno 47.455 učenika u 2.167 razrednih odjela. S time da je u državnim školama broj mjesta 44.718, dok je prema Školskom e-Rudniku osmaša daleko manje, 38.005. Prema programima je broj mjesta raspoređen na sljedeći način:
Naš kalkulator bodova može vam pomoći pri izračunu bodova za upis, a pristupate mu ovom poveznicom.
Na kraju dokumenta preuzetih iz Narodnih novina u nastavku možete vidjeti i broj mjesta i razrednih odjela u svakoj srednjoj školi i svakom smjeru.
Ovdje možete proučiti detaljan hodogram za redovite kandidate.
U nastavku proučite hodogram aktivnosti za učenike s teškoćama u razvoju.
Slijedi hodogram za sportaše i umjetničke programe.
U nastavku proučite hodogram aktivnosti za kandidate koji su izvan redovitog sustava obrazovanja.
Uz pomoć našeg Kalkulatora bodova saznajte koliko bodova prilikom upisa možete očekivati. Na profilu svake srednje škole možete izračunati bodove koji su vam potrebni za upis baš te škole. Ovim kalkulatorom možete izračunati koliko ćete bodova imati na temelju ocjena iz osnovne škole, a možete i vidjeti koliko je minimalno bodova potrebno za upis škole te prosječan broj bodova upisanih učenika.
A u pronalasku srednje škole koja je baš za vas pomoći će vam i naše Online predstavljanje škola. Škole se predstavljaju kroz nekoliko rubrika: naziv škole, lokacija, kratki opis škole, povijest škole, uvjeti upisa, fotografija i video, kontakti.
