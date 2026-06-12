Samo jedna srednja škola dobit će ovaj novi smjer: Nudi dobre mogućnosti zapošljavanja

U strukovne škole od sljedeće se školske godine uvodi sedam novih smjerova, a jedan od njih je tehničar za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu. Uvodi ga samo Strukovna škola Sisak, a njezin ravnatelj Davor Jaredić objašnjava nam zašto su se na to odlučili. Kako kaže, prometni sektor prolazi kroz značajnu digitalnu transformaciju, a potreba za stručnjacima koji razumiju suvremene tehnologije u prometu sve je veća.

- Inteligentni transportni sustavi danas su sastavni dio upravljanja prometom, logistike i prometne infrastrukture. Naš je cilj učenicima ponuditi obrazovanje koje prati potrebe tržišta rada i otvara mogućnosti zapošljavanja u perspektivnom području. U prvu generaciju planiramo upisati 12 učenika u jedan razredni odjel zajedno sa tehničarima cestovnog prometa, kaže Davor Jaredić.

'Nastojat ćemo učenicima omogućiti što više rada u stvarnom radnom okruženju'

Učenici će tijekom školovanja steći znanja iz prometne tehnologije, informatike, automatizacije, komunikacijskih sustava, upravljanja prometom i logističkih procesa. Naučit će koristiti suvremene digitalne alate za praćenje i analizu prometa, raditi s prometnim informacijskim sustavima te sudjelovati u održavanju i nadzoru inteligentnih prometnih rješenja.

- Nakon završetka školovanja moći će se zaposliti u prometnim i logističkim tvrtkama, centrima za upravljanje prometom, tvrtkama koje razvijaju i održavaju prometnu infrastrukturu, javnim ustanovama te drugim organizacijama koje koriste napredne prometne tehnologije. Naravno, imat će mogućnost i nastavka obrazovanja na visokoškolskim ustanovama, dodaje Jaredić.

Praktična nastava provodit će se kombinacijom rada u školskim kabinetima i stručne prakse kod poslodavaca. Učenici će kroz praktične zadatke upoznati sustave upravljanja prometom, prometnu signalizaciju, senzorske i komunikacijske sustave te različita softverska rješenja koja se koriste u prometu.

- Suradnjom s partnerima iz gospodarstva nastojat ćemo učenicima omogućiti što više rada u stvarnom radnom okruženju kako bi stekli iskustva koja će im koristiti nakon završetka školovanja. Očekujemo dobar interes za novi smjer jer je riječ o suvremenom i atraktivnom području koje povezuje promet i informacijsko-komunikacijske tehnologije. Iskustvo pokazuje da učenici sve više traže programe koji nude dobre mogućnosti zapošljavanja i daljnjeg obrazovanja. Vjerujemo da će i naši ostali obrazovni programi zadržati interes budućih učenika jer kontinuirano prilagođavamo nastavu potrebama tržišta rada, ističe Jaredić.

U izvođenju modularne snašli su se - najbolje što su mogli

Porazgovarali smo i o tome kako se Strukovna škola Sisak snašla u modularnoj nastavi. Njezino uvođenje je, objašnjava ravnatelj, zahtijevalo dodatnu prilagodbu nastavnika, učenika i organizacije rada škole, te smatraju da su napravili najbolje što su mogli.

- Najveći problem su nam prostorni uvjeti i organizacija rada jer modularna nastava traži veću podjelu u grupe za što nam treba veći broj prostorija, opreme ali i veći broj sati (zaduženja). Shodno tome imali smo i imamo veliki izazov pronaći stručni kadar. Prednost je modularne nastave veća usmjerenost na praktična znanja i ishode učenja te bolja povezanost sadržaja s potrebama gospodarstva. Prostor za napredak vidimo u daljnjem razvoju nastavnih materijala, kadrovskim uvjetima, proširenju prostornih uvjeta škole, dodatnom stručnom usavršavanju nastavnika, donošenju novih pravilnika te jačanju suradnje između škola i poslodavaca kako bi učenici imali još više prilika za praktičan rad, navodi Jaredić.

'Analiziramo potrebe gospodarstva i mogućnosti škole'

Kad je riječ o planiranju uvođenja drugih novih smjerova, ovaj ravnatelj ističe da kontinuirano prate potrebe tržišta rada i obrazovne trendove te razmatraju mogućnosti uvođenja novih programa koji će učenicima osigurati konkurentna znanja i vještine.

- Trenutačno analiziramo potrebe gospodarstva i mogućnosti škole, a o eventualnim novim smjerovima pravodobno ćemo obavijestiti javnost nakon što budu donesene konkretne odluke. Naš je cilj i dalje razvijati programe koji odgovaraju potrebama modernog tržišta rada i interesima učenika., zaključuje Jaredić.

Podsjetimo, proces upisa u srednje škole započeo je 1. lipnja, a prijave programa kreću 24. lipnja. Osmaši se od početka mjeseca mogu prijavljivati u Nacionalni informacijski sustav prijava upisa u srednje škole (NISPUSŠ), o čemu smo više pisali ovdje. U strukovne škole su uz ovaj smjer uvedeni još i smjerovi kućni majstor/domar, skladištar u logistici, drvno-ekološki tehničar, arborist, tehničar prometne logistike i arhivski tehničar. Dodajmo da četiri srednje škole uvode nove gimnazijske smjerove, o čemu više možete čitati na ovoj poveznici. Smjer diplomatske gimnazije dodatno smo pojasnili ovdje.

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