Stigao raspored nacionalnih ispita u 2027., a poznato i hoće li oni postati 'mala matura'

Nacionalni ispiti u 2027. provest će se između drugog dijela zimskih i proljetnih praznika, a još uvijek neće postati kriterij za upis srednje škole.

Nedavno smo doznali rezultate nacionalnih ispita provedenih u ovoj školskoj godini, kao i kako će izgledati školski kalendar u 2026./2027. godini. Sada je poznat i kalendar nacionalnih ispita u 2027. Pisat će ih učenici četvrtih i osmih razreda osnovnih škola, a održat će se nakon drugog dijela zimskih praznika i prije početka proljetnih. Za razliku od državne mature u srednjima, dani u kojima se provode nacionalni ispiti redoviti su nastavni dani za osnovnoškolce.

Raspored nacionalnih ispita za učenike 4. razreda u 2027.

Konkretno, učenici četvrtoga razreda pisat će nacionalne ispite od 1. do 5. ožujka i to redom iz Hrvatskoga jezika, Matematike, Prirode i društva, Prirodoslovlja i Društva i zajednice.

Naime, već smo pisali da ova potonja dva polažu učenici koji pohađaju program cjelodnevne škole jer u sklopu tog eksperimentalnog programa više ne postoji predmet Priroda i društvo, već je on podijeljen na Prirodoslovlje i Društvo i zajednicu. Uz to, učenici koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina pišu i jezik svoje nacionalne manjine. Svi ispiti za četvrtaše započinju od 9 sati, osim Društva i zajednice koji se provodi od 10:30 sati. Raspored nacionalnih ispita za 4. razred u 2027. | izvor: NCVVO

Raspored nacionalnih ispita za učenike 8. razreda u 2027.

Učenici osmog razreda, kao i dosadašnjih godina, pišu osam predmeta i to od 8. do 24. ožujka. Riječ je o predmetima Hrvatski jezik, prvi strani jezik, Matematika, Biologija, Fizika, Kemija, Geografija i Povijest. U koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina isto pišu taj jezik. Za osmaše svi ispiti započinju od 9 sati, a trajanje ispita ovisi o predmetu.

Raspored nacionalnih ispita za 8. razred u 2027. | izvor: NCVVO

Hoće li se nacionalni ispiti u 2027. bodovati za upis srednje?

Odgovor na pitanje hoće li nacionalni ispiti iduće godine biti element koji će se vrednovati na upisima u srednje novinari su već dobili na predstavljanju rezultata tih ispita u lipnju 2026. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović potvrdio je da do toga neće doći skoro.

- Svrhovitost nacionalnih ispita ne treba se dovesti u pitanje na temelju toga uzimaju li se oni kao kriterij za upis u srednje škole. Nama je temeljni cilj nacionalnih ispita da dobijemo sliku obrazovnog sustava i da svaki subjekt dobije povratnu informaciju koja će mu biti korisna. Učenici i roditelji na individualnoj razini, učitelji i škole na razini škole i na kraju osnivači obrazovna politika, kazao je Filipović.

I Uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva obrazovanja Vesna Šerepac istom je prilikom potvrdila da Vlada nema u planu uvođenje nacionalnih ispita kao kriterij za upise srednjih škola ili neki model 'male mature'. Ipak, nije htjela potvrditi da se to neće mijenjati unutar pet godina, jer to neće biti odluka samog Ministarstva, već svih koji sudjeluju u kreiranju obrazovanje politike.