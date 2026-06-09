Nastavnice otkrile kakvi su današnji učenici: 'Na nama je da im se prilagodimo'

Da nove generacije nisu lošije od starih potvrđuje priča stranice Dnevna doza fizike, iza koje stoje dvije nastavnice iz Gimnazije Metković, Ana Dragović i Angela Ćelić. Prisjetile su se početaka ove stranice prije deset godina i usporedile to razdoblje s današnjim.

- Prije točno 10 godina dogodila se jedna posebna generacija učenika. Generacija za koju smo tada mislili da se nikada neće ponoviti. Sve je počelo nakon odlaska u Zagreb na otvorene dane PMF-a. Tamo su studenti radili s njima, pokazivali im fiziku na drugačiji način - kroz igru, pokuse, znatiželju i zajedništvo. Vratili su se puni dojmova i rekli: 'Mi želimo isto to raditi s malom djecom'. Tako je nastala 'Dnevna doza fizike', prisjetile su se.

Dok vršnjaci odmaraju, oni rade fiziku

Ideju svojih učenika oduševljeno su prihvatile, ali svake godine je godine, priznaju, postojao isti mali strah. Hoće li nove generacije to prihvatiti, hoće li uspjeti održati tu priču živom?

- I evo nas danas, 10 godina kasnije. Još uvijek trajemo. I to snažnije nego ikad. Danas uz nas stoji nova skupina učenika - entuzijasta koji su nekada i sami, kao djeca, sudjelovali u toj istoj priči. I ponovno nas ostavljaju bez riječi svojom voljom, željom i energijom. Na dane kada nema nastave, dok su možda njihovi vršnjaci na kupanju ili odmoru, oni cijeli dan rade fiziku. Bez stajanja. S osmijehom. S nevjerojatnim strpljenjem i ljubavlju prema onome što rade. I zato, kada čujemo rečenice poput: 'Nove generacije su ovakve ili onakve… lošije, drugačije...'. Nisu. Samo su vremena drugačija. A na nama je da ih razumijemo, da im se prilagodimo i da živimo u skladu s njihovim vremenom, objasnile su nastavnice.

'Ali iskreno - ne trebaju ni znati'

Kada se u tome uspije, dodale su, dobiva se upravo ovo - djeca koja žele, mogu i hoće.

- Da, prije 10 godina. Da, danas. I da, za 10 godina opet. Djeca žele učiti, stvarati i sudjelovati. Samo treba znati kako doći do njih. Hoće li znati reproducirati 150 formula iz fizike kao što smo mi nekada morali? Naravno da neće. Ali iskreno - ne trebaju ni znati. Hoće li ponekad propustiti sat jer rade projekt, istražuju, stvaraju i povezuju znanje sa stvarnim životom? Hoće. I upravo zbog toga postat će još bolji, samostalniji i uspješniji ljudi. I zato vjerujemo u njih. Jer oni jesu naša budućnost, zaključile su nastavnice.