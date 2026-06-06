Roditelji ih nagrađuju za dobre ocjene: Učenici otkrili što im najčešće kupuju, jedan dar im je hit

Većini u našoj anketi roditelji nisu davali poklone za dobre ocjene. Učenici iz Vrbovca kažu da su im sitne nagrade bile lijepa motivacija za trud.

Još samo idući tjedan traje nastava, što znači da će u narednim danima učenicima biti zaključene sve ocjene. Neki roditelji odlučuju darivati svoje školarce ako su postigli očekivani uspjeh na kraju godine. Pisali smo nedavno kako jedna općina najboljim učenicima poklanja bicikle i laptope pa smo čitatelje u anketi pitali i jesu li njima roditelji kupovali poklone za dobre ocjene.

Većina, preko 78 posto čitatelja, odgovorila je da ne i da su se dobre ocjene podrazumijevale. Ostatak sudionika odgovorio je potvrdno uz dodatak da im je to bila lijepa nagrada za trud.

Anketa

Ovo isto pitanje postavili učenicima Srednje škole Vrbovec koji su u sklopu medijske grupe posjetili našu redakciju. Svi su nam rekli da su ih roditelji darivali za uspjeh u školi, a obično je bila riječ o poklonima poput čokolade, slušalica ili odjeće, ali najviše im se svidjelo putovanje s obitelji.

- Jesu, obično bi to bilo za ocjene i kad godina općenito dobro prođe, pogotovo prvo polugodište, bez ukora, opomena i bez jedinica, bez da ima nekih problema, rekla nam je jedna učenica.

Najdraži poklon bio joj je odlazak na putovanje s mamom jer ih je u obitelji petero, a njih dvije jedine su cure pa su to iskoristile za dodatno zbližavanje. Ono u čemu se naši sugovornici slažu je da su im ti sitni pokloni bili lijepa motivacija za nastavak dobrih rezultata.

- Smatram da je put odličan poklon, pogotovo zato što volim putovati i vidjeti nova mjesta, pa su znali da će meni to puno značiti. Ništa više ne bih tražila, rekla nam je druga učenica.