Naš profesor dobitnik ugledne međunarodne nagrade za znanstveni rad: 'Velika mi je čast'

Tomislav Zelić, hrvatski germanist sa Sveučilišta u Zadru, dobitnik je 'nagrade za iskusne znanstvenike', Preis für erfahrene Wissenschaftle.

Hrvatski germanist Tomislav Zelić, s Odjela za germanistiku Sveučilišta u Zadru, dobitnik je ugledne međunarodne 'nagrade za iskusne znanstvenike', Preis für erfahrene Wissenschaftler. Nagrada je to njemačkog Društva za interkulturnu germanistiku, Gesellschaft für interkulturelle Germanistik - GiG, međunarodnog udruženja germanista sa sjedištem na Sveučilištu u Bayreuthu (Njemačka) koje broji preko 500 članova diljem svijeta.

Obavijest o izboru potpisuje Gesine Lenore Schiewer, predsjednica GiG-a. U obrazloženju se između ostalog ističu izvorni znanstveni radovi o interkulturnim odnosima Srednje Europe i Sredozemlja u njemačkoj književnosti, o filozofiji umjetnosti i književnosti te o njemačkom pojmu obrazovanja, Bildung, u humanističkim znanostima.

Organizirao tri velika međunarodna kongresa

Posebno se naglašava da je 2022. godine u elektronskom izdanju odnosno 2023. godine u tisku objavljena njegova znanstvena monografija 'Od Srednje Europe preko Sredozemlja u beskraj - Njemački književni mediteranizam u osvit Prvog svjetskog rata' u nakladi Sveučilišta u Zadru.

Kao suradnik na kompetitivnom institucionalnom znanstvenom projektu 'MEAM - Memoria Adriatica et Mediterranea: Mediteranski putopis (hrvatski književni putopis o mediteranskim zemljama: domovinski i strani putopis o Jadranu)', pod voditeljstvom Sanje Knežević s Odjela za kroatistiku Sveučilišta u Zadru, uz novčanu potporu iz europskih fondova NextGenerationEU, priprema prijevod spomenute znanstvene monografije s hrvatskog jezika na njemački jezik. Bit će objavljena kod uglednog njemačkog nakladnika transcript u Bielefeldu.

Zelić je organizirao tri velika međunarodna kongresa: o Europi 2013. godine na Sveučilištu u Zadru, o Balkanu, Mediteranu i Orijentu 2017. godine na Interuniverzitetskom Centru u Dubrovniku i GiG-kongres na daljinu o interkulturnim prostorima s posebnim naglaskom na Sredozemlje 2022. godine na Sveučilištu u Zadru. Pokretač je i glavni urednik međunarodnog znanstvenog časopisa za euromediteransku germanistiku Germanistica Euromediterrae (GEM) u nakladi Sveučilišta u Zadru. Član je uredničkih odbora dvaju uglednih međunarodnih časopisa: Schnittstelle Germanistik - Forum für deutsche Sprache, Literatur und Kultur des mittleren und östlichen Europas i Zeitschrift für interkulturelle Germanistik (ZiG).

'Ova nagrada potiče me...'

Kao gost urednik objavio je 2024. godine tematski broj njemačkog časopisa za interkulturnu germanistiku (ZiG) o mediteranstvu u doba njemačke klasične moderne. Društvo za interkulturnu germanistiku dodjeljuje nagrade istaknutim znanstvenicima koji istražuju interkulturne odnose u njemačkom jeziku i književnosti.

- Velika mi je čast i radost da sam dobitnik nagrade za iskusne znanstvenike njemačkog Društva za interkulturnu germanistiku. Ova nagrada potiče me da proširim i produbim znanstvena istraživanja o europskim i mediteranskim vrijednostima po pitanju kulture i religije, rekao je Zelić.

Dodjela nagrade održat će se 24. srpnja 2026. godine na Sveučilištu u Bangkoku na Tajlandu. Dogodit će se to u sklopu međunarodnog znanstvenog skupa njemačkog Društva za interkulturnu germanistiku na temu 'Diverzija - divergencija - dijalog: germanistika u vidu globalnog građanstva i znanstvene diplomacije'.

Tomislav Zelić zaposlen je na Odjelu za germanistiku Sveučilišta u Zadru od 2007. godine. Doktorirao je na Columbia University u New Yorku 2009. godine. Autor je triju znanstvenih monografija, sedam antologija i četrdeset znanstvenih radova. Član je nekoliko međunarodnih znanstvenih udruženja i dobitnik je niz drugih počasti.