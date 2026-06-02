Poznati kafić zabranio ulaz maloljetnicima, otkrili razloge: 'Nezahvalno, ali prijeko potrebno'

Za maloljetnike više nema ulaska u Drito bar u Zagrebu nakon 20 sati, i to jer unose svoja pića i ne plaćaju račune. Mjera je na snazi svaki dan.

Zagrebački Drito bar zabranio je maloljetnicima ulazak u svoj objekt nakon 20 sati. Ovo pravilo za maloljetnike vrijedi svaki dan, a ne samo vikendom, i bez obzira na to konzumiraju li samo bezalkoholna pića.

Unosili su svoja pića, nisu plaćali račune...

Iz bara su na društvenim mrežama napisali da su se na ovaj potez odlučili zbog nekoliko neugodnih situacija koje su im se dogodile u proteklih par mjeseci.

- Unošenje vlastitog alkoholnog pića te konzumacija alkohola jer se nađe netko punoljetan koji vam kupi cugu na šanku, nekulturno ponašanje i česti odlazak bez plaćanja računa, naveli su razloge iz Drito bara.

'Jako nezahvalna, ali prijeko potrebna mjera'

Dodaju da su ovi događaji, koji su uključivali maloljetne osobe, rezultirali su 'jako nezahvalnom, ali prijeko potrebnom mjerom'.

- Da sumiramo, od danas boravak u Drito baru iza 20 sati je isključivo za osobe 18+. Drito ispod i dalje ostaje 19+, zaključili su iz bara.