I HZJZ strahuje od pojave fentanila: Može biti smrtonosan u vrlo malim količinama

Državni inspektorat zabranio 'prah koji osjetiš kroz nos': 'Potvrđeno je da nije siguran'
16:20 109 d 20.02.2026
09. lipanj 2026.
MUP i HZJZ kažu da ove godine nema zabilježenih slučajeva uporabe fentanila, međutim Lidija Vugrinec upozorava na nove opiode i kaže da se pripremaju.
Uslijed ljetnih vrućina brojni ljudi se osjećaju malaksalo, a alkohol i opojna sredstva mogu doprinijeti dehidraciji i povećavaju opasnost od toplinskog udara. Meteorolozi za ovo ljeto najavljuju iznadprosječno visoke temperature, a u javnosti pojavio se strah od fentanila, droga koja je godinama trn u oku javnog zdravstva u Americi, a od nedavno se pojavila i u Europi.
Iako su mnogi pomislili da su na snimkama neuračunljivih ljudi, koje su se nedavno proširile društvenim mrežama, osobe pod utjecajem fentanila, iz Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) kažu nam da ove godine nema evidentiranih slučajeva upotrebe ove opasne droge.
- Tijekom 2026. godine na području Republike Hrvatske nije evidentirana zapljena fentanila, kao niti u ranijem razdoblju. Trenutačno ne raspolažemo operativnim saznanjima o prisutnosti fentanila u Republici Hrvatskoj pa tako niti o rutama kojima bi navedena droga eventualno dolazila, odgovorili su nam na upit iz MUP-a.
Pacijente koji su u bolnici završili zbog upotrebe fentanila nisu imali ni u zagrebačkoj Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, gdje se liječe ovisnici o drogama.
- Na temelju dosadašnjeg iskustva nismo imali pacijenata koji su se javljali radi ciljanog liječenja od ovisnosti o fentanilu niti je kroz hitnu ambulantu evidentirano pacijenata pod utjecajem fentanila, odgovorili su nam iz te ustanove.
Prema podacima HZJZ-a u Hrvatskoj u posljednje dvije godine nema zabilježenih slučajeva prisutnosti fentanila ni drugih novih sintetskih opioida, međutim ranijih godina su sporadično evidentirani izolirani slučajevi.
- Stručnjaci ipak upozoravaju na mogućnost pojave fentanila u kokainu, što je već zabilježeno u nekim europskim zemljama. Zbog ozbiljnosti rizika koje fentanil predstavlja, važno je kontinuirano pratiti njegovu eventualnu prisutnost u ilegalnim drogama i poduzimati preventivne mjere kako bi se smanjio rizik od predoziranja i drugih ozbiljnih posljedica po zdravlje, odgovara nam na upit Lidija Vugrinec, voditeljica Odjela Nacionalne informacijske jedinice za ovisnosti i poslove međunarodne suradnje s Registrom ovisnosti.
Državni inspektorat zabranio 'prah koji osjetiš kroz nos': 'Potvrđeno je da nije siguran'
16:20 109 d 20.02.2026
U Izvješću o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj navedeno je nekoliko slučajeva u kojima je fentanil zabilježen kao glavno sredstvo ovisnosti. U 2024. godini u tretmanu su bile dvije osobe, u 2023. godini jedna osoba, dok su u 2020. godini evidentirane tri osobe.
Lidija Vugrinec ističe da su, prema podacima Europskog izvješća o drogama iz 2025. godine, sintetski opioidi poput derivata fentanila i opioida nitazenske skupine povezani s nizom fatalnih i nefatalnih otrovanja u Europi.
- Iako ti opioidi trenutačno nisu široko zastupljeni u rutinskim podacima na razini Europske unije, stručnjaci upozoravaju na njihov potencijalni negativan utjecaj na javno zdravlje u budućnosti, upozorava Vugrinec.
U 2023. godini fentanil i derivati fentanila povezani su sa 153 smrtna slučaja u Europskoj uniji, dok je taj broj za 2022. godinu 159. Najviše smrtnih slučajeva, čak 70, zabilježeno je u Njemačkoj. U Hrvatskoj još nisu dostupne službene informacije i podaci o broju smrti povezanih s fentanilom.
- Zdravstveni rizici povezani s derivatima fentanila potaknuli su brojne reakcije na europskoj i međunarodnoj razini, uključujući međunarodnu kontrolu određenih derivata te generičku zabranu derivata fentanila u Kini, koja je identificirana kao jedan od globalnih izvora fentanila i njegovih derivata. Nakon tih mjera broj novih derivata fentanila otkrivenih na europskom tržištu značajno se smanjio, objašnjava nam Vugrinec.
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Međutim ta zabrana nije stala na kraj toku teških novih drogi, jer se 2019. na europskom tržištu javljaju novi sintetski opioidi, nitazeni, od kojih su mnogi barem jednako snažni kao fentanil. Iako trenutačno imaju ograničenu ulogu na europskom tržištu droga, u pojedinim državama predstavljaju značajan problem te postoje naznake da bi u budućnosti mogli imati veću ulogu.
- Nitazeni su do sada zabilježeni u najmanje 21 državi članici Europske unije, uz porast zapljena i pojavu krivotvorenih lijekova koji oponašaju opioidne analgetike i benzodiazepine. Zabilježeni su i slučajevi trovanja i smrtni ishodi povezani s tim tvarima u više europskih zemalja, pri čemu se upozorava da zbog njihove izrazite potentnosti i stalne pojave novih derivata, dio slučajeva može ostati neprepoznat u rutinskim toksikološkim analizama, navodi Vugrinec.
