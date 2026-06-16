U koje su škole išli Vatreni? Većinom strukovne, jedan završio elitnu gimnaziju

Naši igrači prvu utakmicu na Svjetskom igraju protiv Engleske u srijedu. Tim povodom istražili smo koje su škole završili.

Povodom početka Svjetskog nogometnog prvenstva, pročešljali smo obrazovne životopise naših nogometnih reprezentativaca. Nismo uspjeli pronaći nikakve podatke o obrazovanju Martina Baturine, Petra Sučića, Nikole More ni Igora Matanovića.

Martin Baturina je rođen u Zürichu, a kasnije je s obitelji doselio u Split, pa u Zagreb. Bratić Luke Sučića, Petar Sučić, rođen je u Livnu u Bosni i Hercegovini, ali također nije poznato koje je škole pohađao. Nikola Moro je rođen u Solinu, a u Zagreb se preselio još kao dijete, ali nije javno govorio o tome koju je školu upisao. Igor Matanović je rođen i odrastao u Hamburgu, gdje je i pohađao školu, ali nije javno poznato koju.

U trenutačnoj postavi Vatrenih, većina igrača završila je strukovne škole, uglavnom ugostiteljske ili ekonomske. Među njima ističe se Andrej Kramarić, koji je završio elitnu XV. gimnaziju. Međutim i oni igrači koji su upisali fakultet, morali su ga pauzirati.

Dominik Livaković

Dominik Livaković, 31-godišnji vratar reprezentacije, završio je Osnovnu školu Šimuna Kožičića Benje i Gimnaziju Vladimira Nazora u Zadru u kojoj je pohađao sportski razred. Nakon toga je upisao studij međunarodnih odnosa i diplomacije, no nije ga završio, pišu Sportske novosti Jutarnjeg lista.

- Netko može oboje, netko ne. Najvažnije mi je bilo završiti srednju školu. Sad ću se skoncentrirati na nogomet, a kad jednog dana završim karijeru posvetit ću se studiju. Smatram da imam dobar put, koji će mi pomoći da znam cijeniti što imam. Nisam preskakao stepenice, kazao je Livaković za Sportske novosti.

Dominik Kotarski

Naš 26-godišnji vratar Dominik Kotarski pohađao je Osnovnu školu Brestovec Orehovički u Bedekovčini, a o njegovom povratku svojoj školi 2017. godine izvijestio je lokalni portal Zagorje International. Pohađao je Školu za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, u kojoj je 2017. godine pobijedio na školskom natjecanju u animaciji.

Ivor Pandur

Našem trećem vrataru također je 26 godina. Pandur je pohađao Osnovnu školu Sveti Matej u Viškovu, a s time da je reprezentativac njihov bivši učenik pohvalila se i sama škola. Što se tiče srednje, završio je za komecijalista u Trgovačkoj i komercijalnoj školi Ivan Lancer u Rijeci.

- Imam plan jednom upisati i fakultet, ali da je neka sportska priča: trener, menadžer... Vidjet ćemo. Klub je nedavno potpisao ugovor o suradnji sa Visokom poslovnom školom PAR tako da je i to sigurno jedna od najboljih mogućih opcija, rekao je Pandur u intervjuu za 24sata 2020. godine, no prema javno dostupnim informacijama još nije upisao fakultet.

Joško Gvardiol

Braniče otvaramo s 24-godišnjim Joškom Gvardiolom. On je završio OŠ Josipa Račića na Srednjacima u Zagrebu, koju je i posjetio 2022. godine. Kasnije je upisao Školu za cestovni promet, koja se nalazi na Kennedyjevu trgu, nadomak Maksimira na kojem inače ima treninge. Školovao se za vozača.

Duje Ćaleta-Car

29-godišnji Ćaleta-Car osnovnu je školu završio u Šibeniku, a za Večernji list je priznao kako na žalost, zbog sportskih ambicija koje je ispunjavao, nije završio srednju školu.

– Završio sam dva razreda Tehničke škole u Šibeniku, i nakon toga sam napustio svoj grad. Žao mi je što nisam stekao nikakvo zvanje, ali svakako planiram završiti školu, kazao je za Šibenčanin za Večernji list.

Dujina sestra Ana za Slobodnu Dalmaciju ispričala je jednu anegdotu o Dujinu obrazovanju.

– Duje je kao osnovac učio njemački, no jednog je dana došao kući i rekao 'ne želim učiti nešto što mi u životu neće trebati!' Eto, sudbina je htjela da već sa 16 godina ode u Austriju. Jezik je naučio vrlo brzo. Sad ga govori tako tečno, da je čak izgubio nešto onog našeg dalmatinskog, rekla je Ana uz smijeh.

Josip Šutalo

Šutalo je odrastao u Čapljini u Bosni i Hercegovini, gdje je završio osnovnu školu, nakon čega s 14 godina dolazi u Zagreb, pisao je Večernji list.

- Moji se nisu preselili sa mnom, ali bilo mi je dobro. Živio sam u kući koju Dinamo ima za mlade igrače, imao sam društvo, a imao sam i sve što mi je trebalo, ispričao je za Večernji, a nema podataka o tome je li u Hrvatskoj upisao srednju.

