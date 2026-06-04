Održano međunarodno natjecanje učenika kakvo još niste vidjeli: Sve je ideja učiteljice iz Hrvatske

Osnovna škola Eugena Kvaternika u Velikoj Gorici organizirala je međunarodni učenički natječaj u kreiranju fotorealističnih slika pomoću umjetne inteligencije. Tema je bila mentalno zdravlje, odnosno slike koje učenicima pomažu da se osjećaju dobro.

Na natječaj AI VISIONS 2026 su pristigla 143 rada učenika iz Hrvatske, Slovenije, Turske, Francuske, Rumunjske, Grčke, Ekvadora i Portugala, u tri dobne kategorije: 5–8 godina, 9–12 godina i 13–16 godina. Na otvorenom prostoru oko Centra za posjetitelje Turističke zajednice grada Velike Gorice danas će u 17 sati biti postavljena fizička izložba radova.

Pobjednički radovi

U kategoriji 5-8 godina prvo mjesto je zauzeo rad 'Dancing in front of a mythical treasure of the sky' (Ples ispred mitskog nebeskog blaga) autora Nicolása Mathea Garcíje Coella iz Guayaquila u Ekvadoru, koji prikazuje dječaka koji pleše ispred zapuštenog vojnog aviona. Dancing in front of a mythical treasure of the sky | Foto: AI VISIONS 2026

U kategoriji 9-12 godina najbolji rad bio je 'Dječak koji peca' Lovre Japundžića iz Osnovne škola 'Dobriša Cesarić' u Požegi.

- Dječak koji peca sam ja. Obožavam pecanje i često s tatom idem na jezero. To mi je super jer tamo sam miran i slobodan. Ne moram paziti na čistoću i smijem zaprljati cipele, opisao je Lovro. Dječak koji peca | Foto: AI VISIONS 2026

U kategoriji 13-16 godina najboljim radom proglašena je slika 'The Museum of Small Reasons' (Muzej malih razloga) Adriana Mehrana iz Nice u Francuskoj. Rad prikazuje dječaka koji u muzeju gleda izložbu drugih slika također kreairanih umjetnom inteligencijom.

- Odabrao sam ovu ideju jer mislim da se mentalno zdravlje ne poboljšava uvijek jednim velikim rješenjem. Ponekad ono što osobu održava jest skup malih stvari: ljubazna rečenica, kućni ljubimac, hobi, uspomena, obrok s obitelji, prijatelj koji ostaje uz nas ili miran trenutak proveden nasamo. Htio sam prikazati mentalno blagostanje kao nešto što je sastavljeno od mnogo malih dijelova. Na slici muzej nije ispunjen poznatim umjetničkim djelima, nego običnim životnim trenucima. To im trenucima daje važnost, gotovo svetost. Mislim da je tako i u stvarnom životu. Mali trenuci mogu se činiti nevažnima dok se događaju, ali kasnije mogu postati razlozi da nastavimo dalje, da se umirimo ili da se osjećamo manje usamljeno. Učenik u središtu predstavlja nekoga tko je možda umoran ili pod pritiskom, ali je okružen podsjetnicima na nadu. Slika ne prikazuje savršenu sreću. Ona prikazuje tihu snagu. Za mene unutarnji mir ne znači pretvarati se da je sve lako. On znači sjećati se da još uvijek postoje dobre stvari, čak i kada se život čini teškim, napisao je Adrian iz Francuske. The Museum of Small Reasons | Foto: AI VISIONS 2026

'Za najbolje izabrani su radovi koji su uspjeli povezati poruku s promišljenim objašnjenjem'

Pri vrednovanju radova organizatori su se vodili ne samo slikom, već i procesom koji je do nje doveo. Učenici su uz rad popunjavali prateći obrazac u kojem su objašnjavali svoju ideju i proces nastanka slike.

Pisali su zašto su odabrali određeni motiv, kako on predstavlja mentalno zdravlje ili unutarnji mir, je li alat odmah razumio njihovu zamisao ili su morali mijenjati upute, odnosno promptove, te po čemu se na slici može prepoznati da je generirana umjetnom inteligencijom. Osim toga, promišljali su treba li takve slike jasno označavati, može li u AI pomoći osobama koje teško riječima opisuju svoje osjećaje i što ih brine u budućnosti u kojoj računala mogu stvarati vrlo uvjerljive slike. Čitavu galeriju nagrađenih radova pogledajte na poveznici.

- Za najbolje radove izabrani su oni koji su uspjeli povezati snažnu vizualnu poruku s promišljenim objašnjenjem. U njima se vidjelo da učenici temu mentalnog zdravlja nisu shvatili površno, nego su kroz svoje radove govorili o osjećaju sigurnosti, mira, nade, podrške, povezanosti s drugima i prirodom, ali i o trenucima ranjivosti, usamljenosti ili unutarnje borbe. Posebno su se istaknuli radovi u kojima AI nije bio samo alat za stvaranje efektne slike, nego sredstvo kojim su učenici pokušali prikazati nešto što nije uvijek lako izreći riječima, obrazložila nam je organizatorica projekta Dalia Kager.

Projekt je nastao kao spoj učiteljičinih hobija

Kager je učiteljica Informatike u OŠ Eugena Kvaternika, a projekt AI VISIONS 2026 nastao je kao spoj dva njena dugogodišnja interesa, fotografije i umjetne inteligencije.

