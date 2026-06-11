Prva županija u Hrvatskoj u potpunosti prešla na jednosmjensku nastavu: 'Cilj je da prijeđu svi u državi'

Varaždinska županija prva je postigla taj cilj, iako su ga sve županije trebale postići do 2027. godine. Fuchs je sad najavio novo projektno razdoblje

Svečanim otvorenjem dograđene Područne škole Nova Ves Petrijanečka, Varaždinska županija postala je prva u Hrvatskoj koja je u potpunosti osigurala uvjete za jednosmjensku nastavu, priopćili su danas iz Županije.

- Nakon nje će uslijediti i druge županije s konačnim ciljem da svi učenici u Hrvatskoj imaju nastavu u jednoj smjeni, a svaka škola dobije sportsku dvoranu koja je dio kvalitetnog obrazovanja. Pred nama je novo projektno razdoblje Europske unije i moramo jasno definirati prioritete i promišljeno planirati ulaganja, izjavio je tim povodom ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

Dodao je da će se nakon osnovnih škola posvetiti srednjim školama jer ih velik broj radi u dvije smjene. Fuchs je najavio da razmatraju različite modele i nova rješenja kako bi i srednjoškolcima osigurali jednake uvjete rada i učenja.

Još je osam dvorana u izgradnji

Ukupna vrijednost ulaganja u područnu školu je 1.113.176,21 eura, a projekt je u 100-postotnom iznosu financiran bespovratnim sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. PŠ Nova Ves Petrijanečka pripada matičnoj OŠ Petrijanec.

- S ponosom nastavljamo s ulaganjima i uspješno provodimo novi investicijski ciklus ulaganja u izgradnju 21 školske sportske dvorane diljem županije. Nakon uspješnog otvorenja škole i dvorane u Strmcu Podravskom, sada ovdje otvaramo drugu dovršenu dvoranu. Trenutačno je još osam dvorana u izgradnji, za šest se provodi postupak nabave za radove, dok ćemo preostale postupke provesti do kraja godine. Drago nam je što sada ostvarujemo i drugi cilj te što smo uspješno izgradili, opremili i otvorili prve dvije školske dvorane ukupno vrijedne više od tri milijuna eura, i to obje na području Općine Petrijanec, izjavio je varaždinski župan Anđelko Stričak.

Škola je dobila i blagoslov

Škola u Novoj Vesi Petrijanečkoj sad ima dvije učionice, dva kabineta i malu sportsku dvoranu. Škola je s nekadašnjih 326 kvadrata povećana na 600. Svečani program prigodnim su recitacijama uveličali učenici Područne škole, a nove školske prostore blagoslovio je velečasni Ivan Sakač, župnik župe Svetog Petra i Pavla apostola iz Petrijanca.

Podsjetimo, ministar Fuchs je u veljači ove godine potvrdio ono što se nagađa već dulje vrijeme – da cjelodnevna škola neće ući u sve škole 2027. godine, kako je najavljeno prije tri godine kada je program predstavljen javnosti.

U travnju su ugovori za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje dodijeljeni još 52 škole u 14 županija i 11 gradova. Ukupna vrijednost je 319,5 milijuna eura, od kojih je bespovratnih 214,6 milijuna. Čitav popis škola pogledajte na poveznici.