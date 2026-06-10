Rušit će se jedina dvosmjenska škola u gradu, kaznio ju i inspektorat: Poznato kada počinje gradnja nove

Učinjen je prvi korak prema izgradnji nove Osnovne škole Fran Franković, jedine škole u Rijeci u kojoj se nastava još uvijek odvija u dvije smjene.

Nova Osnovna škola Fran Franković u Rijeci mogla bi se početi graditi sljedeće godine. Riječ je o jedinoj školi u ovom gradu u kojoj se nastava i dalje odvija u dvije smjene, a čije su prvo polugodište ove školske godine obilježili problemi s prokišnjavanjem zgrade. Intervenirao je čak i Državni inspektorat koji je školu kaznio s 1.327 eura, a ravnatelja Vedrana Kosovca s 252 eura.

Rok za izradu dokumentacije je nepunih pet mjeseci

Kako smo pisali početkom godine, Grad Rijeka propustio je prijavu na poziv za bespovratna sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ipak, ovog su tjedna s arhitekticom Tatjanom Ostojić Danilović sklopili Ugovor o javnoj nabavi za uslugu izrade kompletne projektno-tehničke dokumentacije potrebne za rušenje postojeće i izgradnju nove škole. Ugovor obuhvaća izradu glavnog projekta, ishođenje posebnih uvjeta i građevinske dozvole, izvedbeni projekt, troškovnike, projekt opreme te projektantski nadzor tijekom izvođenja radova.

Ukupna vrijednost ugovorenih usluga iznosi 140.625 eura s PDV-om, a rok za izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije je 19 tjedana od stupanja ugovora na snagu, odnosno nepunih pet mjeseci. Projektantski nadzor predviđen je u razdoblju do dvije godine. Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić na potpisivanju je istaknula da je riječ o dugo najavljivanom i važnom koraku za riječku obrazovnu infrastrukturu.

- Možemo reći da je danas povijesni dan za sve nas, posebno kada govorimo o ulaganju u obrazovnu infrastrukturu grada. Potpisivanjem ovog ugovora činimo dugo najavljivani prvi korak prema izgradnji potpuno nove, moderne Osnovne škole Fran Franković. Kada govorimo o obrazovanju, često kažemo da je ulaganje u obrazovanje ulaganje u budućnost, a danas ta često ponavljana fraza u pravom smislu riječi postaje stvarnost, poručila je Rinčić.

Dodala je da je odluka o rušenju postojeće zgrade i gradnji nove donesena nakon dugog razdoblja stručnih analiza.

- Donijeli smo, vjerujem, dugoročnu, potrebnu i održivu odluku, a to je rušenje postojeće zgrade i izgradnja nove. Rekonstrukcija starog objekta jednostavno više nije mogla udovoljiti potrebama naše djece, kao ni prosvjetnih radnika koji zaslužuju moderne uvjete obrazovanja, pojasnila je Rinčić.

Najvažniji cilj: Omogućiti prelazak na jednosmjensku nastavu

Ova škola već se dulje vrijeme ističe kao jedna od riječkih škola s najizraženijim prostornim problemima. Školi trenutačno nedostaje devet učionica, što otežava organizaciju nastave i onemogućava prelazak na jednosmjenski i cjelodnevni model rada. Uz nedostatak prostora, kao što smo naveli, postojeća zgrada suočava se i s problemima prokišnjavanja, oštećenjima zidova i stropova te potrebom za čestim sanacijama, što je dodatno potvrdilo da školi treba cjelovito i dugoročno rješenje.

Upravo bi nova školska zgrada, sa školskom dvoranom, trebala odgovoriti na te probleme. Planirana bruto površina iznosi 7.622 četvorna metra, odnosno nešto više od 4.200 četvornih metara više nego danas, čime će se osigurati dodatne učionice, specijalizirani kabineti, prostori za rad s učenicima s teškoćama, nova velika sportska dvorana, dodatna manja dvorana, suvremena kuhinja, blagovaonica i knjižnica.

