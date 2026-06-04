Jeste li uočili ove plakate? Za sve su 'krivi' učenici, otkrili su zašto su ih postavili

U sklopu projekta na predmetu Škola i zajednica, učenici ŠUDIGO-a i IV. gimnazije u Zagrebu postavili su plakate koji upozoravaju na govor mržnje.

Ako ste proteklih dana vozili Industrijskom cestom u Zaboku, vjerojatno ste primijetili žute jumbo plakate s različitim porukama. Iza njih stoje učenici Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (ŠUDIGO) i IV. gimnazije u Zagrebu, a nastali su na izbornom predmetu Škola i zajednica (ŠiZ). Za dizajn plakata zaslužan je profesor Borjan Komarica iz ŠUDIGO-a.

Na žutim plakatima nalaze se poruke poput 'Mržnja nije argument. Snaga je u kontroli.', 'Različitost nije problem. Način na koji o njoj govoriš jest.' i 'Riječi ne bole? Pitaj onoga tko šuti.'

'Odlučili smo istražiti gdje prestaje sloboda izražavanja, a počinje govor mržnje'

Riječ je o javnoj kampanji koju su učenici posvetili problematiziranju govora mržnje u javnom prostoru. Plakati su namjerno postavljeni bez objašnjenja kako bi prolaznici najprije sami osjetili snagu poruke, bez ikakvih predrasuda ili konteksta, informira nas profesorica Sanja Zagorec, koja predaje PiG, Etiku i ŠiZ.

- Potaknuti sveprisutnošću destruktivne komunikacije u našem okruženju, kako na društvenim mrežama, tako i u stvarnom životu, odlučili smo istražiti gdje prestaje sloboda izražavanja, a počinje govor mržnje, izjavili su učenici uključeni u projekt.

Za početak učenici ŠUDIGO-a proveli su anketu među srednjoškolcima u Krapinsko-zagorskoj županiji, koja je pokazala da mladi prepoznaju govor mržnje kao problem i da ga žele riješiti. Učenici su se zatim posjetili Sabor gdje su razgovarali s predstavnicima različitih političkih stranaka, Ured Pučke pravobraniteljice i Centar za mirovne studije te se susreli sa stručnjacima Hrvatskog novinarskog društva i predsjednicom Sindikata novinara Majom Sever.

'Cijelu godinu smo istraživali, razgovarali, slušali i učili'

Posjetili su i Policijsku upravu Krapinsko-zagorske županije u Zaboku, a sve to kako bi razumjeli kako institucije i mediji pristupaju problemu govora mržnje i načinu njegovog sprječavanja. Istraživanje su zaokružili posjetom Mirovnom institutu u Ljubljani, gdje su iz prve ruke saznali kako Slovenija regulira govor mržnje i što Hrvatska može naučiti od njih.

U okviru programa EUROSCOLA posjetili su i Europski parlament u Strasbourgu, gdje su predstavili fakultativni predmet Škola i zajednica i dobili pohvalu da je njihov projekt pravi primjer kako mladi postaju aktivni građani u svojoj zajednici. Temom govora mržnje bavili su se i učenici IV. gimnazije u Zagrebu, a njihova suradnja rezultirala je već spomenutim plakatima.

- Cijelu godinu smo istraživali, razgovarali, slušali i učili. Razgovarali smo s novinarima, političarima, aktivistima i stručnjacima. Poanta je bila da sve to izađe iz škole i dođe do ljudi, do naših sugrađana, onih koji svaki dan prolaze tim ulicama. Plakati su naš način da kažemo: ovo nije samo školski projekt. Ovo je stvaran problem koji se tiče svih nas, poručuju učenici ŠiZ-a iz ŠUDIGO-a.

'Vjerujem da upravo ovakve aktivnosti mijenjaju zajednicu'

Na učenike ŠUDIGO-a ponosna je i njihova ravnateljica Božica Šarić. Pohvalila ih je da su ovim projektom pokazali zrelost, hrabrost i građansku odgovornost koja nadilazi njihove godine.

- Vjerujem da upravo ovakve aktivnosti mijenjaju zajednicu — iz temelja, polako, ali sigurno. Kao škola, uvijek potičemo kreativnost, ali i društvenu odgovornost naših učenika. Ovo je dokaz da mladi itekako vide probleme u društvu i, što je još važnije, imaju hrabrosti i znanja ponuditi rješenja. Još jednom napominjem kako sam ponosna na našu mladu ekipu koja je prešla put od učionice do javnog prostora Zaboka kako bi nas sve podsjetila na prave vrijednosti, izjavila je ravnateljica Šarić.

Zadovoljstvo projektom dijele i voditeljice ŠiZ-a Valentina Petric Klaužer i Sanja Zagorec, koje su s učenicima radile od početka do kraja projekta.

- Kada su na početku godine učenici odabirali temu, nisu ni slutili koliko daleko će ih taj odabir odvesti. Gledati kako iz zainteresiranih učenika postaju mladi istraživači, a potom i aktivni građani koji mijenjaju svoju zajednicu, to je ono zbog čega radimo ovaj posao, izjavile su profesorice.

'Željeli smo poslati poruku koja ne napada, već poziva na kulturnu komunikaciju'

Učenici su projekt dovršili postavljanjem plakata, što je bio njihov način da osvijeste javnost o ovom problemu, koji je itekako prisutan, ali ga mnogi zapostavljaju ili ne žele osvijestiti. To je bila njihova šansa da dođu do šireg kruga ljudi. Osim jumbo plakata učenici su u suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom organizirali i predavanje o govoru mržnje i kulturi komunikacije za srednjoškolce koje se održalo u Centru urbane kulture Regenerator u Zaboku.

- Željeli smo poslati poruku koja ne napada, već poziva na kulturnu komunikaciju. Kroz ovaj rad shvatili smo da govor mržnje nije neka apstraktna pojava koja se događa nekom drugom, on je tu: u komentarima, na zidovima i u svakodnevnom govoru. Naučili smo da osobna odgovornost kreće od svakog pojedinca. Plakatom smo htjeli poručiti da na internetu ili u realnom svijetu, govor mržnje ostaje govor mržnje, a ljudskost nema alternativu. Promjena u društvu ne dolazi preko noći i ne rješava se samo zakonima, već zajedničkim snagama. Mi smo svoj korak napravili. Sjetite se da u svakoj raspravi izbor uvijek ostaje na vama: birate li biti u pravu ili birate ostati čovjek?, ističu učenici ŠUDIGO-a.