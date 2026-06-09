Škola zavijena u crno, učenik se ugušio na užini: Oglasila se i pravobraniteljica za djecu

Kako se škole suočavaju sa smrću nastavnika? 'Djeci nikada ne treba lagati'
07:08 220 d 01.11.2025
09. lipanj 2026.
U velikogoričkoj OŠ Šćitarjevo učenik se ugušio na užini. Usprkos reakciji učiteljica i dolasku hitne pomoći na žalost mu nisu mogli pomoći.
Jučer je u Osnovnoj školi Šćitarjevo u Velikoj Gorici od posljedica gušenja preminuo devetogodišnji učenik. Kako doznaje RTL Danas, zagrizao je preveliki zalogaj krafne zbog čega nije mogao disati i odmah je izgubio svijest. Nesretni događaj dogodio se za vrijeme užine oko 15 sati. Prema neslužbenim informacijama koje prenosi lokalni portal velikagorica.com, dječak je bio učenik drugog razreda.
Dispečerica Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Nada Bogović za HRT je izjavila da su nazvali iz škole i rekli im da je dijete bez svijesti i da otežano diše.
- Onda sam pitala što je prethodilo tome, je li bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. Krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je ubrzo prestalo disati, započeli smo kardiopulmonalnom reanimacijom, ispričala je Bogović.
Kako se škole suočavaju sa smrću nastavnika? 'Djeci nikada ne treba lagati'
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Prije dolaske hitne učiteljice su dječake pružile prvu pomoć u vidu masaže srca i umjetnog disanja, a reanimaciju je nakon dolaska preuzela hitna. Međutim učenik je već poplavio u licu i nije reagirao, prenosi RTL Danas.
- Nije disalo i nije mu radilo srce. Pristupili smo dalje postupku oživljavanja, do trenutka kada smo primijetili da dijete ne reagira. Još dodatno su se primijetile pojave sigurnih znakova smrti. Prekinuli smo oživljavanje u 15:35 minuta, izjavila je za RTL liječnica Sanja Kos, koja je sudjelovala u intervenciji.
Zbog tragedije bi tijekom dana u školi trebao doći krizni tim kako bi pružio psihološku pomoć učenicima i djelatnicima škole. Što krizni tim radi i tko ga čini pročitajte u tekstu ovdje.
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O tragičnom događaju oglasila se i dječja pravobraniteljica Tatjana Katkić Stanić. Izrazila je sućut i zamolila medije da i sve građane za solidarnost i suzdržavanje od preuranjenih interpretacija i poštivanje prava na privatnost obitelji.
- Ured surađuje sa sustavom zaštite djece kako bi se osigurala stručna pomoć djeci, roditeljima i djelatnicima škole i mobilizirali svi resursi potpore, dodala je pravobraniteljica.
Sućut je izrazio i velikogorički Informatički klub VEL_IK. Napisali su da roditeljima izražavaju najiskreniju sućut u ovom preteškom trenutku.
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