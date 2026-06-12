Upoznajte najboljega među najboljim osnovcima: Ovo je Gabriel, upravo je dobio četiri Oskara znanja

Osmaš Gabriel Kos iz Zagreba upravo je osvojio četiri Oskara znanja - trostruki je državni prvak, a briljirao je i na europskoj olimpijadi.

Najuspješniji učenici na državnim i međunarodnim natjecanjima ovih su dana nagrađeni Oskarom znanja. I jedan takav kipić veliko je priznanje za svakog školarca, a kamoli njih četiri. Upravo to pošlo je za rukom Gabrielu Kosu, učeniku zagrebačke Osnovne škole Vjenceslava Novaka.

Gabriel je Oskare dobio za dva prva mjesta u dvjema kategorijama državnog natjecanja iz informatike, Logo i Primjena algoritama, za prvo mjesto na državnom iz matematike te za prošlogodišnji uspjeh na međunarodnom natjecanju iz informatike.

- Jedan od mojih četiriju ovogodišnjih Oskara znanja dolazi za uspjeh koji sam ostvario još prije početka moga osmog razreda, za brončanu medalju na Europskoj juniorskoj olimpijadi u informatici. Zbog ostvarenog rezultata u informatici očekivao sam još dva Oskara jer na natjecanju iz informatike postoje dvije vrlo slične kategorije u kojima se natječem. Zbog toga ne bih bio iznenađen s tri Oskara. Četvrti, koji je bio iz matematike, uopće nisam očekivao jer mi je informatika bila daleko najveći prioritet. Za mene Oskar znanja znači potvrda rada i truda, govori Gabriel Kos za srednja.hr.

Ljubav prema matematici krenula je još prije školovanja

Upravo je spomenuta Europska informatička olimpijada, kaže, bila najzahtjevnije od ovih natjecanja.

- To mi je bilo najveće dosadašnje natjecanje te sam zbog toga u njega uložio najviše truda. Također mi je bilo i najstresnije zbog vrlo teških zadataka i vrlo dobrih natjecatelja, ističe Gabriel.

Da ga matematika zanima, shvatio je još prije početka osnovne škole jer je obožavao raditi s brojevima. Prisjeća se i da mu je prvi natjecateljski uspjeh bio 100 posto točno riješen test na natjecanju Klokan bez granica. Bilo je to u trećem razredu. Ljubav prema informatici došla je malo kasnije.

- Za programiranje sam saznao tek pri kraju četvrtoga razreda, kad je najbolje matematičare u generaciji profesorica informatike pozvala na dodatnu nastavu. Odmah me privuklo te sam počeo ulagati veliku količinu vremena u to. Zato sam najponosniji na svog prvog Oskara znanja iz informatike u 5. razredu, ističe Gabriel.

Odlikaš je i u školi, sve razrede prošao je s peticom. Na pitanje kako izgleda jedan njegov radni dan kao učenika Osnovne škole Vjenceslava Novaka, odgovara da većinu dana provodi baveći se informatikom, osim ako uskoro ima ispit.

- Zbog natjecanja imam manje vremena za učenje, no profesori moje škole imaju puno razumijevanja te mi izlaze u susret oko toga. Uvijek me pitaju o satima za koje bih mogao biti spreman za odgovaranje te mi je to povećalo završni uspjeh u mojim godinama obrazovanja. Vrlo sam im zahvalan za to, veli Gabriel.

'Najveću ulogu u mom uspjehu imala moja upornost'

Kada je riječ o samoj pripremi za natjecanja, tijekom školske godine uglavnom radi sam, ali i mentori imaju bitnu ulogu. U prvom redu to je profesorica informatike u njegovoj školi, a nakon toga i studenti koji su ga podučavali, uz čiju je pomoć bilo puno lakše raditi.

- Rekao bih da je najveću ulogu u mom uspjehu imala moja upornost, jer se nakon mojeg povećanja količine rada prije sedmog razreda vidjela velika promjena u rezultatima iz informatike, kaže Gabriel.

Pitamo ga i je li svih ovih godina bilo trenutaka kada je mislio da neće uspjeti ili je osjećao prevelik teret u pripremama.

- Oduvijek sam bio vrlo samopouzdan te nikad nisam očekivao loš rezultat ako sam svojim radom iskazao svoju želju za rezultatom. Bilo je rezultata koji su bili puno gori od očekivanog, no to me samo još više motiviralo za rad, navodi Gabriel.

Planira upisati MIOC

Pred njim su idućih tjedana upisi u srednje škole. Želja mu je maksimalno uspjeti u informatici i zato želi upisati XV. gimnaziju u Zagrebu.

- Tamo se nalaze jedni od najboljih mentora u državi, ali i učenici sličnih interesa, smatra ovaj izvrsnik. Strah od neuspjeha na natjecanjima mnoge zaustavlja i prije samog uključivanja u natjecanja.

Gabriela pitamo ima li poruku za učenike koji se žele okušati na natjecanjima, ali se možda boje da nisu dovoljno dobri.

- Moj savjet bio bi imati dobar razlog za natjecanje. Mislim da bi pravi razlog za vježbu trebao biti želja za tom vještinom, a ne samo želja za rezultatom s kojim se može hvaliti. Uz takvu želju, vjerujem da svatko može postići koji god rezultat želi, ističe Gabriel.

I njega smo, kao i ostale izvrsne učenike s kojima razgovaramo, pitali što bi mijenjao u našem obrazovnom sustavu. To je samo jedno: želja mu je da svaki daroviti učenik ima mogućnost rada s mentorom. Jer su njemu bili od velike pomoći.

Napomenimo i da je osim Gabriela, četiri Oskara znanja osvojio i srednjoškolac Ivan Perko, učenik zagrebačke XV. gimnazije (MIOC), kojeg će čitatelji također imati priliku upoznati kroz članak. Popis svih ovogodišnjih dobitnika nagrade Agencije za odgoj i obrazovanje je na poveznici, a u našoj Alumni bazi možete pronaći popis svih dobitnika Oskara znanja od 2005. naovamo.