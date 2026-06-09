Što se boduje na upisima u srednje i možete li dobiti dodatne za zdravstvene teškoće? Evo detalja

Četiri škole u Hrvatskoj dobile nove gimnazijske smjerove: Uskoro kreću prijave
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11:20 7 h 09.06.2026
09. lipanj 2026.
Prilikom upisa u srednju vrednuju se zajednički, dodatan i poseban element. Većina bodova temelji se na ocjenama, ali boduju se i dodatna postignuća.
Od 1. lipnja traju prijave u sustav upisa srednjih škola e-Upisi, dok će 24. lipnja 2026. započeti i prijave srednjoškolskih programa. Zaključivanje ocjena privodi se kraju pa je ovih dana ključno pitanje što se sve boduje prilikom upisa u srednje.
Prema trenutačno važećem pravilniku za upis u 1. razred srednje škole, kojeg svaki kandidat mora detaljno proučiti prije upisa, osmašima se vrednuju zajednički, dodatan i poseban element. S time da se ljestvica poretka utvrđuje na temelju bodovanja zajedničkog i dodatnog elementa, a poseban element može donijeti pravo prednosti kada dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova. Za najlakše računanje bodova možete koristiti naš kalkulator bodova za srednju.
Krenimo redom, zajednički element čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, dakle od 5. do 8. razreda. Ovisno o tome upisuje li se učenik u trogodišnju ili četverogodišnju srednju školu, dodatno se boduju i određeni predmeti.
Maksimalan broj bodova za upis gimnazijskog smjera ili četverogodišnje strukovne škole na temelju zajedničkog elementa je 80 bodova. Uz prosjek od 5. do 8. razreda vrednuju se i zaključne ocjene u 7. i 8. razredu osnovne škole iz predmeta:
Kako se prikupljaju bodovi za upis gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, možete vidjeti i u tablici u nastavku.
Najveći broj bodova za upis trogodišnje srednje škole na temelju zajedničkog elementa je 50 bodova. Uz prosjeke ocjena od 5. do 8. razreda, vrednuju se i zaključne ocjene u 7. i 8. razreda iz nastavnih predmeta:
Kako se prikupljaju bodovi za upis trogodišnjih srednjih škola, možete vidjeti i u tablici u nastavku.
Postoje i programi u trajanju manjem od tri godine. Maksimalni broj bodova koji se za upis takvih može ostvariti na temelju zajedničkog elementa je 20 bodova, kao što je i vidljivo u tablici u nastavku.
Pravilnik opisuje i što će se dogoditi u slučaju da kandidatu u svjedodžbama za posljednje četiri godine osnovnog obrazovanja nije upisana ocjena iz nekog od nastavnih predmeta koji su značajni za prijavu za upis. U tom se slučaju za utvrđivanje broja bodova iz toga nastavnoga predmeta koristi prosjek svih zaključnih ocjena na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.
Moguće je da ste uočili da su ranijih godina u nekim školama prosječni bodovi upisanih premašivali maksimalnih 80 ili 50. To se događa zato što škole mogu bodovati i dodatni element koji čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata.
Konkretno, taj element uključuje bodove iz prijemnog ispita koji ove godine ima devet srednjih škola u Zagrebu. Može uključivati i rezultate postignute na natjecanjima u znanju ili rezultate na natjecanjima školskih sportskih društava.
Četiri škole u Hrvatskoj dobile nove gimnazijske smjerove: Uskoro kreću prijave
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Kada je riječ o samim prijemnim ispitima, škole ih mogu provoditi iz Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika te nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u srednjoškolskim smjerovima. To mogu biti predmeti iz pravilnika Ministarstva li oni koje je samostalno odredila škola. Prije nego se odluče provoditi prijemni, škole od Ministarstva moraju dobiti suglasnost. Takav prijemni može donijeti na upisu najviše 10 bodova.
