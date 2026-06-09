Četiri škole u Hrvatskoj dobile nove gimnazijske smjerove: Uskoro kreću prijave

U školskoj godini 2026./2027. u neke gimnazije i strukovne škole uvode se i novi gimnazijski programi. Kako su nam potvrdili iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM), te programe uvode četiri škole. Prijave programa počinju 24. lipnja.

Novi smjerovi u gimnazijama

Jedna od njih je Gimnazija Pula, koja uvodi prirodoslovnu gimnaziju, a u taj program upisivat će 26 učenika. Ostaju i tri programa od ranije - opća gimnazija sa 104 učenika, prirodoslovno-matematička gimnazija s 26 učenika i jezična gimnazija s 24 učenika. Ova škola utvrdila je 65 bodova kao minimalan broj bodova potrebnih za prijavu kandidata za upis u sve programe obrazovanja u školi.

Prirodoslovnu gimnaziju na talijanskom jeziku uvodi Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana 'Antonio Borme' Rovinj - Rovigno, a upisivat će sedam učenika. Još uvijek nije poznat bodovni prag. U ovoj školi postoje još i usmjerenja dentalni asistent/ica, fizioterapeutski tehničar/ka i kozmetičar/ka s osam učenika, turistički tehničar/ka destinacije s 14 učenika i opća gimnazija s osam učenika.

Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu uvodi eksperimentalni program umjetničke i multimedijske gimnazije, u koji će upisivati 26 učenika, a bodovni prag za upis je 70 bodova. Ova škola isti broj učenika upisuje još i na smjerove dizajner/ica grafičkih proizvoda, grafički tehničar/ka dorade, grafički tehničar/ka tiska, medijski tehničar/ka i tehničar/ka za razvoj i dizajn web-sučelja.

Nove smjerove uvode i strukovne škole

Gimnazija Eugena Kumičića Opatija uvodi eksperimentalni program diplomatske gimnazije na koji će upisivati 24 učenika, o čemu više možete čitati ovdje. Kako su nam ranije rekli iz škole, bodovni prag za sada još uvijek neće uvoditi. Dodajmo da 24 učenika upisuju i u opću gimnaziju.

Podsjetimo, proces upisa u srednje škole započeo je 1. lipnja. Osmaši se od tog dana mogu prijavljivati u Nacionalni informacijski sustav prijava upisa u srednje škole (NISPUSŠ), o čemu smo više pisali ovdje. U strukovne škole uvedeno je sedam novih smjerova. To su kućni majstor/domar, skladištar u logistici, drvno-ekološki tehničar, tehničar za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu, arborist, tehničar prometne logistike i arhivski tehničar.

Uz pomoć našeg Kalkulatora bodova saznajte koliko bodova prilikom upisa možete očekivati. Na profilu svake srednje škole možete izračunati bodove koji su vam potrebni za upis baš te škole. Ovim kalkulatorom možete izračunati koliko ćete bodova imati na temelju ocjena iz osnovne škole, a možete i vidjeti koliko je minimalno bodova potrebno za upis škole te prosječan broj bodova upisanih učenika.

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