Još jedan institut se gasi i postaje dio veće ustanove: Povratak na kako je bilo prije 30 godina

Još jedno veleučilište prestaje postojati: Pripaja se obližnjem sveučilištu
Osim kninskog i Međimursko veleučilište pripaja se sveučilištu, u ovom slučaju Sveučilištu Sjever. Dekan objašnjava što to znači za studente.
09:36 64 d 02.04.2026
05. lipanj 2026.
Staroslavenski institut ponovno postaje dio Instituta za hrvatski jezik. Nastavak je to trenda pripajanja manjih institucija većima.
Nakon što je objavljeno da se niz veleučilišta pripaja većim institucijama, isto se dogodilo i sa Staroslavenskim institutom, koji je od 5. svibnja 2026. godine postao dio Instituta za hrvatski jezik. Svi znanstvenici i stručno i administrativno osoblje Staroslavenskog instituta uspješno je integrirano na Institut za hrvatski jezik. Ugovor o pripajanju potpisali su ravnatelj Instituta za hrvatski jezik Željko Jozić i v. d. ravnatelja Staroslavenskoga instituta Sandra Požar.
Ova dva instituta su do 1996. godine činila jednu ustanovu, koja se zvala Hrvatski filološki institut, koji je kasnije podijeljen na Staroslavenski institut i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, koji 2023. godine mijenja ime u ono koje nosi danas.
Institut za hrvatski jezik objavljuje službene rječnike, gramatike i pravopise hrvatskog jezika, vodi jezične portale bolje.hr i nazivlje.hr, pokreće razne znanstveno-istraživačke projekte te objavljuje knjige i organizira konferencije. Staroslavenski institut bavi se užim područjem staroslavenskih glagoljskih rukopisa, natpisa i tiskanih knjiga.
Još jedno veleučilište prestaje postojati: Pripaja se obližnjem sveučilištu
Osim kninskog i Međimursko veleučilište pripaja se sveučilištu, u ovom slučaju Sveučilištu Sjever. Dekan objašnjava što to znači za studente.
09:36 64 d 02.04.2026
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Podsjetimo, ove godine tri veleučilišta pripojena su većim institucijama. Još u ožujku Veleučilište 'Marko Marulić' u Kninu pripojeno je Sveučilištu u Splitu. Dekanica Veleučilišta Marijana Drinovac Topalović tad nam je rekla tad nam je rekla da su od Ministarstva obrazovanja dobili odgovor da je odluka donesena sukladno planiranim aktivnostima u sklopu Nacionalnog plana otpornosti i oporavka (NPOO). Iz Ministarstva su naveli da je u slučaju Veleučilišta u Kninu odluka donesena jer na prošlogodišnjem ljetnom roku nisu uspjeli popuniti ni deset posto upisne kvote.
Krajem ožujka objavljeno je da se Međimursko veleučilište u Čakovcu pripaja Sveučilištu Sjever koje djeluje u Varaždinu i Koprivnici. Prema podacima podaci Agencije za znanost i visoko obrazovanje, to Veleučilište na prošlogodišnjim upisima nije uspjelo popuniti ni pola predviđenih mjesta.
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U ožujku je stigla odluka kojom se Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina pripaja Tehničkom veleučilištu u Zagrebu (TVZ). Studenti će i dalje pohađati nastavu u istom prostoru i predavat će im isti profesori, ali će nakon dovršetka postupka pripajanja, dobivati diplome i dopunske isprave o studiju TVZ-a.
Posljednja vijest o prestanku postojanja nekog veleučilišta je pripajanje Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu (ZVU) novoosnovanom Fakultetu zdravstvenih studija i time ulasku u sastav Sveučilišta u Zagrebu. Međutim ovdje nije riječ tek o pripajanju većoj instituciji, već o postepenoj transformaciji stručnih studija u sveučilišne studije, za što će svaki program morati proći akreditaciju Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
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