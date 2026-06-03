Tražimo novog člana ili članicu tima: Zapošljavamo video snimatelja/icu i montažera/ku

Zapošljavamo videografa ili videografkinju koji će snimati i montirati video sadržaj za naše portale. Rok za prijavu je 17. lipanj do 23:59 sati.

Pametna kuća nakladnik je tri portala: srednja.hr, mirovina.hr i bauštela.hr. Naši portali su nišni, što znači da se obraćaju specifičnim publikama. Prema alatu Ipsos Dotmetrics, u svibnju nas je čitalo više od 750.000 jedinstvenih korisnika.

srednja.hr se obraća učenicima i studentima, ali i djelatnicima u obrazovanju i znanosti. Portal mirovina.hr specijalizirao se za publiku stariju od 55 godina, kao i sve teme koje dolaze s tom dobi. Naposljetku, bauštela.hr izvještava o svim temama vezanim za građevinski sektor.

Video čini značajan dio objava na našim portalima i društvenim mrežama. Sav video sadržaj kojeg objavljujemo je potpuno autorski, što znači da u video produkciju ulažemo puno truda i vremena. Zato tražimo videografa/videografkinju koji će nam pomoći podići video produkciju na novu razinu.

Što ćeš raditi?

U suradnji s ostalim članovima našeg video odjela, kreirat ćeš video sadržaj za naša tri portala. Snimat ćeš, montirati i titlati videa različitih formi (reportaže, vox populi videa, skečevi…) te ih objavljivati na društvenim mrežama prema dogovorenom rasporedu.

Jedan od formata je i podcast kojeg snimamo u našem studiju, stoga ćeš sudjelovati u snimanju i emitiranju podcasta. Uz to, dio posla obuhvaća i kreiranje videa prema briefu i u dogovoru s našim klijentima. U tome ćeš surađivati s native odjelom Pametne kuće.

U radu koristimo programe Adobe Premiere Pro, OBS Studio, CapCut i OpusClip.

Što tražimo od tebe?

Poznavanje programa Adobe Premiere Pro;

Pravopis i poznavanje gramatike;

Osnovna razina medijske pismenosti;

Iskustvo s video produkcijom;

Motivacija za snimanje i montiranje originalnog sadržaja;

Spremnost za izlazak na teren;

Iskustvo korištenja društvenih mreža;

Spremnost za timski rad;

Poznavanje engleskog jezika.

Što nudimo?

Studentsku satnicu od 7€ ili ugovor na neodređeno s rangom plaća u jednoj od pet kategorija koje imamo. Kategorija plaće se određuju ovisno iskustvu i znanju kandidata/kandidatkinja uz mogućnost promjene dvaput godišnje. entry level plaća je 1.100€ junior level plaća je od 1.100€ do 1.250€, mid level plaća je od 1.250€ do 1.400€ senior level plaća je od 1.400€ do 1.550€ lead level plaća je od 1.550€ pa naviše

Osmosatno radno vrijeme sa svom potrebnom opremom;

Rad od doma petkom, tijekom ljetnih mjeseci i zimskih blagdana;

Jedan na jedan razgovore s poslodavcem na redovitoj bazi kroz koje se prati tvoj razvoj, a sukladno tome i nagrađuje;

Božićnice i bonuse temeljene na rezultatima;

Poslovno komuniciranje kroz alate Slack i Monday;

Radno mjesto na kojem možeš puno naučiti, ali i na kojem ti možeš naučiti druge onome što znaš;

Rad u prijateljskoj atmosferi s mladom ekipom.

Što trebaš napraviti?

Ispuniti prijavu koju možete pronaći ovdje. U prijavi nam pošaljite i primjere svog dosadašnjeg rada. Kandidate koji prođu u drugi krug pozvat ćemo na razgovor za posao. Prijave za posao se zatvaraju 17. lipnja u 23:59 sati. Očekivani početak rada je krajem kolovoza, ali podložno dogovoru.