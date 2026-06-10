Objavljene upute za pomoć kod gušenja djeteta: Naveli i koja hrana može biti opasna

Dijete starije od godine dana prvo treba pravilno položiti i zatim ga 5 puta udariti između lopatica. Ako se i dalje guši potreban je Heimlichov hvat.

U ponedjeljak je u Osnovnoj školi Šćitarjevo u Velikoj Gorici od posljedica gušenja preminuo devetogodišnji učenik. Na užini je zagrizao preveliki zalogaj krafne te usprkos reakciji učiteljica i dolasku hitne pomoći nisu mu uspjeli spasiti život.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) reagirao je nakon tragičnog događaja i objavio upute za prevenciju i prvu pomoć kod gušenja djece. Upute se razlikuju za bebe i djecu stariju od godine dana, a dobro je da ih znaju svi građani.

U slučaju gušenja djeteta starijeg od godine dana trebate sjesti iza djeteta i prsima položiti dijete na svoja koljena s glavom prema dolje ili nagnuti trup djeteta prema naprijed, ovisno o djetetovoj visini. Donjim dijelom dlana slobodne ruke pet puta udarite između lopatica djetetovih leđa. Nakon svakog udarca provjerite je li dijete izbacilo predmet gušenja.

Kako pravilno napraviti Heimlichov hvat

Ako dijete i nakon pet udaraca nije izbacilo hranu ili predmet iz usta, potrebno je primijeniti Heimlichov hvat. Hvat se radi tako da stanete ili kleknete iza djeteta u razini njegove visine. Stisnite svoju šaku s palcom prema unutra i stavite ju između pupka i prsne kosti djeteta. Zatim uhvatite svoju stisnutu šaku drugom šakom i snažno povlačite prema unutra i prema gore, pet puta uzastopce.

- Nakon svakog potiska provjerite je li dijete izbacilo strano tijelo. Niz potisaka treba ponavljati sve dok se predmet ne izbaci. Ako dijete izgubi svijest i ili prestane disati, prekinite potiske, pozovite odmah hitnu pomoć na broj 194 ili 112 te prema njihovim uputama započnite postupak oživljavanja. Dijete treba pregledati liječnik što je prije moguće, čak i nakon uspješnog uklanjanja stranog tijela i ponovne uspostave normalnog disanja, savjetuje HZJZ.

Heimlichov hvat | Foto: HZJZ

Kako pomoći bebi koja se guši

Ako je riječi o bebi, odnosno djetetu mlađem od godine dana, postupak je drugačiji. Dijete koje se guši okrenite na trbuh licem prema dolje i držite ga podlakticom na koljenu. Glava treba biti usmjerena prema dolje, ispod razine tijela. Donjim dijelom dlana slobodne ruke pet puta udarite između lopatica djetetovih leđa. Nakon svakog udarca provjerite je li dijete izbacilo strano tijelo.

- Ako dijete nakon pet udaraca nije izbacilo strano tijelo okrenite ga na leđa tako da je glava i dalje ispod razine tijela, rukom pridržavajte glavu, stavite dva prsta na sredinu prsne kosti i pet puta snažno pritisnite utiskujući prsni koš za trećinu do polovicu dubine. Ako dijete i dalje nije izbacilo predmet gušenja, ponovite pet udaraca u leđa pa pet pritisaka u prsa, sve dok ne izbaci strano tijelo ili ne izgubi svijest, objašnjava HZJZ.

Naglašavaju da ne pokušavate izvući strano tijelo ako je dijete pri svijesti. Ako dijete nije pri svijesti i samo ako možete vidjeti strano tijelo koje blokira dišni put, možete ga oprezno pokušati ukloniti. Ne preporučuje se pretraživanje usne šupljine prstima 'na slijepo' jer postoji opasnost da se na tako strano tijelo potisne još dublje.

Kao i kod starijeg djeteta, ako prestane reagirati, odnosno izgubi svijest, pozovite odmah hitnu pomoć na broj 194 ili 112 te prema njihovim uputama započnite postupak oživljavanja. Dijete treba pregledati liječnik što je prije moguće, čak i nakon uspješnog uklanjanja stranog tijela i ponovne uspostave normalnog disanja.