- Fotografijom se amaterski bavim nešto više od 20 godina, a u školi posljednjih nekoliko godina vodim i fotografsku skupinu kao izvannastavnu aktivnost. Umjetnu inteligenciju počela sam intenzivnije istraživati u vrijeme korone i od tada neprekidno tražim pedagoški i etički primjerene načine kako je uvoditi u nastavu Informatike, tako da učenici kroz praktično iskustvo upoznaju i njezine mogućnosti i njezina ograničenja, priča nam učiteljica Kager.

U prosincu prošle godine škola je organizirala regionalni fotografski natječaj Mirisi Božića. Kgaer nam priča da se nakon toga rodila ideja o novom natječaju koji bi povezao generativnu umjetnu inteligenciju, kreativnost i mentalno zdravlje. Projekt je nastao, kaže Kager, iz potrebe da s djecom i mladima o umjetnoj inteligenciji ne razgovaramo samo kroz zabrane, strahove ili tehničke mogućnosti, nego i kroz stvaralaštvo, odgovornost, medijsku pismenost i razumijevanje svijeta u kojem odrastaju.

- Tema prvog natječaja nametnula se vrlo prirodno jer se među učenicima sve više osjeća da je mentalno zdravlje važna i osjetljiva tema. Učenici su zato uz pomoć alata umjetne inteligencije stvarali fotorealistične radove koji prikazuju ono što pozitivno djeluje na njihovo vlastito mentalno zdravlje, osjećaj mira, sigurnosti, podrške ili unutarnje ravnoteže, objašnjava Kager. Dalia Kager | Foto: OŠ Eugena Kvaternika

'Projekt ne potiče nekritično korištenje tehnologije'

Od početka je htjela da projekt bude međunarodan jer ju je zanimalo kako učenici iz različitih zemalja i dobnih skupina gledaju na temu mentalnog zdravlja kroz oči tehnologije. U organizaciji projekta pomogli su joj ljudi koje je ranije upoznala u raznim međunarodnim projektima. Natječaj su oglasili putem različitih međunarodnih obrazovnih zajednica, školskih i profesionalnih kontakata te komunikacijskih kanala škole i partnerskih institucija.

Projekt je imao i naglašenu edukativnu dimenziju, a naglašeno je da su njime djeca učila o četiri važne stavke, AI pismenosti, transparentnosti, sigurnosti i nadzoru te zaštiti podataka. Učenici su osvijestili da AI nije čarobni alat koji samostalno stvara kvalitetan rezultat, nego tehnologija koju treba znati usmjeriti, propitivati i odgovorno koristiti.

- Tema sigurnosti i nadzora provlačila se kroz razgovor o tome kako se alati umjetne inteligencije koriste, što smijemo unositi u digitalne alate, kako prepoznati moguće rizike i zašto je važno da odrasli, osobito učitelji i mentori, učenike vode kroz takve aktivnosti. Projekt ne potiče nekritično korištenje tehnologije, nego upravo suprotno — potiče učenike da se pitaju tko upravlja tehnologijom, u koju se svrhu koristi i kakve posljedice može imati, priča nam učiteljica Kager.

'Željela sam ih potaknuti da budu kreativni, znatiželjni i otvoreni prema novim tehnologijama'

Zaštita podataka posebno je važna jer s digitalnim alatima rade maloljetni učenici. Zato je u tekstu natječaja mentorima bilo posebno naglašeno da učenike usmjere na to da ne unose osobne podatke, fotografije ili informacije koje mogu identificirati njih ili bilo koju drugu osobu. Kroz aktivnost su učili da kreativni rad u digitalnom okruženju mora uključivati i odgovornost prema vlastitoj privatnosti, prema drugim osobama i prema sadržajima koje objavljuju.

- Za mene je najvažnije da učenici kroz ovaj projekt ne dobiju poruku da je umjetna inteligencija nešto čega se trebamo bojati, ali ni nešto čemu trebamo slijepo vjerovati. Željela sam ih potaknuti da budu kreativni, znatiželjni i otvoreni prema novim tehnologijama, ali istodobno kritični, odgovorni i svjesni da tehnologija uvijek treba služiti čovjeku, a ne obrnuto, zaključila je Dalia Kager.

Plan za nastavak projekta

Nakon završetka natječaja provedena je kratka evaluacija među mentorima sudionicima. Njihove povratne informacije bile su vrlo pozitivne, osobito kada je riječ o ideji i organizaciji natječaja, jasnoći uputa, pedagoškoj vrijednosti aktivnosti i motivaciji učenika. Mentori su istaknuli da su učenici kroz rad bolje razumjeli koliko je važno dobro oblikovati upit i promišljati proces stvaranja, ali i da su razvijali kreativnost, razgovarali o vlastitim osjećajima i dobrobiti te kritički promišljali o mogućnostima i ograničenjima AI alata.

- Dobivene povratne informacije potvrđuju da AI VISIONS ima potencijal razvijati se kao projekt koji učenicima omogućuje da umjetnu inteligenciju upoznaju kroz stvaralaštvo, razgovor i kritičko promišljanje, a ne samo kroz tehničku uporabu alata. Upravo zato sljedeće izdanje želim dodatno unaprijediti, osobito u pedagoškom dijelu, pripremom više popratnih materijala za učitelje i učenike te jasnijom prilagodbom aktivnosti različitim dobnim skupinama. Nadam se da će se u sljedeći AI VISIONS uključiti još više učenika i mentora te da će projekt nastaviti rasti kao prostor u kojem se umjetna inteligencija uči koristiti kreativno, odgovorno i s jasnom svrhom, poručila je Dalia Kager.