Inspekcija prijavila poslodavca kod kojeg je radio ubijeni maturant: Učenici smiju raditi samo preko praznika

Poslodavac za kojeg je preminuli maturant iz Drniša dostavljao pizzu nije mogao legalno angažirati učenika tijekom nastavne godine. Prijavljen je.

Tragedija koja se sredinom svibnja dogodila u Drnišu zavila je Hrvatsku u crno - dostavljajući pizzu sumještaninu Kristijanu Aleksiću ubijen je maturant L. M. Aleksić ga je upucao vatrenim oružjem na svom kućnom pragu.

U trenutku tragedije, 16. svibnja, za maturante još uvijek nije završila nastavna godina. Posljednji nastavni dan za učenike završnih razreda bio je 22. svibnja. To je važno, jer prema Zakonu o tržištu rada redoviti učenici smiju raditi samo tijekom školskih praznika, posredstvom učeničkih servisa. Drugim riječima, poslodavac za kojeg je preminuli maturant obavljao poslove dostave pizze učenika nije mogao angažirati legalno, iako je mladić punoljetan.

- Srednjoškolske ustanove mogu obavljati poslove posredovanja za povremeni rad redovitih učenika koji mogu raditi za vrijeme odmora, čije trajanje za svaku školsku godinu odlukom određuje ministar nadležan za obrazovanje, piše u Zakonu o tržištu rada.

Podnesen optužni prijedlog protiv poslodavca koji je zapošljavao maturanta

Stoga smo protekli tjedan Državni inspektorat pitali jesu li obavili nadzor nad poslodavcem kod kojeg je maturant obavljao posao dostave. Sada odgovaraju potvrdno, kao i da je zbog zapošljavanja učenika tijekom nastavne godine protiv poslodavca podnesen optužni prijedlog sudu.

- Inspekcija rada Državnog inspektorata obavila je inspekcijski nadzor kod poslodavca kod kojega je tragično stradali učenik obavljao poslove dostave, između ostalog, i na okolnost povremenog rada redovitog učenika izvan odmora čije trajanje za svaku školsku godinu odlukom određuje ministar nadležan za obrazovanje te je na temelju utvrđenog činjeničnog stanja protiv poslodavca pokrenut prekršajni postupak podnošenjem optužnog prijedloga nadležnom sudu, među ostalim, i zbog osnovane sumnje u počinjenje prekršaja iz čl. 5.a st. 1. Zakona o tržištu rada, kažnjivog po čl. 94. st. 2. u vezi st. 1. toč. 1. istog Zakona, navode za srednja.hr iz Državnog inspektorata.

Spomenute dvije točke članka 94. odnose se na novčane kazne. U Zakonu o tržištu rada navedeno je da će se novčanom kaznom u iznosu od 6.630 do 13.270 eura kazniti za prekršaj poslodavac koji se koristi radom učenika izvan školskih praznika, kao i onaj koji se koristi radom učenika bez sklopljenog ugovora o povremenom radu redovitog učenika.

DORH utvrdio propuste u radu šibenskog općinskog odvjetništva

Podsjetimo, nakon što je upucao maturanta vatrenim oružjem, Aleksić se dao u bijeg, a policija ga je pronašla nekoliko sati kasnije. Ranije je optužen i u zatvoru je proveo 12 godina zbog ubojstva 22-godišnje djevojke 1994. godine. Prije tri godine policija mu je oduzela improvizirano vatreno oružje i streljivo, optužnica je podignuta 2023., međutim suđenje Aleksiću nikada nije počelo.

Građani, uključujući i brojne srednjoškolce, održali su nekoliko mirnih skupova ispred Općinskog suda u Šibeniku, upozoravajući na nedjelovanje institucija. U konačnici je DORH ustanovio i prošli tjedan objavio da je Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku napravilo niz propusta u slučaju Kristijana Aleksića iz 2023. godine, o čemu više možete čitati ovdje.