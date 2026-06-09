Učenici sastavili rječnik generacije Z: 'Jedan od vama odraslima poznatijih izraza je 6-7'

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09. lipanj 2026.
Predstavljeni su učenički projekti građanskog odgoja u Varaždinskoj županiji, a najzapaženiji je gen Z rječnik koji su sastavili učenici OŠ Vidovec.
Učenici Osnovne škole Vidovec izdali su rječnik svoje generacije, 'Generacija Z bez tajni', u kojem približavaju popularne izraze starijoj populaciji. U njemu su objašnjenja za izraze poput 'slay', 'sigma' i 'mid', koji se zbog društvenih mreža koriste u čitavom svijetu.
- Prvi problem koji smo prepoznali bio je nedostatak komunikacije između roditelja i djece te manjak zajednički provedenog vremena. Zato smo organizirali različite aktivnosti kako bismo potaknuli kvalitetnije druženje, poput sportskog turnira generacija i likovnih radionica, a organizirali smo i edukacije o međusobnoj komunikaciji. Jedan od najvećih uspjeha našeg projekta je rječnik za roditelje, čime smo htjeli pomoći da se bolje razumijemo i izbjegnemo nesporazume, ispričala je osmašica Iva Zagorec.
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Na primjer, rječnik objašnjava da mladi koriste izraz 'ate' (pojeo) kad je netko nešto jako dobro napravio, a izraz mid (skraćeno od middle, osrednje), kad nešto nije posebno dobro, zanimljivo ili kvalitetno.
- Jedan od vama odraslima poznatijih izraza je '6-7', a on zapravo nema posebno značenje, nego se radi o trendu koji se proširio putem društvenih mreža, posebno TikToka. Mi pripadamo generaciji Z, a u našoj školi već imamo i pripadnike generacije alfa. Primjećujemo da oni koriste nove izraze, pa vjerujemo da će rječnik zahvaljujući mlađim generacijama i dalje rasti te biti 'apgrejdan', dodala je Iva Zagorec.
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Rječnik je nastao u sklopu građanskog odgoja, koji se u školama u Varaždinskoj županiji provodi pet godina, a od ove godine projekt podupire i UNICEF. Ove školske godine učenici iz Varaždinske županije su na građanskom odgoju pokrenuli 48 projekata. Na njihovom predstavljanju sudjelovao je i župan Anđelko Stričak, koji je oduševljen rječnikom.
- Učenici su i ove školske godine promišljali što poduzeti da njihov boravak u školi i mjestima u kojima žive bude još bolji, iskazali su brigu i empatiju za potrebite, osobe starije životne dobi, ranjive skupine... Izradili su priručnike, brošure, promovirali povijest i kulturnu baštinu svojih mjesta, a izdali su i rječnik Z generacije da ih roditelji bolje razumiju. Mi svima njima možemo danas poručiti da imaju 'rizz', što znači da doista imaju sposobnost nekoga impresionirati. Od 48 sjajnih ideja koje su pretvorili u projekte, teško je reći koji je bolji. Učenicima i njihovim mentorima čestitam na inovativnosti i hrabrosti, a posebno na tome što su provedeni konkretni projekti na korist njihovih vršnjaka, roditelja, baka, djedova i cijele naše županije, istaknuo je župan Stričak.
Učenici 11 škola predstavili su svoje projekte na prvom Sajmu dobrih djela, a vrhunac događaja bilo je proglašenje pet najuspješnijih projekata po odluci stručnog povjerenstva. Među najuspješnijim osnovnim školama su proglašeni projekti 'Živa prošlost' Osnovne škole Petrijanec, 'UI, tko si ti?' Osnovne škole Podrute i 'Profesionalna vršnjačka služba' Osnovne škole Vidovec.
Među srednjoškolskim projektima najuspješnijima su proglašeni 'Ispod istog neba' Prve privatne gimnazije s pravom javnosti Varaždin te 'Strukom u bolji život' Srednje strukovne škole Varaždin. Najbolje škole dobile su i novčane nagrade.
Projektom 'Ispod istog neba' učenici Prve gimnazije s pravom javnosti Varaždin željeli su podići svijest i educirati građane o prevenciji beskućništva, za koje kažu da je u javnosti često tabu tema.
- Naš projekt je bio usmjeren i na pružanje pomoći osobama koje su se već našle u situaciji beskućništva, a zbog nedostatka resursa i podrške, teško pronalaze izlaz iz takvih okolnosti. Održavali smo edukacije, izradili promotivne letke i edukativni video kojim smo željeli građanima približiti složenost problema beskućništva i pokazati da se ne radi samo o površinskom problemu. Jednu udrugu smo povezali s našim volonterskim klubom te smo organizirali uključivanje većeg broja volontera u njezin rad, ispričala je učenica Nika Vukalović.
Projekt su predstavili u dva Rotary kluba u Varaždinu, u kojima su dobili financijsku podršku. Sredstva su iskoristili za nabavljanje nadstrešnice za udrugu koja pomaže beskućnicima.
Članovi stručnog povjerenstva nahvalili su učenike. Hrvoje Kovač poručio je da više nisu pasivni, već postaju glavni kreatori i na razne načine pokušavaju riješiti izazove koje vide oko sebe. Učenici su drugu godinu slijedili UPSHIFT metodoligiju, koja ih potiče na timski rad, razvoj inovativnih ideja i pronalaženje konkretnih rješenja.
- Projekti osnovnih škola još su jednom pokazali kako građanski odgoj i obrazovanje mogu biti živi, konkretni i iznimno važni kada učenici imaju priliku prepoznati problem u svojoj školi ili lokalnoj zajednici, osmisliti rješenje te ga provesti uz podršku svojih mentora. Povjerenstvo je imalo vrlo zahtjevan zadatak. Brojni projekti pokazali su veliku predanost, kreativnost, suradnju i odgovornost, a u njima smo prepoznali teme koje su učenicima doista važne. Među njima su mentalno zdravlje, vršnjačka podrška, očuvanje kulturne baštine, digitalna pismenost, sigurnost, volontiranje, zaštita okoliša te kvaliteta života u lokalnoj zajednici, istaknula je članica povjerenstva Rosana Štrocinger.
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