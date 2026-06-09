Ne vesele se svi učenici kraju školske godine: Evo što odrasli mogu učiniti

Za neke učenice ljetni praznici ne znače olakšanje, već nesigurnost, tugu ili pojačanu anksioznost. Upozoravaju na to iz Hrabrog telefona.

Nije kraj školske godine veselo razdoblje za sve učenike, upozoravaju iz Hrabrog telefona. Kako kažu, dok mnoga djeca s veseljem odbrojavaju posljednje dane nastave, za neku djecu ljetni praznici ne donose olakšanje, već nesigurnost, tugu ili pojačanu anksioznost. Podsjetimo, prema školskom kalendaru nastava završava 12. lipnja.

Prekid rutine

Dječji se mozak, pojašnjavaju, još razvija. Osobito područja zadužena za planiranje, samoregulaciju i nošenje s neizvjesnošću, a škola pruža predvidljivu strukturu. Kada ta struktura naglo nestane, neka djeca mogu osjećati nemir, razdražljivost ili tjeskobu, iako ne znaju točno objasniti zašto.

Nadalje, za neku djecu škola nije samo mjesto učenja, već može predstavljati sigurno utočište ako im njihov dom nije dovoljno stabilan i siguran. Učitelj, učiteljica ili školski psiholog ponekad su jedini odrasli koji djetetu pružaju podršku, sigurnost i osjećaj da je viđeno.

Također, djeca svoje emocije reguliraju i kroz odnose s drugima. Prijatelji im pružaju osjećaj pripadnosti, razumijevanja te su izvor zabave i druženja. Ljeti se taj kontakt s prijateljima može izgubiti.

Što roditelji mogu učiniti?

Iz Hrabrog telefona upozoravaju da su posebno ranjiva ona djeca koja nemaju pristup organiziranim aktivnostima, kampovima ili putovanjima, kao i ona koja se bore sa socijalnom anksioznošću te im je škola bila glavno mjesto susreta s vršnjacima.