Samo jedna srednja u Hrvatskoj dobiva ovaj novi smjer: ‘Sve je traženiji, očekujemo velik interes’

Jedan od sedam novih strukovnih smjerova koji kreću ujesen je i smjer arborist, a provodit će ga samo Škola drvne tehnologije i šumarstva u Zagrebu.

Ovaj tjedan otvorene su prijave osmaša u sustav upisa u srednje škole e-Upisi. No, prijave programa koje učenici žele upisati započet će 24. lipnja. Novost u ponudi je čak sedam novih strukovnih smjerova koji se uvode u sklopu modularne nastave. Jedan od njih je smjer arborist, a od jeseni ga izvodi samo jedna škola u Hrvatskoj - Škola drvne tehnologije i šumarstva u Zagrebu.

Zanimanje je u Hrvatskoj relativno novo

Iz škole za srednja.hr ističu kako je uvođenje smjera arborist rezultat praćenja potreba tržišta rada, ali i sve veće važnosti očuvanja i stručnog upravljanja urbanim zelenilom.

- Gradovi i općine danas sve više ulažu u parkove, drvorede i zelene površine, a za kvalitetnu brigu o stablima potrebni su posebno educirani stručnjaci. Upravo zato prepoznali smo priliku da učenicima ponudimo zanimanje koje spaja rad u prirodi, suvremena stručna znanja i izvrsne mogućnosti zapošljavanja. Smjer arborist učenicima pruža priliku da se obrazuju za zanimanje koje je u Hrvatskoj još uvijek relativno novo, ali iz godine u godinu sve traženije, kažu za srednja.hr iz Škole drvne tehnologije i šumarstva.

U ovoj godini planiraju upisati jedan razred u kojem je mjesta za 24 učenika. Inače, ova škola uvodi još dva potpuno nova smjera, a to su drvno-ekološki tehničar i tapetar. Otprije provode i smjerove drvodjeljski tehničar i dizajner, šumarski tehničar i stolar.

Gdje će učenici raditi?

Kada je riječ o novom i jedinstvenom smjeru arborist, iz škole objašnjavaju da će učenici tijekom školovanja steći širok spektar znanja i vještina vezanih uz sadnju, njegu, održavanje i procjenu zdravstvenog stanja stabala. Uz to će učiti prepoznavati biljne vrste, procjenjivati rizike, koristiti specijaliziranu opremu i alate te primjenjivati suvremene metode zaštite i njege drveća.

- Nakon završetka školovanja učenici će imati mogućnost zapošljavanja u komunalnim poduzećima, tvrtkama za održavanje zelenih površina, parkovima prirode, nacionalnim parkovima, rasadnicima, hortikulturnim i krajobraznim tvrtkama te drugim organizacijama koje se bave upravljanjem i zaštitom zelenila, ističu iz Škole drvne tehnologije i šumarstva.

Kao i u ostalim strukovnim smjerovima pokrenutima u sklopu modularne nastave, i u smjeru arborist veliki će naglasak biti na praksi pa će učenici značajan dio vremena provoditi u stvarnim radnim uvjetima gdje će, navode iz škole, uz stručno vodstvo nastavnika i mentora, primjenjivati znanja stečena u učionici.

- U tu svrhu škola ima sklopljene ugovore kojima je omogućeno da se učenje temeljeno na radu realizira kod poslodavca. Učenje temeljeno na radu također će se realizirati i u školi ovisno o pojedinom modulu, ističu iz Škole drvne tehnologije i šumarstva.

Očekujemo velik interes za novi smjer

Zanimalo nas je i kakav interes škola očekuje na ovogodišnjim upisima.

- Očekujemo velik interes za novi smjer arborist/arboristica jer se radi o atraktivnom i perspektivnom zanimanju koje odgovara suvremenim potrebama društva i tržišta rada. Mladi danas sve više prepoznaju važnost ekologije i održivog razvoja, a ovo zanimanje nudi idealan spoj tehnologije, rada u prirodi i brige za okoliš. Vjerujemo da će praktična narav posla i sigurna mogućnost zapošljavanja odmah nakon škole biti snažan motivacijski faktor za buduće srednjoškolce. Što se tiče ostalih programa, ponosni smo što u školskoj godini 2026./2027. nudimo zaokružen i moderniziran spektar zanimanja u Školi drvne tehnologije i šumarstva. Uz tradicionalno tražene smjerove poput šumarskog tehničara i stolara – koji već godinama imaju stabilan interes i jamče brzi pronalazak posla – kontinuirano bilježimo i dobar odaziv za smjer drvodjeljski tehničar dizajner, gdje učenici spajaju kreativnost s tehničkim vještinama, ističu iz škole.

Za kraj smo pitali i kako se škola snašla u izvođenju modularne nastave. Tek kratko detektiraju da promjene u organizaciji jesu bile značajne, a umjesto mana izdvajaju jednu vrijednost – usmjerenost na stjecanje konkretnih kompetencija i povezivanje teorije s praksom. Podsjetimo, među sedam novih strukovnih smjerova su i smjerovi domar i ahivski tehničar koje smo već predstavili, a jedna gimnazija pokreće i smjer diplomatske gimnazije.

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