Država sada uvodi zabranu na koju škole upozoravaju godinama: Neke su već uzele stvar u svoje ruke

Ispijanje energetskih pića u školi Osnovna škola Kaštanjer u Puli zabranila je još 2023. godine, a promjene su uveli i u školsku kuhinju.

Posljednjim izmjenama Zakona o trgovini, koje je Hrvatski sabor usvojio koncem svibnja, zabranjena je prodaja energetskih pića maloljetnicima. Neke škole učenicima su već ranije zabranile ispijanje takvih pića u svojim prostorijama. Jedna od njih je Osnovna škola Kaštanjer u Puli, iz koje su nam početkom školske godine 2023./2024. otkrili da su odmah po uvođenju ove zabrane uvidjeli pozitivne promjene. Ravnateljica škole Nada Crnković sada nam je potvrdila da je zabrana još uvijek na snazi, ali da su najviše postigli promocijom zdravih napitaka.

- Zabrana je u onom momentu bila nužna. Učenici se pridržavaju pravila, a edukacijom svake godine dajemo na značaju opasnostima konzumiranja energetskih pića i promoviramo zdrave napitke. Svake godine uočavamo pozitivan trend uključenosti učenika u sportske aktivnosti uz što ide i konzumacija zdrave prehrane i zdravog pića. I školska kuhinja nudi zdrave napitke koji su zdravija alternativa energetskim pićima. I dalje učenike educiramo što su energetska pića, kako djeluju na njihov organizam, koji su rizici u kombinaciji s alkoholom te kako se stvara ovisnost, objašnjava nam Crnković.

Veliku ulogu igra utjecaj vršnjaka

Specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas ističe da stručnjaci već dulje vrijeme ukazuju na rizike koji za djecu i mlade proizlaze iz sve učestalijeg pijenja ovih napitaka. Istraživanje o rizičnim ponašanjima mladih, u dijelu koji se odnosi na energetska pića, pokazalo je da ih povremeno ili učestalo pije 58,7 posto učenika. Istraživanje je provedeno u Virovitičko-podravskoj županiji tijekom 2025. godine, a provedbu je koordiniralo Povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti Virovitičko-podravske županije na čijem je čelu upravo Brlas. Čak 86,5 posto ispitanih učenika zna da energetska pića sadrže potencijalno štetne sastojke koji mogu ugroziti zdravlje.

- To pokazuje kako socijalni utjecaj vršnjaka, učenje po modelu i medijski utjecaji generiraju rizična ponašanja usprkos svijesti mladih o rizicima, upozorava Brlas.

Brlas objašnjava da u energetskim pićima dominiraju sastojci, s posebnim naglaskom na kofein, koji snažno stimuliraju živčani sustav te generiraju niz rizika za tjelesno i mentalno zdravlje djece i mladih koji su u dinamičnom razvojnom razdoblju. Posljedice se očituju u nizu rizika za njihovo zdravlje, ali i za obrazovno postignuće.

Iz škole pokušavaju utjecati i na roditelje

- To uključuje nemir, teškoće sa spavanjem, razdražljivost, teškoće s pažnjom, učenjem i pamćenjem, poremećaje u radu srca, česte glavobolje, čak i potencijalnu dehidraciju, jer je kofein diuretik, a osobito je opasna kombinacija kofeina i alkohola zbog kardiovaskularnih rizika koji proizlaze iz suprotnog psihostimulativnog i psihodepresivnog učinka - aritmije, čak i rizik za srčani i moždani udar. O ovim rizicima već se godinama specifično educiraju i psihoeduciraju mladi u našoj županiji u okviru kontinuirane preventivne aktivnosti koju pod nazivom 'Nove ovisnosti; rizici za mlade, izazovi za sve', navodi provoditelj Brlas.

Ravnateljica Crnković dodaje da u školi pokušavaju utjecati i na roditelje, iz pogleda 'što mi možemo učiniti'.

- Odnosno da razgovorom i edukacijom možemo postići bolje razumijevanje problematike, da budu primjer svojoj djeci, da ponude zdravije alternative kod kuće te da zajedničkom suradnjom roditelja i škole možemo puno postići. 'Podizanje energije' u pojačanim fizičkim naporima, pogotovo u sportskim aktivnostima, bolje je postići, i zdravije, s vodom, mineralnom vodom, čajevima i 100 posto prirodnim sokovima. Škola još dodatno u svojim projektima 'Zdrav za 5', 'Vrtim zdrav film', 'Zdravlje u čaši' i 'Pokretom do zdravlja' promovira zdrave napitke, zaključuje Crnković.