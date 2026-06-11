MORH ne želi reći koliko se ročnika razboljelo, a po njih dolaze mame: 'Liječnik je na raspologanju 24 sata'

MORH nam je na upit o broju oboljelih na obuci odgovorio samo da je u svakoj vojarni ambulanta i da su im liječnici na raspologanju 24 sata dnevno.

Nedavno smo pisali o tome kako su po ročnike koji su se razboljeli u vojarnama do bolnice trebali odvesti roditelji. Jedna za Novi list je ispričala kako su morali doći po sina, kojeg su zbog gnojne angine poslali kući, odnosno na liječenje u bolnicu.

Nakon toga je Ministarstvo obrane (MORH) medijima poslalo priopćenje o slučaju u kojem su se 'posipali pepelom' i poručili da bi bilo bolje da su Oružane snage ročniku osigurale adekvatan prijevoz do njegova mjesta stanovanja.

Sad smo MORH pitali koliko se u prvom naraštaju ročnika razboljelo i bilo smješteno u stacionarnoj bolnici te koliko ih je poslano na kućno liječenje, odnosno u bolnicu. Tražili smo ih i da nam po vojarnama napišu po koliko je ročnika došla obitelj, a koliko ih je vozilima Oružanih snaga prebačeno do kuće ili bolnice. Međutim iz MORH-a su nam prilično šturo odgovorili.

'Osigurana im je stalna i odgovarajuća skrb'

- Ročnicima je na temeljnom vojnom osposobljavanju osigurana stalna i odgovarajuća skrb, a zdravstvena zaštita im je dostupna uz liječnika koji je na raspolaganju 24 sata dnevno. Naime, na svim lokacijama na kojima se provodi temeljno vojno osposobljavanje postoje vojne ambulante u kojima se ročnicima pruža liječnička pomoć, napisali su iz MORH-a.

Još su odgovorili i da u slučaju teže bolesti ročnika vode u najbližu medicinsku ustanovu, a kada je riječ o zdravstvenom stanju koje zahtijeva liječenje kod kuće, ročnika otpuštaju na kućno liječenje, odnosno oporavak. MORH nam na upit nije odgovorio da smo zatražili klasificirane informacije te nam ih ne smiju dati, već na pitanja jednostavno nisu pružili izravne odgovore.

MORH je početkom lipnja raspisao javni natječaj za prijam liječnika i drugih medicinskih specijalista u službu. Traže ukupno 14 doktora opće medicine ili specijalista grana medicina za službu na teritoriju RH. Uz to traže i pet psihologa, po jednog za službu u Slunju i Požegi. Sve podatke o natječaju možete pogledati na poveznici.

U drugom naraštaju puno manje dragovoljaca

U vojarnama se trenutačno nalazi drugi naraštaj ročnika, koji je obuku započeo sredinom svibnja. Na obuci je 847 ročnika i 53 ročnice, što znači da je udio žena gotovo šest posto.

Ovaj put na obuku se dragovoljno prijavilo 274 ročnika i ročnica, odnosno 30,4 posto naraštaja, što je značajan pad od prvog naraštaja u kojem su dragovoljci činili čak 55,75 posto ročnika.

Ministarstvo obrane priopćilo je da stopa prigovora savjesti među mladićima pozvanima na obvezno služenje vojnog roka ukupno za oba naraštaja iznosi 3,3 posto. U vojarnu u Kninu u ovom naraštaju smješteno je 300 ročnika, u Požegi 400, a u Slunju 200.