Kreće zaključivanje ocjena: Imamo odgovor na pitanje koje najčešće muči učenike

Kreće završna utrka za ocjene: Od ponedjeljka vrijedi zabrana koja se tiče svih roditelja
Na temelju pravilnika o vrednovanju u školama ovaj je petak zadnji dan za roditeljske sastanke i informacije u ovoj nastavnoj godini.
10:24 3 d 29.05.2026
01. lipanj 2026.
Započinje zaključivanje ocjena, a osim toga da ocjena ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine još su neka pravila koja učenici trebaju znati.
Školski kalendar kaže kako je 13. lipnja posljednji dan nastave u ovoj nastavnoj godini. To za učenike znači samo jedno: ovih dana obavljaju se završna ocjenjivanja i bit će im zaključene ocjene. I dok opći uspjeh na kraju godine proizlazi iz aritmetičke sredine, to ne mora biti nužno slučaj sa zaključnom ocjenom na pojedinom predmetu. U kratkom vodiču odgovorili smo na bitna pitanja školaraca kada je riječ o zaključivanju ocjena.
Jedan od najčešćih prigovora učenika, a često i roditelja, onaj je da zaključna ocjena nije aritmetička sredina svih postojećih ocjena iz tog predmeta. Na primjer, iz nekog predmeta imaju 'rubni' prosjek 3,5, ali nastavnik im je svejedno zaključio ocjenu dobar. Važno je znati da time nije prekršen nijedan pravilnik, što je najčešće pitanje učenika u ovim situacijama. Naime, prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja zaključna ocjena iz nastavnoga predmeta na kraju nastavne godine 'ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena, osobito ako je učenik pokazao napredak u drugom polugodištu.'
Kreće završna utrka za ocjene: Od ponedjeljka vrijedi zabrana koja se tiče svih roditelja
Na temelju pravilnika o vrednovanju u školama ovaj je petak zadnji dan za roditeljske sastanke i informacije u ovoj nastavnoj godini.
10:24 3 d 29.05.2026
Dio roditelja često se voli pozivati, a onda i prijetiti inspekcijom nastavnicima koji ne omoguće učeniku ispravak jedinice. Međutim, to je samo još jedan od mitova - niti jedan pravilnik ili propis ne nalaže nastavniku da učenicima mora omogućiti ispravak ocjene nedovoljan, niti tijekom nastavne godine niti pred samo zaključivanje ocjena.
To, kao i odgovaranje za višu ocjenu, ovisi o samom nastavniku pa tako neki imaju takvu praksu, a drugi ne. Isto tako, a budući da se pišu završni ispiti, važno je ponoviti pravilo o ponavljanju ispita. Naime, čest je mit među učenicima da nastavnik mora ponoviti ispit ako je polovica razreda dobila negativnu ocjenu. No isti pravilnik ne navodi taj postotak nego samo da nakon 'pisane provjere s neočekivanim postignućem učenika, učitelj/nastavnik treba utvrditi uzroke neuspjeha i o njima dati povratnu informaciju učenicima' i potom u dogovoru s razrednikom i stručnom službom škole može odlučiti o tome je li nužno ponoviti ispit.
- Ponavljanje pisane provjere provodi se u redovnoj nastavi nakon što učitelj/nastavnik utvrdi neuspjeh učenika, odnosno neočekivana postignuća učenika, odnosno kada ocijeni da postignuća učenika nisu dovoljna za nastavak poučavanja i učenja, stoji u pravilniku.
Nema više podizanja prosjeka na kraju godine: 'To malo zbunjuje učenike, nisu svjesni'
06:54 176 d 07.12.2025
Oni učenici koji iz najviše dva predmeta imaju ocjenu nedovoljan moraju ići na dopunski rad, tzv. produžnu nastavu koju je škola dužna organizirati. To je svojevrsna pomoć u učenju i nadoknađivanje znanja. Produžna traje minimalno 10, a najviše 25 sati po predmetu. Kada učitelj tijekom produžne nastave zaključi da ste naučili što je nužno za prelazak u novi razred, zaključuje pozitivnu ocjenu. Oni koji nisu za pozitivnu ocjenu ni nakon produžne nastave, moraju na popravni ispit u kolovozu.
