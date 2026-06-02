Ipak ništa od najavljenog novog srednjoškolskog smjera: Ne otkrivaju kada će doći na red

Iako je Carinska uprava krajem prošle godine najavila da će ovog proljeća raspisati natječaj za srednjoškolski smjer carinik, od toga ipak - ništa.

U prosincu prošle godine iz Carinske uprave potvrdili su nam da će natječaj za novi srednjoškolski smjer, carinik, biti raspisan ovog proljeća. S obzirom na to da natječaja nema, upitali smo ih jesu li odustali od ove novine. Od tog smjera, rekli su nam, zasad još uvijek - ništa.

'Uspostava operativnog okvira još je u tijeku'

- Ministarstvo financija, Carinska uprava uspostavila je zakonodavni okvir za pokretanje srednjoškolskog obrazovanja za zanimanje carinik/carinica, međutim uspostava operativnog okvira još je u tijeku, rekli su nam iz Carinske uprave.

Podsjetimo, ranije je najavljeno da će učenici ovaj smjer moći upisati nakon završenog drugog razreda srednje škole jer će izobrazba carinika trajati dvije školske godine.

- Učenici će za upis morati ispunjavati sljedeće uvjete: imati hrvatsko državljanstvo i prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, dvije godine srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2. (gimnazijski programi, strukovni obrazovni programi na razini 4.2) u Republici Hrvatskoj, opći uspjeh najmanje 'dobar' u prvom i drugom razredu, ocjenu iz vladanja najmanje 'dobar, nenavršenih 19 godina na dan početka nastave, posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost i biti osobno dostojni za obavljanje carinske službe, objasnili su sada iz Carinske uprave.

Kažu da će o svemu pravovremeno informirati javnost

Ranije su nam rekli i da će za upis biti potrebno proći posebna tjelesna i psihološka testiranja, ali i da će učenici imati priliku za stipendiju. U tom kontekstu, potvrdili su iz Carinske uprave, zasad nema izmjena u odnosu na raniji članak. Ne otkrivaju kada se može očekivati pokretanje ovog smjera.

- Ujedno napominjemo da će Carinska uprava o svim daljnjim novostima i relevantnim informacijama vezanim za provedbu srednjoškolskog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije carinik/carinica pravovremeno informirati javnost putem svojih službenih mrežnih stranica, zaključili su.

Dodajmo da se u školskoj godini 2026./2027. u sklopu modularne nastave u srednje strukovne škole uvodi sedam novih zanimanja. To su kućni majstor/domar, skladištar u logistici, drvno-ekološki tehničar, tehničar za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu, arborist, tehničar prometne logistike i arhivski tehničar.

