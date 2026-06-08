Hoće li dio srednjoškolaca zbog reforme morati na razlikovni ispit? Pitali smo ministarstvo

Nije isključena opcija će učenici koji ponavljaju drugi razred u strukovnim školama na razlikovni ispit gradiva iz prvog. O tome odlučuje škola.

Ove jeseni u sve prve razrede strukovnih škola, s iznimkom zdravstvenih, ušla je modularna nastava. Osim naziva smjera, modularna nastava donijela je i neke važne promjene u kurikule, dio predmeta zamijenjen je modulima, a drugima je smanjena satnica. Učenici drugih, trećih i četvrtih razreda nastavu u 2025./2026. pohađaju prema starom modelu.

Od nadolazeće jeseni, modularnom nastavom će, dakle, biti obuhvaćeni i prvi i drugi razredi. No što se događa s onima koji ponavljaju drugi razred i od jeseni pohađaju modularnu nastavu po kojoj nisu 'odradili' prvi razred? Prema riječima majke učenika koja nam se javila (podaci poznati redakciji, op.a.), u školi im je rečeno da će učenici koji ponavljaju drugi razred morati polagati razlikovne ispite gradiva iz prvog razreda, upravo zbog modularne nastave.

- Meni to nije normalno, da dijete koje je završilo prvi razred, palo u drugom, sada mora polagati razlike iz prvog jer sada drugi pohađa po modularnoj nastavi, ističe majka.

'Nastavničko vijeće utvrđuje postoje li razlike u programu i određuje eventualne razlikovne ispite'

Stoga smo poslali upit Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih – je li točno da će učenici strukovnih škola koji padnu drugi razred zbog prelaska na novi model morati polagati razliku predmeta iz prvog. Ta opcija, može se iščitati iz odgovora Ministarstva, nije u potpunosti isključena.

Za početak iz Ministarstva pojašnjavaju da će učenici koji će školske godine 2026./2027. ponavljati drugi razred strukovne škole nastaviti obrazovanje prema novom strukovnom kurikulu koji je zamijenio dosadašnji program po kojem je učenik bio upisan. Dodaju da, iako se stari obrazovni programi i novi strukovni kurikuli mogu nazivati isto ili slično, riječ je ipak o izmijenjenim programima obrazovanja koji se provode prema novom modelu modularne nastave.

- U takvim slučajevima primjenjuju se odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koje uređuju promjenu programa. Sukladno članku 23. stavcima 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odluku o promjeni programa u istoj ili drugoj školi, odnosno o prelasku iz jedne škole u drugu koja provodi isti obrazovni program, donosi nastavničko vijeće na zahtjev učenika, odnosno roditelja. Promjena programa u srednjoj školi može se uvjetovati polaganjem razlikovnih i/ili dopunskih ispita. O tome odlučuje nastavničko vijeće škole, koje određuje sadržaj razlikovnih odnosno dopunskih ispita, način njihove provedbe te rokove polaganja. Dakle, učenici neće automatski i bez prethodne procjene polagati razlikovne ispite, nego škola, odnosno nastavničko vijeće, utvrđuje postoje li razlike u programu/kurikulu i ovisno o tome određuje eventualne razlikovne ili dopunske ispite. Ako se utvrdi razlika u općeobrazovnim predmetima ili strukovnim modulima prvog i/ili drugog razreda, škola može odrediti polaganje razlikovnih ili dopunskih ispita, potvrđuju iz Ministarstva.

'Škole su obvezne postupati u najboljem interesu učenika'

Dodaju da je pritom 'škola dužna učenike i roditelje pravodobno informirati o utvrđenim razlikama, sadržaju ispita, načinu i rokovima polaganja te voditi računa o ukupnom opterećenju učenika.'

- Budući da je riječ o situaciji koja proizlazi iz uvođenja modularne nastave u strukovno obrazovanje, Ministarstvo će škole koje budu imale takve slučajeve uputiti na primjenu važećih zakonskih odredbi kojima je uređena promjena programa, odnosno kurikula. Škole su pritom obvezne postupati u najboljem interesu učenika i osigurati provedbu postupka na način koji omogućuje nastavak obrazovanja u novom strukovnom kurikulu, ističu iz Ministarstva.

Podsjetimo, modularna nastava ove je jeseni trebala ući i u zdravstvene škole, jedine strukovne koje njome trenutačno nisu obuhvaćene. Međutim, taj plan je propao, o čemu više možete čitati na poveznici.