- Nova škola donosi prostor, sigurnost i suvremene pedagoške standarde. Riječ je o Drenovi, brzorastućem kvartu s mladom populacijom i velikim potrebama, i ovime želimo stvoriti infrastrukturu koja će omogućiti dobre uvjete obrazovanja. Osigurat ćemo sve ono što moderne škole danas trebaju imati i što bismo jednog dana željeli imati u cijelom gradu, istaknula je Rinčić.

Poseban naglasak stavljen je na uređenje vanjskih površina. Naime, planirano je ozelenjeno školsko dvorište, kvalitetniji vanjski prostori te sigurnija prometna i parkirališna rješenja. Nova škola trebala bi tako donijeti ne samo više prostora, nego i sigurnije, funkcionalnije i ugodnije okruženje za učenike, učitelje i roditelje.

- Najvažniji cilj ovog projekta je omogućiti prelazak na jednosmjensku, odnosno cjelodnevnu nastavu, ali i stvoriti više vremena i više prostora za učenje, igru, druženje i siguran boravak djece u školi, dodala je Rinčić.

'Rokovi su dinamični, rekla bih i ambiciozni'

Projekt izgradnje nove škole podijeljen je u tri faze: izradu projektne dokumentacije, njezinu razradu te samu izgradnju. Potpisivanjem ugovora pokrenuta je prva faza, a cilj je projekt dovesti do razine spremnosti za prijavu na dostupne izvore financiranja, prije svega iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

- Rokovi su dinamični, rekla bih i ambiciozni, jer nemamo vremena za gubljenje. Pokušavamo uhvatiti i rokove za prijave na natječaje, pa projektni ured ima 19 tjedana za izradu kompletne dokumentacije. Vjerujem da će ovo biti radno ljeto, ali cilj je jasan - dovesti projekt do potpune spremnosti za prijavu na sufinanciranje, objasnila je Rinčić.

Ostvare li se svi potrebni preduvjeti, uključujući osiguravanje sredstava, početak radova moguć je u drugoj polovici 2027. godine.

- Bilo je izazovno koordinirati sve između različitih odjela, ali drago mi je da smo danas ovdje i da činimo ovaj zaista važan korak. Na njega smo ponosni sada, a vjerujem da ćemo biti ponosni i jednog dana kada budemo otvarali školu. Time pokazujemo da smo grad koji brine o svojim najmlađima i da nam je ulaganje u budućnost jedan od prioriteta, zaključila je Rinčić.

Prva nova škola u Rijeci od osamostaljenja države

Ovlaštena arhitektica Ostojić Danilović zahvalila je Gradu Rijeci na ukazanom povjerenju te istaknula da njezin ured ima iskustva u projektiranju škola i radu u zahtjevnim rokovima.

- Sretni smo što smo dobili ovako značajan posao. Prošle godine radili smo pet škola u Hrvatskoj, i to u rokovima koji su usporedivi s ovima koji su sada pred nama. Naš je zadatak nastaviti rad na idejnom rješenju, koje je autorsko djelo riječke arhitektice Maje Stanić, i provesti ga tehnički do građevinske dozvole, troškovnika za javnu nabavu i izvedbenog projekta. Napravili smo dinamički plan i vjerujem da ćemo se u njega uklopiti. Dali ste nam povjerenje i mi ćemo ga opravdati, rekla je Ostojić Danilović.

Možda i najzadovoljniji među okupljenima bio je ravnatelj Kosovac koji je istaknuo da ovaj projekt za Drenovu ima puno šire značenje od same školske zgrade.

- Prvenstveno želim prenijeti pozdrave i zahvale roditelja s Drenove i cijelog mjesnog odbora. Komunikacija je odlična, ljudi su zadovoljni i odahnuli su nakon dužeg razdoblja iščekivanja. Ovo će biti prva nova škola u Rijeci od osamostaljenja države, što pokazuje koliko je fokus na odgoj i obrazovanje važan, poručio je Kosovac.

Dodao je da je Drenova velik i živ kvart te da nova škola može postati i važno mjesto okupljanja zajednice.

- Drenova je živi kvart, najveći po površini, i nadam se da će škola, kako je zamišljena, sa svojim trgovima, dvoranom i drugim sadržajima, postati centar zajednice. Vjerujem da se za godinu, dvije ili tri možemo vidjeti pred školom ili u školi, na otvaranju nove zgrade, zaključio je Kosovac.