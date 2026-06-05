Djevojka uhićena zbog prijeteće poruke školi: Pružena joj je psihijatrijska pomoć

Učenica je prijetnju poslala s vlastite mail adrese, zbog čega joj je policija lako ušla u trag. Nakon bolnice završila je u istražnom zatvoru.

Prošlog tjedna na adrese više od 40 škola u Zagrebu ponovno su došle dojave o bombi, a sad je uhićena još jedna osoba. Policija nam je prošlog četvrtka potvrdila da su sve dojave bile lažne.

Kako piše Ana Raić za Index, u istražni zatvor je privedena djevojka koja je s vlastitog maila na adresu škola poslala prijeteći mail. Budući da nije sakrila svoju mail adresu, policija joj je lako ušla u trag.

Pružena joj je psihijatrijska pomoć

Raić doznaje da je djevojka poruku poslala nakon što je od Centra za socijalnu skrb saznala da joj se roditelje razvode. Nakon privođenja liječnička psihijatrijska pomoć pružena ju je u Jankomiru, a nakon toga joj je određen i istražni zatvor, piše Raić.

Ovog tjedna prijeteće poruke o postavljenim bombama pristigle su i na nekoliko trgovačkim centara u Zagrebu, koji su stoga evakuirani, a poruke sličnog sadržaja ovog tjedna stizale su i na adrese škola diljem Srbije.

Trojica uhićena prošlog mjeseca

U Hrvatskoj je stihijsko slanje takvih poruka trajalo gotovo mjesec dana, a nakon policijske istrage uhićena su trojica mladića, Riječ je bila o 17-godišnjem maloljetniku iz Zagreba, 15-godišnjem maloljetniku iz Splita te 19-godišnjaku iz Ploča.

Sva trojica osumnjičeni su za terorizam, 19-godišnjaku i 17-godišnjaku određen je jednomjesečni istražni zatvor, a 15-godišnjak je pušten na slobodu te je pod nadzorom Zavoda za socijalni rad uz zabranu pristupa internetu.

Kolike su kazne?

Profesor kaznenog prava Aleksandar Maršavelski objasnio nam je da osumnjičeni mogu dobiti drastično različite kazne, budući da su u različitim dobnim skupinama.

Najmlađi osumnjičeni ne može ići u zatvor, pa ni maloljetnički. Krajnja sankcija mogla bi biti upućivanje u odgojnu ustanovu na rok od šest mjeseci do dvije godine, ili mjera pojačanog nadzora. Za 17-godišnjaka kao starijeg maloljetnika zakon predviđa mogućnost izricanja maloljetničkog zatvora koji može trajati od šest mjeseci do deset godina u slučajevima najtežih djela poput terorizma. Najstariji osumnjičeni za ovo djelo može dobiti kaznu zatvor od tri do petnaest godina, ovisno o tome hoće li mu se suditi zatvorska kazna i za djelo terorizma. Detaljnu analizu profesora Maršavelskog pročitajte ovdje.