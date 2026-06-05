Učenici će ovaj izlet sigurno dugo pamtiti: 'To u dosadašnjem životu nisu imali prilike iskusiti'

Učenici Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava po prvi su put otišli na Erasmus+ razmjenu i to u Portugal. Ondje su radili u uredima i krojačkom obrtu.

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava u Zagrebu po prvi je put vodio svoje polaznike na Erasmus+ putovanje. Riječ je o jedinstvenoj ustanovi u Hrvatskoj koja se bavi školovanjem, rehabilitacijom i pružanjem socijalnih usluga djeci i mladeži s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima, a sad je za polaznike organizirala putovanje u Portugal.

Učenici su na razmjenu išli u dvije grupe, prva u siječnju, a druga u ožujku. Prva je bila grupa od 13 učenika koji se školuju za ekonomiste i upravne referente, a drugu je činilo osam učenika koji će jednog dana biti krojači, galanteristi, modelari i dizajneri. Obje skupine učenike na razmjeni su radili, prva administrativne poslove, a druga u dizajnerskom obrtu.

- Tijekom dva tjedna učenici su stekli nova znanja i vještine u struci. Prijepodneva su bila ispunjena učenjem i praktičnom nastavom, a vrijeme nakon ručka naši su ekonomisti, upravni referenti, krojači, galanteristi, modelari i dizajneri koristili za istraživanje grada i upoznavanje portugalske kulture, priča nam koordinatorica projekta Nikolina Malenica.

S putovanja su se vratili s više samopouzdanja

Mnogi učenici Centra po prvi put su išli na duže putovanje bez roditelja, što je za njih značilo uživanje u slobodi, ali i brigu o svojim potrebama i financijama. Najviše im se svidjelo upoznavanje novih mjesta i kultura, obilasci gradova i slobodno vrijeme nakon prakse. Tijekom putovanja mnogi su pronašli nove prijatelje, a s putovanja su se vratili samopouzdaniji.

Učenici smjerova ekonomist i upravni referent bili su raspoređeni na tri radna mjesta, uredu organizacije Braga Mob koja se bavi provođenjem ERASMUS+ projekata, škole Agrupamento de Escolas de Maximinos te neprofitne organizacija Synergia CADI, koja radi s osobama s teškoćama. Na sva tri radna mjesta radili su na računalima i okušali su se u jednostavnim uredskim poslovima poput kopiranja, arhiviranja i slanja pošte. Komunicirali su na engleskom, a usvojili su i osnove portugalskog.

'Putovanje u Portugal je bilo glavna tema na hodnicima i u učionicama'

Druga skupa učenika sudjelovala je u osmišljavanju i izradi novih proizvoda u krojačkom obrtu Rēsu no Hana. Učili su o tkaninama i krojevima, a s mentoricom Carlom komunicirali su na engleskom jeziku.

- Učenici su prije samog putovanja ispunili ankete u kojima je utvrđeno da većina nikada nije letjela avionom, provela više dana u stranoj državi ili koristila strani jezik za sporazumijevanje. Mnogima je ova mobilnost zbog teškoća, ali i slabijeg imovinskog statusa bila važna jer su doživjeli iskustva koja u dosadašnjem životu nisu imali prilike iskusiti. Od same objave natječaja početkom nastavne godine u Centru je vladalo veliko uzbuđenje, a putovanje u Portugal je bilo glavna tema na hodnicima i u učionicama, priča nam koordinatorica.

'Najčešće je pitanje kada će postojati mogućnost prijave na novu mobilnost'

Učenici su u Portugalu dobili priliku pokazati što su naučili tijekom dosadašnjeg školovanja, ali i iskusiti pravu radnu atmosferu. Koordinatorica Malenica kaže da je prema rezultatima anketa vidljivo da su učenici nakon putovanja samopouzdaniji te će se lakše upustiti u komunikaciju na stranom jeziku.

- Nastavnici su dobili vrlo pozitivne povratne informacije od učenika i njihovih roditelja. Najčešće je pitanje kada će postojati mogućnost prijave na novu mobilnost i gdje će se ići. Učenici su se u Portugalu jako dobro snašli, a jezičnu barijeru premostili su korištenjem moderne tehnologije. U manjim su se skupinama samostalno kretali gradom, a vrlo brzo su se upoznali sa svim trgovinama i ugostiteljskim objektima u blizini hotela. Na radnim mjestima su savjesno obavljali svoje poslove te su pokazali da ih teškoće ne ograničavaju. Nakon odrađenog radnog vremena uživali su u međusobnom druženju i slobodnom vremenu koje im je zasigurno najdraži dio putovanja. Vikende smo provodili obilazeći turističke destinacije poput Fatime, Porta i Lisabona, priča nam koordinatorica.

Učenike je oduševilo upoznavanje novih kultura i mjesta

U anketi provedenoj nakon putovanja učenici kao najpozitivnije iskustvo navode upoznavanje novih kultura i mjesta te druženje s prijateljima. Također, vrlo im je važno što su dobili mogućnost iskusiti radno okruženje te pokazati dosad stečena znanja i vještine.

- Za ovo prekrasno iskustvo želimo zahvaliti najprije Europskoj uniji i nacionalnoj agenciji AMPEU čiji su djelatnici pokazali veliko razumijevanje za naše učenike i nastavnike. Također, velika zahvala svim nastavnicima koji su sudjelovali u organizaciji i provedbi projekta, kao i onima koji su podržavali mobilnosti i veselili se svakoj novoj fotografiji i izvještaju. Zahvaljujemo i roditeljima na ukazanom povjerenju, suradnji i podršci tijekom provedbe ovog projekta, poručuju iz Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava.