Profesor na 'Milijunašu' pokazao neznanje iz vlastitog predmeta: 'Stvarno nemam pojma'

Profesor hrvatskog jezika i književnosti na 'Milijunašu' nije znao odgovor na pitanje koja je od ponuđenih riječi pravilno napisana.

Profesor hrvatskog jezika i književnosti Ivan Marić iz Zadra neugodno je iznenadio gledatelje kviza 'Tko želi biti milijunaš?' jer nije znao odgovoriti na pitanje iz svoje struke. Riječ je o pitanju za 2.500 eura, a Marić je trebao odgovoriti koja je od ponuđenih riječi pravilno napisana.

Podbacila i publika

- Koja je od ovih riječi jedina bez 'sumlje' pravilno napisana?, stajalo je u pitanju. Ponuđeni odgovori bili su komadant, inekcija, oftamolog i buldožer.

Nakon što je rekao da nema pojma koji je točan odgovor, voditelj kviza Tarik Filipović upitao ga je 'kako ne znate, to je vaša struka, vi ste profesor hrvatskog', na što je Marić odgovorio 'da, to što je moja struka, ne znači da znam sve iz te struke'.

Marić je najprije je iskoristio džoker 'pola-pola', nakon čega su mu ostali odgovori oftamolog i buldožer. Rekao je 'ne znam, stvarno nemam pojma'. Potom je zatražio i pomoć publike, od koje je čak 70 posto sudionika odgovorilo pogrešno.

Ivan Marić na kvizu 'Tko želi biti milijunaš?' | foto: screenshot HRT

Osvojio 18.000 eura

Marić ih nije poslušao te je odabrao točan odgovor, buldožer. Gledatelji su mu također zamjerili što je više puta ponovio da unatoč tome što je profesor hrvatskog jezika, ne mora znati odgovor na ovo pitanje.

Odustao je na 13. pitanju, koje se odnosilo na znamenitu encikliku pape Lava XIII. iz 1891. o odnosu kapitalista i radnika. Kući je otišao s 18.000 eura.