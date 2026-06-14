Berta i Luka upoznali su se u gimnaziji, ondje se vratili kao mladenci: 'Odmore smo provodili zajedno'

Bertu i Luku spojili su hodnici Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec, a u vjenčanici i odijelu vratili su se upravo na njezinu adresu.

Berta i Luka Grubić upoznali su se u srednjoj školi, a na hodnicima Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec započela je i njihova ljubavna priča. Prošlog su je tjedna okrunili brakom, a kako bi sve ispravno ovjekovječili, u vjenčanici i odijelu ponovno su zasjeli u školske klupe. Berta i Luka Grubić | foto: Studio Marrtinez

Na studij su otišli svatko u 'svoj' grad

Oboje uskoro pune 26 godina, a upoznali su se 2015. godine. U početku su se poznavali 'samo s hodnika', a bolje su se upoznali nakon što je Luka Berti poslao prvu poruku na Messenger. Prohodali su krajem trećeg razreda, a on je bio taj koji je prvi izrazio svoje osjećaje nakon nekoliko mjeseci češćeg viđanja. Spojevi su se, priča nam Berta, uglavnom odvijali u kafićima nakon škole.

- Razlog su ograničenja s prijevozom budući da sam ja živjela na selu, a Luka u gradu, pa sam bila ovisna o rijetkom voznom redu, no nakon položenog vozačkog ispita bilo nam je malo lakše. Uz to, često smo male i velike odmore provodili zajedno na hodnicima budući da nismo išli u isti razred, kaže Berta. Berta i Luka Grubić | foto: Studio Marrtinez

Iste godine upisali su i studij, no svatko u svom gradu. Luka se odlučio za Fakultet organizacije i informatike (FOI) u Varaždinu, a Berta za Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu.

- Stoga nemamo puno zajedničkih studentskih uspomena. Najviše su nam u sjećanju iz studentskih dana Međimurske fešte koje organizira Udruga studenata Međimurja svaki semestar u Zagrebu i na njih su uvijek dolazili i Međimurci koji ne studiraju u Zagrebu, pa tako i Luka. Mi smo generacija koja je na početku studija bila u lockdownu pa ja nisam bila puno vremena u Zagrebu, a nakon lockdowna sam svaki vikend išla kući kako bismo se mogli vidjeti, prisjeća se Berta.

Kako da veza iz srednje uspije?

Iz njihove Gimnazije bili su oduševljeni njihovom idejom za vjenčanim fotografiranjem. Kako su i sami napisali u Facebook objavi škole, 'hvala vam što ste se vratili ondje gdje je sve počelo i što ste nas podsjetili da škola nije samo prostor u kojem se stječu znanja, nego i mjesto na kojem nastaju najljepše životne priče'.

- U Gimnaziji im je bilo drago kad smo im se javili s upitom za fotkanje u našoj bivšoj školi u kojoj je sve počelo, a naša ideja i želja da se ponovno vratimo u Gimnaziju je djelatnike jako inspirirala pa su nas zamolili da im, ako se slažemo i želimo, pošaljemo nekoliko slika kako bi našu priču mogli zabilježiti i podijeliti na topao i pristojan način, navodi Berta.

S obzirom na to da su nam maturanti na ovogodišnjoj norijadi rekli da srednjoškolske veze 'često ne vode nigdje', Bertu i Luku upitali smo koji je recept za uspješnu vezu iz školskih klupa.

- Nemamo neki savjet kako da veza iz srednje škole opstane sve do braka, nama je jednostavno uspjelo, a kako je naš svećenik tijekom obreda rekao: brak čine sitnice - način na koji jedan drugome kažemo dobro jutro, način na koji se svađamo, način na koji se grlimo, ljubimo… Te sitnice čine savršenstvo, ali savršenstvo nije sitnica, zaključili su.