Čitajte portal srednja.hr cijele godine u pola cijene: Velika akcija traje još kratko

POV: Sutra pišeš esej na maturi iz Hrvatskog, a sve o čemu razmišljaš je novac
Svatko od nas ima svoj stil učenja koji mu pomaže zapamtiti gradivo. Što kad je sve o čemu razmišljaš novac, a sutra pišeš esej na maturi?
16:30 1 d 15.06.2026
01. lipanj 2026.
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POV: Sutra pišeš esej na maturi iz Hrvatskog, a sve o čemu razmišljaš je novac
Svatko od nas ima svoj stil učenja koji mu pomaže zapamtiti gradivo. Što kad je sve o čemu razmišljaš novac, a sutra pišeš esej na maturi?
16:30 1 d 15.06.2026
Ida je najvolonterka godine i studira na jednom od najpopularnijih studija, a evo kako joj sve polazi za rukom
Obveze na faksu i volontiranje nije joj lako uskladiti, ali Ida kao volonterka daje sve od sebe, pa je za svoj rad dobila i Volonterski Oskar.
13:51 4 d 12.06.2026
Nije svejedno gdje studirate ekonomiju: Pogledajte kakve prilike imaju studenti ovog faksa još tijekom studija
Studij nije samo diploma. Važno je i kakve ćete prilike dobiti tijekom studiranja, upoznati ljude iz struke i steći iskustvo, a FET u Puli nudi puno.
13:19 4 d 12.06.2026
Najbolji studenti najvećeg faksa u zemlji otkrili su nam tajnu svog uspjeha: 'To je stvar discipline'
Anita, Antonio i Damjan su među top studentima na EFZG-u. U tome nema nikakve misterije, otkrili su nam - samo disciplina i iskren interes za studij.
07:00 4 d 12.06.2026
Profesor nam je otkrio kako izgleda studij koji obrazuje tražene stručnjake: 'Studenti nisu samo promatrači'
Jedan nastavnik može promijeniti smjer cijeloga života. Saznajte kako FOI u Varaždinu obrazuje ljude koji će jednog dana biti taj nastavnik.
09:54 5 d 11.06.2026
Pronašli smo jedan od najzanimljivijih pametnih satova na tržištu: Evo pet razloga zašto je genijalan
Plaćate bez novčanika, prati vaš san i raziinu stresa, detaljno prati vaše rezultate u više od stotinu sportova, a baterija mu traje do deset dana.
11:30 6 d 10.06.2026
Diplome ovih studija otvaraju vrata cijelog svijeta, a studira se u Zagrebu: Jedan je jedinstven u Hrvatskoj
Što ako ne moraš letjeti u inozemstvo kako bi stekao međunarodnu diplomu i studirao s ljudima iz čitavog svijeta? Takvi studiji postoje u Zagrebu.
09:00 6 d 10.06.2026
Tražimo novog člana ili članicu tima: Zapošljavamo video snimatelja/icu i montažera/ku
Zapošljavamo videografa ili videografkinju koji će snimati i montirati video sadržaj za naše portale. Rok za prijavu je 17. lipanj do 23:59 sati.
13:45 13 d 03.06.2026
Otvoren je nagradni natječaj za najbolje projekte studentskih udruga: Prijavi svoju
Studentske udruge čine fakultetski život bogatijim, pokažite što vaša radi i osvojite poklon paket u sklopu projekta Brucoš 101.
10:25 19 d 28.05.2026
U koje su škole išli Vatreni? Većinom strukovne, jedan završio elitnu gimnaziju
Naši igrači prvu utakmicu na Svjetskom igraju protiv Engleske u srijedu. Tim povodom istražili smo koje su škole završili.
16:48 10 h 16.06.2026
Nekim učenicima još nisu počeli praznici, i dalje su u školi: Ove brojke možda ih utješe
Učenicima do dvije zaključene jedinice počela je produžna nastava. Statistika kaže da je većina završi uspješno i ne mora na popravni ispit.
10:31 17 h 16.06.2026
Najtužniji kraj nastavne godine: Dvije škole oprostile se od preminulih učenika
Učenica Srednje škole Duga Resa izgubila je bitku s dugom i teškom bolešću, dok je tragično preminuo učenik Osnovne škole dr. Ivana Novaka Macinec.
09:52 1 d 15.06.2026
Tražimo novog člana ili članicu tima: Zapošljavamo video snimatelja/icu i montažera/ku
Zapošljavamo videografa ili videografkinju koji će snimati i montirati video sadržaj za naše portale. Rok za prijavu je 17. lipanj do 23:59 sati.
13:45 13 d 03.06.2026
Pismo glavnog urednika: Zašto od danas uvodimo pretplatu
Nakon dugih 15 godina rada, radimo nešto što nisam ni mogao zamisliti, a to je pretplata za naše medije.
11:00 49 d 28.04.2026
Ivan je među najboljim školarcima u državi: 'Najveću razliku čine motivirani učenici i profesori'
Četiri puta - toliko se ime Ivana Perka ponovilo na listi ovogodišnjih dobitnika Oskara znanja. Sve zahvaljujući vrhunskim rezultatima u robotici.
09:34 2 d 14.06.2026
Svećenik na Instagramu oduševljava tisuće ljudi, župljani: 'Crkva ne može pobjeći od te stvarnosti'
Dvije mlade djevojke iz Župe Svete Obitelji Slavonski Brod preuzele su snimanje videosadržaja za društvene mreže ove župe i nasmijale publiku.
09:34 2 d 14.06.2026
Berta i Luka upoznali su se u gimnaziji, ondje se vratili kao mladenci: 'Odmore smo provodili zajedno'
Bertu i Luku spojili su hodnici Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec, a u vjenčanici i odijelu vratili su se upravo na njezinu adresu.
09:30 2 d 14.06.2026
Nagrađena književnica otvorila nam je dušu o odrastanju u inozemstvu: 'Cijenu su platili majke, očevi i djeca'
Tamara Labas ovogodišnja je dobitnica Nagrade 'Grigor Vitez' za slikovnicu 'Kofer-dijete' u kojoj govori o odrastanju kao dijete migranata.
09:29 3 d 13.06.2026