Hrvatska reprezentacija bazu pronašla u - školi: Evo kako izgleda kampus na kojem treniraju

Učenici Biskupske gimnazije u Alexandriji snimili su video dobrodošlice za Vatrene. Prvi trening naše ekipe oduševio je lokalce.

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening na terenu kampa Biskupskoj gimnaziji (Episcopal High School), koju je izabrala za svoju bazu. Alexandria je bila HNS-ov prvi izbor, a kamp se sastoji od hotela AKA i centra za trening u školi.

- Temeljito smo analizirali više od 60 mogućih kampova prije ždrijeba, a nakon što smo saznali lokacije utakmice napravili smo kraću listu kampova koji zadovoljavaju naše kriterije, a koje smo potom uživo obišli i detaljno proučili. Po povratku iz Sjeverne Amerike, predstavili smo te opcije izborniku Zlatku Daliću i užem stožeru reprezentacije, pojasnila je team managerica Vatrenih Iva Olivari za hns.family.

Škola s bogatom poviješću

Biskupska gimnazija je prva srednja škola u Virginiji, osnovana 1839. godine. Prvotno je bila namijenjena samo dječacima, a od 1991. godine prima i učenike i učenice. Riječ je o internatu, dakle učenici koji pohađaju škole ujedno i žive na kampusu ukupne površine 53 hektara. Školu pohađa 440 učenika iz 25 zemalja.

Škola je bila zatvorena tijekom Građanskog rata zbog okupacije Alexandrije, kad je oko 500 učenika bilo regrutirano i sudjelovalu u ratu na strani Konfederacije, dok je 14 učenika bilo na strani Sjevera. U školi se nalazi spomenik 68 učenika i bivših učenika koji su poginuli boreći se za Konfederaciju.

Nakon okupacije škola je postala vojna bolnica, a zanimljiv je podatak da je pjesnik Walt Whitman ondje radio kao bolničar. Škola je ponovno otvorena 1866. godine.

Daleko cijenjeni sportski tereni

Na kampusu se nalazi sedam školskih zgrada, deset učeničkih domova, dvije knjižnice, stambeni objekti za nastavnike i sportski sadržaji te šuma. U sklopu kampusa nalazi se atletski centar Hershey, koji se smatra jednim od najboljih sportskih objekata u regiji. Prošle godine na sve terene postavljeni su visoki rasvjetni stupovi kako bi se tijekom ljetnih mjeseci mogli održavati i večernji treninzi.

Nogometni tereni na kampusu hvaljeni su zbog kvalitetne trave zbog čega ih često koriste profesionalne momčadi. Prošle je godine na kampusu tijekom FIFA Club svjetskog kupa bila smještena momčad Al Aina, a 2024. godine kampus je ugostio reprezentaciju Gvatemale i žensku momčad Chelseaja.

Školu je osnovala episkopalna biskupija Virgnijije te je i dalje povezana s njom. Učenici su obvezni tri put tjedno sudjelovati na molitvi u kapelici u trajanju 15 do 20 minuta te jednom mjesečno doći na večernju misu. Dolazak na nedjelnju misu je dragovoljan.

'Alexandria je bila najbolji izbor za nas'

Hotel AKA otvoren je prije tri godina i nagrađivan je za moderan dizajn. Nalazi se u blizini rijeke Potomac, u srcu Alexandrije. Hotel raspolaže sa 180 soba, a momčad će imati pristup fitness centru i drugim pogodnostima.

- Prema svemu što smo čuli i vidjeli, Alexandria je bila najbolji izbor za nas te mi je drago što smo uspjeli osigurati tu lokaciju. Puno je faktora koji čine dobar kamp i koje smo uzimali u obzir - od uvjeta na trening centru, kvalitete hotela, geografske lokacije, udaljenosti od zračne luke, privatnosti i okruženja - te nam po svemu viđenom Alexandria nudi najbolju kombinaciju tih faktora. Naravno, doživljaj kampa na kraju uvijek najviše određuje rezultat, pa se tako nadam da će nam Alexandria ostati u jednako dobrom sjećanju kao Šumska rapsodija u Rusiji ili Hilton u Dohi, izjavio je izbornik Zlatko Dalić za hns.family.

Što sve sadrži kampus?

Prvi trening naše reprezentacije bio je otvoren za javnost, na oduševljenje, kako navijača Vatrenih, tako i lokalne zajednice. Okupljenima se obratio bivši hrvatski reprezentativac Stipe Pletikosa, danas tehnički direktor A i U-21 reprezentacije te je u znak zahvale gradonačelnici Alexandrije Alyji Gaskins uručio dres naše reprezentacije. Ona je njemu zauzvrat predala medalju i povelju grada, prenosi hns.family.

- Biskupska gimnazija nalazi se petnaestak minuta vožnje od hotela AKA, a njeni atletski sadržaji su među najboljima u regiji. Uz nogometni teren najvišeg standarda, trening centar nudi vrhunski fitness centar sa stazom i spravama za kardiovaskularni trening, odlično opremljenu teretanu te jednako kvalitetne prostorije za oporavak, uključujući hidroterapiju, krioterapiju, električnu stimulaciju i ultrazvuk, navedeno je na stranici Saveza.

U znak dobrodošlice učenici ravnatelj Charley Stillwell i učenici snimili su video dobrodošlice našim reprezentativcima. Poručili su da će im ovog ljeta njihova škola postati dom.

Prva utakmica protiv Engleske 17. lipnja

Podsjetimo, Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. počelo je 11. lipnja, a Hrvatska prvu utakmicu igra u srijedu, 17. lipnja protiv Engleske. Uz Englesku s nama su u skupini Gana i Panama. Prvenstvo se održava u Americi, Kanadi i Meksiku.

Naša reprezentacija smještena je u Virginiji, a za prvu utakmicu morat će putovati oko 2.000 kilometara do Dallasa u Texasu. Drugu utakmicu igramo s Panamom u srijedu 24. lipnja na stadionu u kanadskom Torontu. Zadnju utakmicu u skupini igramo u subotu 27. lipnja protiv Gane u Philadelphiji u Pennsylvaniji.