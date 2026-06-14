Svećenik na Instagramu oduševljava tisuće ljudi, župljani: 'Crkva ne može pobjeći od te stvarnosti'

Humoristični videozapis na Instagramu Župe Svete Obitelji Slavonski Brod, u kojem svećenik i ministranti traže nove ministrante, preko noći je postao viralan i nasmijao tisuće ljudi. I nije jedini. Dvije mlade župljanke preuzele su ulogu stvaranja videosadržaja za društvene mreže svoje Župe i napravile odličan 'posao'.

Žele približiti ljude vjeri

Sve je počelo susret Božiću prošle godine. Uz standardne objave na svojim stranicama na Facebooku i Instagramu, kojima su uglavnom obavještavali župljane o proteklim i nadolazećim događajima u Župi, došli su na ideju snimanja jednog zanimljivog i pomalo drukčijeg videozapisa o kićenju bora u crkvi. Stiglo im je puno pohvala, a samim time i poticaj da nastave snimati videozapise.

- Na samome početku nismo imali nikakav plan niti viziju kakav bismo točno sadržaj snimali i koliko bismo često snimali videozapise, pa smo samo spontano krenuli s objavljivanjem jednoga po jednoga kako bismo približili ljude vjeri, posebno mlade iz naše Župe, pričaju nam iz Medijskog tima Župe Svete Obitelji, koji je formiran već nekoliko godina.

Za lektoriranje teksta jedan župljanin, a u svemu im je velika podrška i župnik Domagoj Lacković, koji je uvijek spreman pomoći i pridonijeti stvaranju sadržaja.

- Šaljemo si videozapise koji nam se sviđaju i koje bismo htjeli preoblikovati. Volimo nadodati nešto novo, nešto svoje jer među nama kreativnosti ne manjka, pa imamo dosta inspiracije i ideja. Usto nam ponekad mladi iz naše Župe znaju poslati svoje prijedloge što bismo mogli snimiti. Videozapise snimamo najčešće početkom tjedna, i to nakon večernje svete mise, ovisno o našim obvezama i dostupnosti prostora u kojemu planiramo snimati. Katkada snimamo krajem tjedna, tako da smo tu fleksibilni. Brojni naši župljani koji sudjeluju u videozapisima jesu školarci, pa se pokušavamo prilagoditi njihovu slobodnome vremenu, objašnjavaju iz Župe.

'Ponekad i pozitivan komentar bude neprikladno napisan'

Snimanja znaju trajati i po nekoliko sati jer se, kako kažu, trude stvarati kvalitetan sadržaj. Potrebno im je i mnogo vremena za pripremu kadrova i proučavanje scenarija s glumcima.

- Osim toga snimanja nam predstavljaju i jedan poseban oblik druženja, pa se snimanja često oduže. Tako smo stekli nova poznanstva i prijateljstva. Veoma dobro surađujemo, pa nam ta snimanja budu zabavna i ispunjena smijehom, što se može vidjeti kod naših gafova, bloopersa koje također objavljujemo. Možda montaža zahtijeva najviše vremena jer snimimo dosta materijala koji se detaljno pregledava i obrađuje. Pazimo na mnogo toga, pa onda ulažemo i mnogo vremena u svoj rad, a sve to, zapravo, činimo na slavu Gospodnju, ističu iz Župe.

Povratne informacije uglavnom su pozitivne. Postoji dio ljudi kojima videozapisi nisu jasni, ali većina je komentara pozitivna i ohrabrujuća.

- Često nas uživo pohvale. Pazimo i na ono što piše u komentarima. Ljudi često zaborave da se nalaze na profilu jedne župe, pa ponekad i pozitivni komentar bude neprikladno napisan. Glumci koji sudjeluju u videozapisima uglavnom imaju privatne profile i trudimo se, zaista, filtrirati komentare kako ne bi narušili sliku o sebi zbog komentara koji je napisao netko koga ne poznaju, navode iz Župe.

'Ako netko pronađe vjeru za koju je mislio da je izgubio...'

Svećenici koji snimaju sadržaj za društvene mreže znaju reći da dio ljudi osuđuje kada ih vide na takvim platformama. Iz ove Župe kažu da su društvene mreže - moderno dvorište.

- Crkva ne može pobjeći od te stvarnosti niti se može praviti da društvene mreže ne postoje. Stoga i svećenik mora zaviriti u taj svijet. Svećenik ne može svoju primarnu funkciju zamijeniti društvenim mrežama. Mora euharistijskoga Isusa donositi ljudima, ispovijedati i biti prisutan u župi, a to ne može činiti preko društvenih mreža. Međutim, on se društvenim mrežama može itekako dobro koristiti, pojašnjavaju iz Župe.

Kako kažu, neki se ljudi njima koriste za evangelizaciju svakoga tko vidi njihov videozapis. S druge strane, njihovi su videozapisi drukčiji. U dijelu grada kojemu Župa pripada uglavnom žive mlade obitelji, a videozapise snimaju radi druženja i upoznavanja onih koji sudjeluju u njima.

- Profil u ovome obliku vjerojatno ne bi postojao da nemamo takvu strukturu župljana. Ponekad najjednostavnije videozapise, koji imaju dvije do tri scene, snimamo dulje od onih složenijih zbog razgovora, susreta... Društvene su mreže, htjeli mi to priznati ili ne, njihov svijet, pa se ne treba čuditi što su opušteni i otvoreni za razgovor baš kada se s tim svijetom susreću, a nadamo se da im pomažemo naći u Crkvi sigurnu luku te da ih tako potičemo da nam se obrate kada trebaju razgovarati s nekim tko ih neće osuđivati. Svjesni smo činjenice da mladi danas svašta proživljavaju, da osjećaju velike pritiske sa svih strana i da su očekivanja katkad previsoka. Zato im pokušavamo prići unutar njihova 'sigurnoga' svijeta. I tu imamo uspjeha: nakon nekih snimanja glumci su se uključili u druge župne aktivnosti i otkrili gdje mogu iskoristiti svoje talente. Ako netko zbog našega videozapisa ode na misu i klanjanje te ondje pronađe vjeru za koju je mislio da je izgubio, to pokazuje samo još jednu pozitivnu značajku našega rada, zaključuju iz Medijskog tima Župe Svete Obitelji.