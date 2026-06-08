Novosti Hoće li dio srednjoškolaca zbog reforme morati na razlikovni ispit? Pitali smo ministarstvo

Hoće li dio srednjoškolaca zbog reforme morati na razlikovni ispit? Pitali smo ministarstvo

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

08. lipanj 2026.

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Hoće li dio srednjoškolaca zbog reforme morati na razlikovni ispit? Pitali smo ministarstvo

Učenica piše ispit | foto: Pexels

Nije isključena opcija će učenici koji ponavljaju drugi razred u strukovnim školama na razlikovni ispit gradiva iz prvog. O tome odlučuje škola.

Ove jeseni u sve prve razrede strukovnih škola, s iznimkom zdravstvenih, ušla je modularna nastava. Osim naziva smjera, modularna nastava donijela je i neke važne promjene u kurikule, dio predmeta zamijenjen je modulima, a drugima je smanjena satnica. Učenici drugih, trećih i četvrtih razreda nastavu u 2025./2026. pohađaju prema starom modelu.

Od nadolazeće jeseni, modularnom nastavom će, dakle, biti obuhvaćeni i prvi i drugi razredi. No što se događa s onima koji ponavljaju drugi razred i od jeseni pohađaju modularnu nastavu po kojoj nisu 'odradili' prvi razred? Prema riječima majke učenika koja nam se javila (podaci poznati redakciji, op.a.), u školi im je rečeno da će učenici koji ponavljaju drugi razred morati polagati razlikovne ispite gradiva iz prvog razreda, upravo zbog modularne nastave.

- Meni to nije normalno, da dijete koje je završilo prvi razred, palo u drugom, sada mora polagati razlike iz prvog jer sada drugi pohađa po modularnoj nastavi, ističe majka.

'Nastavničko vijeće utvrđuje postoje li razlike u programu i određuje eventualne razlikovne ispite'

Stoga smo poslali upit Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih – je li točno da će učenici strukovnih škola koji padnu drugi razred zbog prelaska na novi model morati polagati razliku predmeta iz prvog. Ta opcija, može se iščitati iz odgovora Ministarstva, nije u potpunosti isključena.

Za početak iz Ministarstva pojašnjavaju da će učenici koji će školske godine 2026./2027. ponavljati drugi razred strukovne škole nastaviti obrazovanje prema novom strukovnom kurikulu koji je zamijenio dosadašnji program po kojem je učenik bio upisan. Dodaju da, iako se stari obrazovni programi i novi strukovni kurikuli mogu nazivati isto ili slično, riječ je ipak o izmijenjenim programima obrazovanja koji se provode prema novom modelu modularne nastave.

- U takvim slučajevima primjenjuju se odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koje uređuju promjenu programa. Sukladno članku 23. stavcima 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odluku o promjeni programa u istoj ili drugoj školi, odnosno o prelasku iz jedne škole u drugu koja provodi isti obrazovni program, donosi nastavničko vijeće na zahtjev učenika, odnosno roditelja. Promjena programa u srednjoj školi može se uvjetovati polaganjem razlikovnih i/ili dopunskih ispita. O tome odlučuje nastavničko vijeće škole, koje određuje sadržaj razlikovnih odnosno dopunskih ispita, način njihove provedbe te rokove polaganja. Dakle, učenici neće automatski i bez prethodne procjene polagati razlikovne ispite, nego škola, odnosno nastavničko vijeće, utvrđuje postoje li razlike u programu/kurikulu i ovisno o tome određuje eventualne razlikovne ili dopunske ispite. Ako se utvrdi razlika u općeobrazovnim predmetima ili strukovnim modulima prvog i/ili drugog razreda, škola može odrediti polaganje razlikovnih ili dopunskih ispita, potvrđuju iz Ministarstva.

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'Škole su obvezne postupati u najboljem interesu učenika'

Dodaju da je pritom 'škola dužna učenike i roditelje pravodobno informirati o utvrđenim razlikama, sadržaju ispita, načinu i rokovima polaganja te voditi računa o ukupnom opterećenju učenika.'

- Budući da je riječ o situaciji koja proizlazi iz uvođenja modularne nastave u strukovno obrazovanje, Ministarstvo će škole koje budu imale takve slučajeve uputiti na primjenu važećih zakonskih odredbi kojima je uređena promjena programa, odnosno kurikula. Škole su pritom obvezne postupati u najboljem interesu učenika i osigurati provedbu postupka na način koji omogućuje nastavak obrazovanja u novom strukovnom kurikulu, ističu iz Ministarstva.

Podsjetimo, modularna nastava ove je jeseni trebala ući i u zdravstvene škole, jedine strukovne koje njome trenutačno nisu obuhvaćene. Međutim, taj plan je propao, o čemu više možete čitati na poveznici.

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