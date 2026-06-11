Dio Zagreba ostaje bez tramvaja na skoro tri mjeseca: Tri važne linije mijenjaju trase

Od idućeg tjedna tramvajske linije neće prometovati po Zvonimirovoj ulici do Borongaja, nego će građani ondje moratia autobusom. Kako je izvijestio ZET, zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi u Zvonimirovoj ulici, od dijelu od Trga žrtava fašizma do Heinzelove, od ponedjeljka, 15. lipnja, do ponedjeljka, 7. rujna, skraćeno će prometovati linije 9 i 17, a linija 13 izmijenjenom trasom:
- linija 9: Ljubljanica - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma;
- linija 13: Kvaternikov trg - Šubićeva - Branimirova - Glavni kolodvor - Trg bana Jelačića - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak;
- linija 17: Prečko - Savska - Trg bana Jelačića - Trg žrtava fašizma.
Od Trga žrtava fašizma do terminala Borongaja prometovat će izvanredna autobusna linija 602, a u smjeru prema središtu grada neće se koristiti stajalište Tuškanova. Na noćnoj liniji 32 vozit će autobusi, priopćio je ZET. Podsjetimo, od ponedjeljka nema nastave, a ranijih je godina bilo uobičajeno da linija 1 tijekom ljetnih praznika ne prometuje.