Kako pomoći bebi | Foto: HZJZ

'Dijete tijekom gušenja ne proizvodi zvuk'

Kod male djece, posebno beba, važna je i prevencija gušenja. Ključno je da bebu hranite u sigurnim uvjetima, dajući joj hranu samo u za to predviđenoj hranilici ili svom krilu. Dijete u hranilici treba sjediti tako da su mu kukovi, koljena i gležnjevi pod kutem od 90 stupnjeva, s osloncem za noge, a poželjno je da laktove može osloniti na pladanj hranilice. Savjetuje se i privezivanje sigurnosnih pojaseva.

- Ako hranite dijete kašicama, stavljajte mu hranu u usta kad ih samo otvori i pustite da polako, u svom tempu istražuje hranu. Nemojte 'na silu' hraniti dijete. Učite dijete vlastitim primjerom kako se hrana žvače. Za vrijeme jela bebe i mala djeca moraju cijelo vrijeme biti pod nadzorom odrasle osobe. Do gušenja može doći vrlo brzo, a kako dijete tijekom gušenja ne proizvodi zvuk, važno je da ga cijelo vrijeme možete vidjeti, savjetuju iz HZJZ-a.

Koja hrana predstavlja najveći rizik od gušenja

Napomenuli su i koja hrana predstavlja najveći rizik od gušenja. Riječ o okruglim, tvrdim, skliskim, malim komadima hrane. Opasna je i ljepljiva ili rastezljiva, gumenasta hrana. Primjeri takve hrane koje navode su jabuka, sirova mrkva, grožđe, cherry rajčice, orašasti plodovi i kikiriki, kikiriki maslac, tvrdi i gumeni bomboni, kokice, masline, kobasice, hrenovke, veliki komadi suhog voća.

- Prije nego date djetetu neku hranu, razmislite odgovara li gore navedenim karakteristikama te kako biste je trebali pripremiti da je možete sigurno ponuditi djetetu, napominju iz HZJZ-a.

Opasnost predstavlja i kad mala djeca jedu dok hodaju. Iz HZJZ-a napominju da djeca ne hodaju ili trče dok jedu niti se igraju tijekom hranjenja. Opasno je i jedenje tijekom vožnje.

- Ponekad je roditeljima lakše dopustiti djetetu da hoda ili se igra dok nešto jede, jer smatraju da je važnije da je dijete nešto pojelo, ili da ne dođe do napadaja bijesa ili scena. Međutim, postavljanje jasnih i dosljednih granica oko sigurnog hranjenja jednako je važno kao i postavljanje granica oko, primjerice, sigurnog ponašanja u prometu, naglašavaju iz HZJZ-a.

Razlika gušenja i zagrcavanja

Mala djeca okolinu istražuju stavljanjem stvari u usta, što predstavlja opasnost od udisanja malih predmeta koje su stavili u usta ili nos. Neki od predmeta koji predstavljaju veći rizik su kovanice, baloni, plastične vrećice, sitne loptice i pikule, uređaji s dugmastim baterijama, lijekovi, vitamini, nakit i drugi sitni predmeti.

Kako bi mogli pravilno reagirati i pomoći djetetu važno je znati razliku između gušenja i zagrcavanja. Zagrcavanje je prirodni refleks tijekom kojeg dijete pokušava kašljanjem izbaciti hranu. Za razliku od gušenja, ono je glasno, i lice djeteta može se zacrveniti od kašlja, te izgleda kao da će povratiti.

- Tada je važno poticati dijete da kašlje, i ni u kom slučaju ne pokušavati izvaditi hranu iz usta djeteta jer biste je mogli ugurati dublje. Ako dijete može plakati, učinkovito kašljati i odgovarajuće disati, nije riječ o teškoj opstrukciji dišnih puteva. Kod gušenja je dijete tiho, ili proizvodi vrlo tihi zvuk. Može poplaviti, imati širom otvorene oči, i mahati rukama. Svako gušenje je hitna situacija, upozoravaju iz HZJZ-a.