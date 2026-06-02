Temperature oko 30, a u školi radi samo jedna klima: Strogo je propisano i kakvu odjeću učenici nose

Temperature u Zagrebu prošlog su se tjedna kretale oko 30 stupnjeva Celzijusa. Zbog toga brojni učenici došli su u školi u kraćoj odjeći, međutim kućni red nekih škola to zabranjuje. Dobili smo poruku učenika iz Osnovne škole Voltino u Zagrebu u kojoj tvrdi da im nije dopušteno nositi kratke hlače, iako samo jedna učionica ima klima uređaj, a u drugim učionicama prozori se ne mogu otvoriti.

Kućni red OŠ Voltino doista inače zabranjuje nošenje kratkih hlača, međutim zbog vrućine ravnateljica Ksenija Gluhak je donijela odluku o tome da učenicima iznimno dopusti nošenje urednih kratkih platnenih hlača, pod uvjetom da njihova duljina pri sjedenju ostaje ispod koljena.

- Poštovani roditelji, razumijemo poteškoće s kojima se učenici susreću tijekom nastave u učionicama koje su izložene pojačanom zagrijavanju te uvažavamo Vašu zabrinutost. U cilju očuvanja primjerenog izgleda i kulture odijevanja u školskom okruženju, škola i dalje očekuje uredno i primjereno odijevanje učenika. S obzirom na trenutačne vremenske uvjete, učenicima će biti dopušteno nositi uredne platnene kratke hlače, pod uvjetom da njihova duljina pri sjedenju ostaje ispod koljena. Takve hlače smatramo primjerenima školskom okruženju tijekom razdoblja visokih temperatura. Sportske pamučne hlače, hlače od materijala poput sportskih dresova te vrlo kratke hlače i dalje nisu dopuštene. Vjerujemo da će ova prilagodba učenicima olakšati boravak i rad u učionicama tijekom razdoblja visokih temperatura, uz zadržavanje primjerenog i urednog izgleda primjerenog školi, stoji u poruci koju je poslana roditeljima učenika te škole.

Što piše u kućnom redu?

Ravnateljica nam je na upit odgovorila da ne uvode nova pravila, već samo ukazuju na primjenu kućnog reda u razdoblju visokih temperatura, kako bi učenicima bio što ugodniji boravak u školi.

Inače u Kućnom redu OŠ Voltino navedeno je da učenici moraju dolaziti uredno i primjereno odjeveni u Školu, da odjeća ne smije biti prekratka, preuska i neprimjereno otkrivati dijelove tijela. Majice trebaju pokriti rukave, ramena, trbuh, leđa i dekolte, hlače suknje i haljine moraju biti do ispod koljena. Zabranjena je i odjeća s neprimjerenim i nepristojnim natpisima. Učenicima OŠ Voltino je zabranjeno i šminkanje lica, lakiranje noktiju, nošenje umjetnih noktiju ili trepavica, piercinga i tetovaža, kao i bojanje kose.

'U tijeku je sanacija električnih instalacija i rasvjetnih tijela'

Što se tiče nedostatka klimatizacije u školi, ravnateljica Gluhak nam odgovara da je klimatizacija prošle godine ugrađena u jedino novouređenu učionicu u potkrovlju škole. Međutim u poruci učenika stoji da tu učionicu izbjegavaju jer je za vrijeme nevremena u njoj pao prozor.

- OŠ Voltino sagrađena je 1964. U zadnjih desetak godina postupno se obnavlja i uređuje. U tijeku je sanacija električnih instalacija i rasvjetnih tijela te izrada projektne dokumentacije za sanaciju stolarije, odgovorila nam je ravnateljica Gluhak.

Anketa