Pravilnikom je određeno da ako dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova iz zajedničkog i dodatnog elementa vrednovanja, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario veći broj bodova na prijemnom. U slučaju da su kandidati i tada bodovno izjednačeni, upisuje se onaj koji ostvaruje pravo na poseban element, a ako su oba u situaciji da imaju pravo na poseban element, upisuju se svi kandidati.
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Dodatni element, dakle, mogu činiti i bodovi ostvareni na međunarodnim ili državnim natjecanjima u znanju koja provodi odnosno verificira Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO). Sukladno pravilniku o upisima, pravo na izravan upis ili dodatne bodove, njih jedan do četiri, ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na:
Kako se dodjeljuju bodovi za natjecanja u znanju, možete vidjeti u nastavku:
Dodatni bodovi mogu se ostvariti i na temelju rezultata sportskih natjecanja. U tom se slučaju kandidatu vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja na natjecanjima školskih sportskih društava koja su ustrojena prema Propisniku Državnoga prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske, a pod nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskoga školskoga športskog saveza. S time da pravo na dodatne bodove kandidati ostvaruju na temelju službene evidencije o rezultatima održanih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski športski savez (HŠŠS).
Kako se dodjeljuju bodovi za sportska natjecanja, možete vidjeti u nastavku:
Jedno od češćih pitanja je za koje se zdravstvene teškoće mogu dobiti bodovi na upisima. Odgovor je da za zdravstvene teškoće nema dodatnih bodova unazad nekoliko godina. Zdravstvene teškoće ili život u slabijim socioekonomskim uvjetima mogu biti samo pravo prednosti koje smo spomenuli više u tekstu.
Dakle, ako je kandidat po broju bodova izjednačen s posljednjim na listi tek onda mu zdravstvena teškoća može donijeti prednost na upisu. Pritom se u obzir uzimaju samo zdravstvene teškoće koje su kod tog osmaša mogle utjecati na postizanje rezultata u osnovnoj školi.
Isto pravo prednosti ako su izjednačeni na dnu rang-liste s drugim kandidatom mogu steći i osmaši koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima, a koji su mogli utjecati na njegov školski uspjeh u osnovnoj školi. To su kandidati koji žive s roditeljem koji ima dugotrajnu tešku bolest ili oba roditelja koji se prema zakonu koji regulira poticanje zapošljavanja smatraju dugotrajno nezaposlenim osobama. Pravo prednosti imaju i oni koji žive uz samohranog roditelja koji je korisnik socijalne skrbi ili kandidati kojima je roditelj preminuo.
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Uz pravilnik o upisima u 1. razred srednjih škola učenici bi trebali detaljno proučiti i rubriku o upisima na mrežnim stranicama srednjih škola koje prijave u sustavu e-Upisi. Ondje će biti objavljeni natječaji za upise gdje će stajati koje sve predmete škola boduje. Također, u natječaju će pisati je li škola za upis nekog četverogodišnjeg smjera odredila minimalni bodovni prag.
Utvrđeni minimalni prag primjenjuje se tijekom cijeloga upisnog postupka za sve kandidate, osim za kandidate koji imaju pravo izravnog upisa. Prema pravilniku o upisima, za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine, programe obrazovanja za vezane obrte te za programe obrazovanja koji traju manje od tri godine, a najmanje godinu dana, ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za prijavu.
Uz pomoć našeg Kalkulatora bodova saznajte koliko bodova prilikom upisa možete očekivati. Na profilu svake srednje škole možete izračunati bodove koji su vam potrebni za upis baš te škole. Ovim kalkulatorom možete izračunati koliko ćete bodova imati na temelju ocjena iz osnovne škole, a možete i vidjeti koliko je minimalno bodova potrebno za upis škole te prosječan broj bodova upisanih učenika.
A u pronalasku srednje škole koja je baš za vas pomoći će vam i naše Online predstavljanje škola. Škole se predstavljaju kroz nekoliko rubrika: naziv škole, lokacija, kratki opis škole, povijest škole, uvjeti upisa, fotografija i video, kontakti.
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