Prema podacima s kojima raspolaže HZJZ, proizvodnja sintetskih opioida u državama članicama Europske unije trenutačno je ograničena, iako je nedavno otkriveno nekoliko ilegalnih proizvodnih pogona u kojima su zaplijenjene tvari od kojih se dobiva fentanil, što upućuje na mogućnost razvoja lokalne proizvodnje u budućnosti. Konkretno krajem 2024. godine u Španjolskoj i Nizozemskoj provedene su četiri akcije zaplijene tvari od kojih se proizvodi fentanil.
- S obzirom na razvoj situacije u Europskoj uniji i pojavu visoko potentnih sintetskih opioida, u Republici Hrvatskoj se provode aktivnosti usmjerene na jačanje pripravnosti i pravovremeno postupanje u slučaju njihove moguće pojave. To uključuje kontinuirano praćenje situacije na tržištu droga, suradnju nadležnih institucija te planiranje mjera za brzo djelovanje u slučaju pojave novih sintetskih opioida, s ciljem smanjenja rizika za javno zdravlje i sprječavanja mogućih incidenata predoziranja, navodi Vugrinec.
Budući da bi se uskoro mogao pojaviti i na domaćem crnom tržištu, važno je javnost informirati o tome što je uopće ova nova opasna droga. Riječ je o opioidu koji se koristi kao analgetik i anestetik. Međutim uz legitimnu medicinsku primjenu i uporabu u istraživanjima, fentanil i njegovi derivati imaju dugu povijest nedopuštene uporabe kao zamjena za heroin i druge opioide. Prema Europskom izvješću o drogama iz 2024. godine, heroin je i dalje najčešće korišteni ilegalni opioid u Europi, no istodobno raste uporaba međunarodno kontroliranih sintetskih opioida, poput fentanila i njegovih derivata.
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Fentanil je znatno snažniji od heroina te može biti smrtonosan i u vrlo malim količinama. Već vrlo male količine mogu uzrokovati po život opasno trovanje koje može dovesti do respiratornog zastoja i smrti. Odmah pri uzimanju fentanila javlja se euforija, opuštanje, smanjenje osjećanja boli, usporenje rada srca te hipotermija i usporavanje disanja.
Fentanil se najčešće se pojavljuje u obliku bijelog praha koji može nalikovati drugim drogama, što otežava njegovo otkrivanje i povećava opasnost za osobe koje nisu svjesne da ga konzumiraju, što predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik.
- Ovisnost o fentanilu može se razviti vrlo brzo zbog njegove izrazite potentnosti i snažnog djelovanja na opioidne receptore u mozgu. Redovitom uporabom razvija se tolerancija, odnosno potreba za uzimanjem sve većih količina tvari radi postizanja istog učinka, kao i fizička i psihička ovisnost. Prekid uzimanja može dovesti do simptoma sustezanja poput nemira, tjeskobe, nesanice, bolova, mučnine i izražene žudnje za drogom. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije i Agencije Europske unije za droge, upravo visoka potentnost sintetskih opioida značajno povećava rizik razvoja ovisnosti i smrtonosnog predoziranja, upozorava Vugrinec.
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Ono što institucije za sad mogu raditi u smislu prevencije je kontinuirano pratiti tržište droga, na vrijeme upozoriti na pojavu novih psihoaktivnih tvari, educirati stručnjake i opću populaciju upozoriti na rizike.Važnu ulogu imaju i programi smanjenja šteta, uključujući informiranje o rizicima kombiniranja različitih psihoaktivnih tvari te pravodobno prepoznavanje znakova predoziranja. U kontekstu smanjenja smrtnosti povezane s opioidima, posebno je važna dostupnost naloksona, lijeka koji može privremeno poništiti učinke opioidnog predoziranja ako se primijeni na vrijeme.
Budući da su u Republici Hrvatskoj mogućnosti pravovremene intervencije kod opioidnog predoziranja bile ograničene, a primjena naloksona – lijeka koji poništava učinke opioida kod predoziranja – bila dostupna isključivo zdravstvenim djelatnicima, Hrvatski zavod za javno zdravstvo je 2024. godine radi prevencije smrt povezanih s opioidnim predoziranjem pokrenuo Pilot projekt uvođenja kućnih doza naloksona.
- Projekt obuhvaća distribuciju 500 pakiranja lijeka naloksona u obliku nazalnog spreja osobama u visokom riziku od predoziranja, uz edukacije o prepoznavanju simptoma predoziranja i pravilnoj primjeni lijeka, dok Hrvatski zavod za javno zdravstvo koordinira provedbu projekta na nacionalnoj razini. U provedbu projekta uključene su službe za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo, zatvori i kaznionice te organizacije civilnog društva koje provode programe smanjenja šteta povezanih s uporabom droga i terapijske zajednice. U okviru provedbe educirano je 219 osoba u civilnom sektoru te 137 osoba u zdravstvenom i zatvorskom sustavu o prepoznavanju simptoma predoziranja i pravilnoj primjeni naloksona, ispričala nam je Lidija Vugrinec.
HZJZ je tijekom 2025. tiskao plakate sa sigurnosnim preporukama za djelatnike koji dolaze u kontakt s fentanilom te letci sa smjernicama za zaštitu osoba koje su u riziku od predoziranja. Materijali su distribuirani policijskim upravama, zdravstvenim ustanovama, hitnim službama te drugim nadležnim institucijama i organizacijama uključenima u postupanje u slučajevima izloženosti ili predoziranja.
- Također, pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo djeluje Sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari, čija je svrha pravodobno otkrivanje i razmjena informacija o novim drogama i potencijalnim zdravstvenim rizicima povezanima s njihovom uporabom, navela je Lidija Vugrinec.
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