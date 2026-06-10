Škola zaratila s pravobraniteljicom: 'To je pokrenulo javne osude'

Krajem svibnja video koji je objavila katolička Osnovna škola Lotrščak uzburkao je javnost i rezultirao prijavom pravobraniteljici za djecu. Škola je u suradnji s udrugom Hod za život objavila video u kojem djeca govore o tome kako ljudski život počinje začećem, što je Inicijativa za slobodu Hrvatske nazvala povredom prava na privatnost te prava na zaštitu od instrumentalizacije u propagandne i ideološko‐političke svrhe.

Inicijativa je to prijavila pravobraniteljici za djecu Tatjani Katkić Stanić, čiji je ured od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) te Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO) zatražila procjenu obavlja li dotična škola djelatnost odgoja i obrazovanja u skladu s ciljevima i načelima odgoja i obrazovanja iz članka 4. Zakona o odgoju i obrazovanja. Nakon toga objavila je i priopćenje za javnost u kojem nije izravno prozvala ni školu ni Hod za život, ali je upozorila medije 'da paze što rade'.

'Katoličke škole nisu vrijednosno neutralne ustanove'

Sad se o prijavi očitovala i OŠ Lotrščak iz koje ističu da je promotivni video nastao u okviru školskog projekta 'Međunarodni dan života' i da je riječ o aktivnosti koja je dio redovitog odgojno-obrazovnog rada katoličke škole predviđenog Godišnjim planom i programom rada te Školskim kurikulom.

- Sudjelovanje učenika bilo je u potpunosti dobrovoljno i ostvareno uz prethodnu pisanu suglasnost roditelja. Držimo da je nužno poštovati pravo roditelja na odgoj djece u skladu s katoličkim naukom o svetosti života te uvažavati posebnost poslanja katoličkih škola, koje svoj rad temelje na kršćanskim vrijednostima i nauku Katoličke Crkve. Katoličke škole nisu vrijednosno neutralne ustanove, nego obrazovne zajednice koje svoj rad grade na jasnim odgojnim načelima i kršćanskom pogledu na čovjeka, dostojanstvo ljudske osobe i vrijednost života. Upravo su zbog toga roditelji odabrali našu Školu za odgoj i obrazovanje svoje djece, napisali su u priopćenju.

Inače OŠ Lotrščak osnovali su roditelji nakon pokretanja Roditeljskog instituta za odgoj i obrazovanje. Riječ je o katoličkoj školi koju pohađaju samo dječaci, a na stranici škole ističe se pedagoški princip koji se temelji na mentorstvu, rad na karakteru te odgoj u vjeri.

Škola je prijavu nazvala 'ideološkim etiketiranjem'

U videu, koji je na društvenim mrežama objavila škola i udruga Hod za život, učenici govore o abortusu i tome da život započinje začećem. Iako pravobraniteljica u priopćenju nije jasno prozvala školu ni udrugu, naglasila je da Konvencije o pravima djeteta UN-a djecu treba zaštiti zaštitu od informacija i materijala koji su štetni za njihovu dobrobit te da je fotografiranje i snimanje djece i dijeljenje takvog sadržaja na internetu povreda dječje privatnosti i da ih može izvrgnuti internetskom nasilju.

- Smatramo da pokušaji pojedinih organizacija i javnih aktera da zagovaranje prava na život proglase 'dezinformacijom' ili 'neznanstvenim' predstavljaju pokušaj ideološkog etiketiranja. Jednako tako, smatramo neprihvatljivim unaprijed proglašavati svaki javni istup djece koja izražavaju vrijednosti života, obitelji i vjere oblikom manipulacije samo zato što se netko ne slaže s tim vrijednostima, odgovaraju iz škole.

'Smatramo da je takav pristup potaknuo javne osude'

Tvrde da je reakcija Ureda pravobraniteljice neprimjerena jer je podnositeljima pritužbi odgovorila prije nego što je zatražila i zaprimila očitovanje škole. Smatraju da je pravobraniteljica tako zauzela stav o predmetu, a očitovanje škole zatražila je naknadno.

