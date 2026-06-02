Toni Milun gostovao u školi, učenik mu se javio: Njegova reakcija će vas oduševiti

Nakon učenikove poruke, Toni Milun odlučio je odmah nazvati nastavnike i dogovorio da mu dopuste da bude na njegovoj radionici.

Omiljeni profesor matematike Toni Milun još je u veljači ove godine imenovan nacionalnim ambasadorom za financijsku pismenost. U toj ulozi drži predavanja u školama, fakultetima i drugim institucijama i sudjeluje u Europskoj mreži ambasadora financijske pismenosti.

'Čisto informativno, probat ću se ušuljati nekako'

Sad je podijelio anegdotu s gostovanja u Gimnaziji Metković. Milun je ondje u ožujku održao radionicu 'Obogati se znanjem' tijekom koje su učenici imali priliku naučiti kako razlikovati želje od potreba, kako zarađivati više, kako trošiti manje te koje su osnove ulaganja. Broj mjesta za učenike bio je ograničen, a jedan učenik bojao se da neće moći sudjelovati. Stoga se odlučio javiti izravno Milunu.

- Pozdrav Toni, u školi su nam rekli da dolaziš u Gimnaziju Metković održati predavanje o financijskoj pismenosti... Jako me zanima ta tema i volio bih vas slušati uživo kako pričate o tome! Iz svakog razreda bit će izabrano maksimalno troje učenika, a ja sam siguran da ja neću biti među njima. Čisto informativno probat ću se ušuljati nekako..., napisao je učenik Milunu.

Škola je uvela Financijsku pismenost kao izborni predmet

Nakon njegove poruke Milun se odlučio javiti nastavnicima i dogovorio je s njima da ga pozovu na predavanje. Sad mu je javno i čestitao jer nije odustao i prepustio situaciju slučaju, već je preuzeo inicijativu.

Radionica u Gimnaziji Metković organizirana je u sklopu projekta financijske pismenosti koji vodi profesorica Magdalena Brajković. Predavanje je bilo interaktivno, a učenici su sudjelovali postavljajući pitanja i rješavajući Kahoot! kviz na kraju radionice. Na stranici škole priopćeno je da su učenici bili iznimno zainteresirani, a dojmovi nakon radionice izrazito pozitivni.

- Čestitam cijeloj školi jer je uspjela uvesti Financijsku pismenost kao fakultativni predmet, a posebno nastavnicima Magdaleni Brajković i Anti Zovku s kojima sam dogovarao predavanje. 90 minuta predavanja prošlo je u trenu, učenici sjajni, motivirani, željni znanja, poručio je Milun na društvenim mrežama.