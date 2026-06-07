Splitska škola zabranila šminku, duge nokte, obojenu kosu: Reakcije iznenadile i ravnateljicu

Ravnateljica Osnovne škole 'Blatine-Škrape' u Splitu objasnila nam je zašto su odlučili zabraniti šminkanje, obojenu kosu i duge nalakirane nokte.

Ništa šminka, nalakirani nokti, ofarbana kosa. Iz Osnovne škole 'Blatine-Škrape' u Splitu učenike i njihove roditelje obavijestili su o novom Kućnom redu škole. Naime, krajem svibnja održali su sjednicu Školskog odbora na kojoj je donesena nadopuna Kućnog reda s posebnim naglaskom na odijevanje učenika. Cilj nadopune je, rekli su, poticanje urednog, primjerenog i kulturnog odijevanja u školskom okruženju.

Ravnateljica: 'Ne radi ni o kakvim rigoroznim mjerama'

U obavijesti tako stoji da je u školu dozvoljeno dolaziti u odjeći bez uvredljivih natpisa i nepristojnih sadržaja. Također, dozvoljeno je odijevati duge hlače i suknje ispod koljena, odjeću koja nije prozirna ili poderana te majice i košulje koje prekrivaju trbuh, ramena i grudi.

S druge strane, kaže obavijest, u školi nije dozvoljeno nositi kape, kapuljače i druga pokrivala za glavu tijekom nastave. Nadalje, ne smije se dolaziti u japankama i natikačama, dolaziti našminkan/a, s obojenom kosom ili dugim i vidljivo obojenim noktima te nositi poderanu i prozirnu odjeću bez podstave.

- Iznimke su moguće isključivo iz zdravstveno opravdanih razloga. Molimo učenike i roditelje za razumijevanje i suradnju kako bismo zajedno pridonijeli urednom, sigurnom i primjerenom školskom okruženju, zaključak je obavijesti.

Obavijest je na Facebooku izazvala niz negativnih komentara, zbog čega su iz škole morali onemogućiti komentiranje te objave. Ravnateljica škole Nives Ruščić za srednja.hr kaže da se ne radi ni o kakvim rigoroznim mjerama niti o pokušaju da se učenicima zabrani izražavanje njihove osobnosti. Kućni red škole je, dodaje ravnateljica, donesen s ciljem stvaranja jasnih pravila ponašanja i izgleda koji su primjereni odgojno-obrazovnoj ustanovi.

- Škola nije mjesto na kojem procjenjujemo učenike prema njihovom izgledu, ali jest mjesto gdje želimo poticati urednost, umjerenost i poštovanje prema ustanovi u koju svakodnevno dolaze. Kao što postoje određena pravila ponašanja i odijevanja na radnim mjestima, logično je da i škola ima pravo definirati standarde koji pridonose radnom ozračju i ozbiljnosti obrazovnog procesa, pojašnjava Ruščić.

Većina učenika već poštuje pravila

Neki komentatori napisali su da većina učenica završnih razreda osnovne škole ima obojenu kosu te da to sigurno neće promijeniti zbog novih pravila. Isto je, smatraju, i s noktima i šminkom. Ravnateljica kaže da većina učenika zapravo već poštuje ova pravila.

- Imamo učenike različitih stilova i interesa, što je potpuno normalno, ali velika većina učenika već sada dolazi u školu uredna i primjereno odjevena bez ikakvih problema. Zbog toga ove odredbe ne vidim kao nešto što će bitno promijeniti svakodnevni život škole, nego prije kao jasnije definiranje očekivanja koja su i dosad postojala, ističe Ruščić.

Reakcije na društvenim mrežama su je, priznaje, djelomično iznenadile.

- Svjesna sam da su teme koje se tiču mladih i njihovog načina izražavanja vrlo osjetljive i da izazivaju različita mišljenja. Međutim, imam dojam da su mnogi komentirali pojedine dijelove objave bez uvida u cjelokupan Kućni red i razloge zbog kojih je donesen. Poštujem različita mišljenja i razumijem da se ne moraju svi složiti s odlukama škole, ali vjerujem da je odgovornost škole postaviti određena pravila koja smatra korisnima za funkcioniranje odgojno-obrazovnog procesa, navodi Ruščić.

Što ako se učenici 'ogluše' na pravila?

Proteklih tjedana ponovno se aktualizirala tema odijevanja za školu tijekom toplijih mjeseci. Ruščić naglašava da se ne radi o tome da učenicima žele otežati boravak u školi tijekom toplijih dana. Svi su, dodaje, svjesni visokih temperatura i potrebe za ugodnijom odjećom.

- Međutim, škola je javna ustanova i smatram da postoje određeni standardi odijevanja koji trebaju vrijediti za sve. Ne govorimo o tome da učenici moraju dolaziti formalno odjeveni, nego da odjeća bude primjerena prostoru u kojem se održava nastava. U našoj školi su sve učionice klimatizirane, tako da učenici nastavu pohađaju u ugodnim uvjetima bez obzira na vanjske temperature. Upravo zato držimo da se udobnost i primjerenost odijevanja mogu bez problema uskladiti, napominje Ruščić.

Ako se netko od učenika 'ogluši' na (nova) pravila škole, prvi korak je uvijek - razgovor.

- Cilj škole nije kažnjavati učenike nego ih odgajati i usmjeravati. Ako dođe do situacije u kojoj učenik ne poštuje pravila, najprije će se razgovarati s njim, a po potrebi i s roditeljima. Ne želimo stvarati atmosferu kažnjavanja zbog izgleda ili odjeće. Ova pravila postoje kako bi se učenike podsjetilo da su dio školske zajednice koja počiva na međusobnom poštovanju i određenim pravilima. Kućni red se u prvom redu dopunio radi novog Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera od ožujka 2026. Važno je napomenuti i da se o izmjenama i dopunama Kućnog reda raspravljalo kroz sva tijela Škole od Vijeća učenika, Vijeća roditelja, Učiteljskog Vijeća te je usvojen na sjednici Školskog odbora, zaključuje Ruščić.