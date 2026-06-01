Kreće zaključivanje ocjena: Imamo odgovor na pitanje koje najčešće muči učenike

Započinje zaključivanje ocjena, a osim toga da ocjena ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine još su neka pravila koja učenici trebaju znati.

Školski kalendar kaže kako je 13. lipnja posljednji dan nastave u ovoj nastavnoj godini. To za učenike znači samo jedno: ovih dana obavljaju se završna ocjenjivanja i bit će im zaključene ocjene. I dok opći uspjeh na kraju godine proizlazi iz aritmetičke sredine, to ne mora biti nužno slučaj sa zaključnom ocjenom na pojedinom predmetu. U kratkom vodiču odgovorili smo na bitna pitanja školaraca kada je riječ o zaključivanju ocjena.

Imam prosjek 3,5, a nastavnik mi je zaključio dobar

Jedan od najčešćih prigovora učenika, a često i roditelja, onaj je da zaključna ocjena nije aritmetička sredina svih postojećih ocjena iz tog predmeta. Na primjer, iz nekog predmeta imaju 'rubni' prosjek 3,5, ali nastavnik im je svejedno zaključio ocjenu dobar. Važno je znati da time nije prekršen nijedan pravilnik, što je najčešće pitanje učenika u ovim situacijama. Naime, prema Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja zaključna ocjena iz nastavnoga predmeta na kraju nastavne godine 'ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena, osobito ako je učenik pokazao napredak u drugom polugodištu.'

Mora li nastavnik dati priliku da ispravite ocjenu ili ponoviti loše napisanu provjeru?

Dio roditelja često se voli pozivati, a onda i prijetiti inspekcijom nastavnicima koji ne omoguće učeniku ispravak jedinice. Međutim, to je samo još jedan od mitova - niti jedan pravilnik ili propis ne nalaže nastavniku da učenicima mora omogućiti ispravak ocjene nedovoljan, niti tijekom nastavne godine niti pred samo zaključivanje ocjena.

To, kao i odgovaranje za višu ocjenu, ovisi o samom nastavniku pa tako neki imaju takvu praksu, a drugi ne. Isto tako, a budući da se pišu završni ispiti, važno je ponoviti pravilo o ponavljanju ispita. Naime, čest je mit među učenicima da nastavnik mora ponoviti ispit ako je polovica razreda dobila negativnu ocjenu. No isti pravilnik ne navodi taj postotak nego samo da nakon 'pisane provjere s neočekivanim postignućem učenika, učitelj/nastavnik treba utvrditi uzroke neuspjeha i o njima dati povratnu informaciju učenicima' i potom u dogovoru s razrednikom i stručnom službom škole može odlučiti o tome je li nužno ponoviti ispit.

- Ponavljanje pisane provjere provodi se u redovnoj nastavi nakon što učitelj/nastavnik utvrdi neuspjeh učenika, odnosno neočekivana postignuća učenika, odnosno kada ocijeni da postignuća učenika nisu dovoljna za nastavak poučavanja i učenja, stoji u pravilniku.

Tko mora na produžnu?

Oni učenici koji iz najviše dva predmeta imaju ocjenu nedovoljan moraju ići na dopunski rad, tzv. produžnu nastavu koju je škola dužna organizirati. To je svojevrsna pomoć u učenju i nadoknađivanje znanja. Produžna traje minimalno 10, a najviše 25 sati po predmetu. Kada učitelj tijekom produžne nastave zaključi da ste naučili što je nužno za prelazak u novi razred, zaključuje pozitivnu ocjenu. Oni koji nisu za pozitivnu ocjenu ni nakon produžne nastave, moraju na popravni ispit u kolovozu.

Imate pravo na žalbu

Ako zaključnom ocjenom niste zadovoljni, možete se žaliti, odnosno tražiti da pred povjerenstvom polažete ispit iz tog predmeta. Zahtjev za polaganjem ispita pred povjerenstvom podnosite učiteljskom vijeću. Polaganje ispita provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ako je povjerenstvo na ispitu utvrdilo prolaznu ocjenu, ocjena je povjerenstva konačna. U slučaju da je povjerenstvo učeniku utvrdilo ocjenu nedovoljan, a učenik ima zaključenu ocjenu nedovoljan iz najviše dva nastavna predmeta, upućuje ga se na dopunski rad, odnosno gore spomenutu produžnu nastavu.