Ako zaključnom ocjenom niste zadovoljni, možete se žaliti, odnosno tražiti da pred povjerenstvom polažete ispit iz tog predmeta. Zahtjev za polaganjem ispita pred povjerenstvom podnosite učiteljskom vijeću. Polaganje ispita provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja zahtjeva.
Ako je povjerenstvo na ispitu utvrdilo prolaznu ocjenu, ocjena je povjerenstva konačna. U slučaju da je povjerenstvo učeniku utvrdilo ocjenu nedovoljan, a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga se na dopunski rad, odnosno gore spomenutu produžnu nastavu.
Učenici danas uče drukčije, a ovi udžbenici se mijenjaju kako bi ih pratili: Evo što je novo
Nove generacije uče drugačije, a iz Alfe su napravili korak u pravom smjeru, preobrazbom nastavnih materijala u strukovnim školama.
09:30 6 h 01.06.2026
Strahuju od Kiklopa, žele Glembajeve: Nisu svi maturanti spremni za esej, ali slušanje lektira moglo bi pomoći
Neki nisu pročitali sva djela na popisu za esej na maturi, a kad smo im pustili lektire u obliku audioknjiga, reakcije su bile pozitivne.
13:45 4 d 28.05.2026
Dekanica otkrila što čeka maturante koji upišu njen faks: Praksa kreće odmah, a cilj je da postanete lideri
Blaženka Filipan-Žignić dekanica je Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, a podijelila je sve o studijima, praksi i prilikama koje čekaju njihove studente.
12:14 6 d 26.05.2026
Božina priča pokazuje zašto ne treba strahovati od krivog izbora faksa: 'To vas ne mora definirati za život'
U sklopu projekta Brucoš 101 razgovarali smo s Božom Crnkovićem, Service Desk Team Leadom u Spanu, o izboru faksa te kako uskladiti posao i studij.
11:49 1 d 31.05.2026
Ante i Lovro ruše stare predrasude o studentima ekonomije: Izvrsni su studenti s impresivnim postignućima
Dvojica studenata ZŠEM-a putuju svijetom, vode udruge, odrađuju prakse i uz sve to drže odličan prosjek. Kažu da su temelje postavili u srednjoj.
08:08 2 d 30.05.2026
Upoznale su se na faksu, a završile u New Yorku: Kažu da je izbor studija ključan, a imaju i savjete oko toga
Prijateljstvo za vrijeme studiranja pretvorile su u projekt koji je završio na festivalu u New Yorku i pokazale koliko fakultet može otvoriti vrata.
09:00 3 d 29.05.2026
Otvoren je nagradni natječaj za najbolje projekte studentskih udruga: Prijavi svoju
Studentske udruge čine fakultetski život bogatijim, pokažite što vaša radi i osvojite poklon paket u sklopu projekta Brucoš 101.
10:25 4 d 28.05.2026
Počeo proces upisa u srednje: Pogledajte koliko je mjesta u svakoj školi i koji su važni rokovi
Ovog ponedjeljka započele su prijave u sustav upisa u srednje škole. Učenici s teškoćama već mogu prijavljivati programe, a za sve to kreće 24. lipnja
11:11 4 h 01.06.2026
Želite slušati Etiku umjesto Vjeronauka ili zamijeniti drugi izborni predmet? Bliži se rok
Dok se približava zadnje školsko zvono, učenici trebaju razmisliti koje izborne predmet žele slušati dogodine jer se rok za promjene približava.
20:50 19 h 31.05.2026
Filip je državni prvak u dva mnogima teška predmeta: Ustaje u 5:45, a školu ne voli jer mu nije - izazovna
Učenik XV. gimnazije Zagreb, Filip Šuškavčević, državni je prvak u čak dva predmeta - fizici i matematici. Njegovi uspjesi počeli su još u osnovnoj.
12:05 1 d 31.05.2026
Dvije srednje uvode smjer koji dosad nije postojao: 'Počinje se javljati potreba za tim kadrom'
Među sedam novih strukovnih smjerova koji se uvode od 2026., najvećem broju škola odobren je smjer arhivski tehničar. Trajat će četiri godine.
12:05 1 d 31.05.2026
Svaka osma žena ima policistične jajnike, sada dolazi do velike promjene: 'Bilo me sram priznati'
PCOS odnosno sindrom policističkih jajnika u naredne će tri godine otići u povijest. Stručnjaci i pacijentice izabrali su novi naziv za ovaj sindrom.
11:50 1 d 31.05.2026