- Takvim postupanjem javnosti je poslana poruka o predmetu prije nego što su utvrđene sve okolnosti i prije nego što je Školi omogućeno da iznese svoje stajalište. Smatramo da je takav pristup potaknuo javne osude koje nisu bile utemeljene na cjelovitom i uravnoteženom prikazu svih relevantnih činjenica, navodi OŠ Lotrščak u priopćenju.

Inicijativa za Hrvatsku slobode smatra da su udruga Hod za život i škola iskoristile učenike za političku propagandu, a iz Ureda pravobraniteljice u odgovoru na njihovu prijavu, koji je dostupan na stranici Mreže mladih Hrvatske, izrazili su zabrinutost što je škola 'učenike izložila situaciji koja bi se mogla interpretirati kao ideološko iskorištavanje djece'.

'Odbacujemo pokušaje da se temeljna uvjerenja katoličke vjere i nauka prikazuju kao nešto neprimjereno'

Upozoravaju da takvo izlaganje djece javnosti nerijetko izaziva negativne reakcije među građanima koji ne simpatiziraju određeno ideološko i/ili političko uvjerenje, stoga postoji mogućnost da djeca zbog toga dožive i određene neugodnosti. Pravobraniteljica je školi i udruzi Hod za život preporučila da djecu zaštite od medijskog izlaganja uz uvažavanje prava na privatnost i zaštitu od svakog mogućeg izlaganja neprimjerenom sadržaju u skladu s člankom 16. UN-ove Konvencije o pravima djeteta. Međutim škola se ne slaže ni s prozivkama Inicijative ni s preporukama pravobraniteljice.

- Jednako tako odbacujemo pokušaje da se temeljna uvjerenja katoličke vjere i nauka prikazuju kao nešto neprimjereno, štetno ili neprihvatljivo u katoličkom odgojno-obrazovnom okruženju. Pravo roditelja da svojoj djeci osiguraju odgoj i obrazovanje u skladu sa svojim uvjerenjima nije povlastica koju netko može odobravati ili uskraćivati, nego zajamčeno pravo. Smatramo da katoličkim školama ne bi trebalo osporavati pravo da dosljedno žive i prenose vrijednosti zbog kojih postoje i koje su roditelji svjesno odabrali za odgoj i obrazovanje svoje djece. OŠ Lotrščak i dalje će otvoreno surađivati sa svim nadležnim institucijama te nastaviti provoditi svoj odgojno-obrazovni program u skladu sa zakonskim propisima, svojim identitetom i vrijednostima na kojima je utemeljena, zaključili su priopćenje.

'Inicijativa Za Hrvatsku slobode smatra da je reakcija Pravobraniteljice za djecu važan, ali nedostatan korak'

Inače pravobraniteljica je u preporukama koje je objavila nakon objave dotičnog videa organizatorima javnih okupljanja poručila da prilikom planiranja programa, scenografije i popratnih aktivnosti osiguraju prostore i sadržaje prilagođene djeci, kao i da u programskim najavama i materijalima jasno istaknu ako okupljanje sadrži elemente neprikladne za djecu. Također poručila je roditeljima i skrbnicima da unaprijed procijene karakter, sigurnosni rizik i sadržaj manifestacije na koju vode dijete.

- Inicijativa Za Hrvatsku slobode smatra da je reakcija Pravobraniteljice za djecu važan, ali nedostatan korak budući da je resorno ministarstvo prvenstveno odgovorno za zaštitu djece od ovakvih ideološki motiviranih manipulacija i dezinformacija u okviru školskog sustava. Udruga U ime obitelji godinama koristi djecu kao rekvizite u svojim ideološkim kampanjama, a slučaj OŠ Lotrščak tek je najsvježiji primjer takve prakse. Škole ne smiju biti poligon za propagandu, poručili su iz Inicijative.

Cijeli slučaj izazvao je polemiku u javnosti, a između ostalih javila se i konzervativna katolička udruga Vigilare, koja je žestoko prozvala pravobraniteljicu za djecu.

- Ovim razočaravajućim istupom pravobraniteljica je prešla na tamnu stranu povijesti i najavila da idućih osam godina iz njezina ureda možemo očekivati samo nastavak dosadašnjeg ljevičarskog vrijednosnog jednoumlja, poručili su iz udruge Vigilare.