Josip Stanišić

Listu nastavljamo s još jednim 26-godišnjakom koji je odrastao i završio školu izvan Hrvatske. Stanišić je rođen u Münchenu. Međutim informacija o njegovom obrazovanju nema.

Marin Pongračić

Marin Pongračić također je rođen u inozemstvu, u bavarskom Landshutu. Pongračić nikad nije živio u Hrvatskoj, ali je u Njemačkoj pohađao osnovnu hrvatsku školu, otkrio je jednom prilikom za HRT.

Martin Erlić

Erlić je rođen u Tinju nedaleko Benkovca. U intervjuu za Gloriju otkrio je da je završio Ugostiteljsku školu u Opatiji i smatra se najboljim kuharom među suigračima. Jednom priliku za 24sata.hr je priznao da nije bio baš najbolji učenik.

– Kao klinac od devet godina htio sam igrati nogomet, ali nisam baš bio najbolji u školi. I onda mi je tata rekao ‘Martine, prvo popravi ocjene, a onda možeš i na treninge’. I tako je to krenulo, rekao je Erlić.

Luka Vušković

19-godišnji Luka Vušković jedan je od najmlađih igrača u reprezentaciji. Pohađao je Prirodoslovnu školu u Splitu, a 24sata je objavio intervju s njegovom razrednicom.

Luka Modrić

Vezne igrače počinjemo s kapetanom. Modrić je osnovnu školu završio u Zadru, nakon čega je upisao ugostiteljsku školu. Zbog sportske karijere je pauzirao obrazovanje, a kasnije je završio večernju školu, objavio je Večernji list.

Mateo Kovačić

Iako je igrao u prvoj momčadi Dinama, Mateo Kovačić istovremeno je išao u Drugu opću privatnu gimnaziju s pravom javnosti. Često je zbog obaveza izostajao s nastave, ali nastavnici su imali razumijevanja i izlazili mu u susret.

– Profesori su odlični, mnogo mi pomažu, shvaćaju moj život nogometaša. Pa 32 dana zbog priprema nisam bio u Zagrebu, profesori su mi slali poruke što da učim, koju lektiru da čitam, nije lako sve to zajedno, no snalazim se, otkrio je Kovačić još 2012. godine za 24sata.hr.

Mario Pašalić

O obrazovanju Marija Pašalića, trenutno igrača talijanskog prvoligaša Atalante, zna se sljedeće – završio je Osnovnu školu Knez Trpimir u Kaštelu Gomilici, nakon čega je upisao i završio Komercijalno-trgovačku školu u Splitu. Na fakultet nije išao.

Nikola Vlašić

Nikola Vlašić prve je dvije godine srednjoškolskog obrazovanja polazio Turističko-ugostiteljsku školu u Splitu, a kasnije je krenuo u školovanje po sistemu obrazovanja odraslih. Usprkos profesionalnoj karijeri, njegov otac Joško kazao je kao se škola ne smije zanemariti.

– Nakon te dvije godine trebalo je donijeti odluku jer je program Turističke škole prilično zahtjevan, tri jezika, četiri godine… Morali smo osloboditi vrijeme za trening, odmor i učenje kada se to može. Nikola je već sada profesionalac u punom smislu, ali inzistirat ću da se škola dovede do kraja, jer čovjek ne može biti siguran što će se dogoditi sutra. Mi ljudi smo ranjivi, razbolijevamo se, ozljeđujemo se…, ispričao je tata Joško 2015. za Slobodnu Dalmaciju.

Luka Sučić

Luka Sučić je s 23 godine jedan od mlađih Vatrenih. Od malih je nogu igrao za Red Bull u Salzburgu, gdje se i školovao, a danas igra za Real Sociedad. Više informacija o njegovom obrazovanju, trenutno nije poznato.

Kristijan Jakić

Jakić je odrastao u Runovićima, općini u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje je s djedom radio na zemlji. U intervjuu za Gloriju proznao je da nije volio školu i da mu je jedino bio zanimljiv Tjelesni. Nakon selidbe u Split ondje je upisao srednju Ekonomsku školu.

Toni Fruk

Toni Fruk je završio privatnu Gimnaziju Gaudeamus u Osijeku, čime se i škola pohvalila, napisavši da su ponosni što je jedan od naših bivših učenika i sjajan primjer kako se trud, disciplina i upornost isplate.

Ivan Perišić

Nekad je igrao kao vezni, a sad je napadač. Perišić je po završetku osnovne škole upisao Ekonomsku i upravnu školu Split. Kako piše 24sata, prva dva razreda pohađao je redovito, a zadnja dva izvanredno jer je igrao u Francuskoj. U školi je upoznao i svoju suprugu s kojom je sjedio u klupi, a njihova je razrednica za isti izvor otkrila kako su oboje bili pristojni i dobri učenici.

– Ivan je jako inteligentan i duhovit dečko, kazala je za 24sata njegova bivša razrednica Neda Bartulin.

Par zajedno nije išao ni na maturalnu zabavu jer je Perišić ima obaveze u tadašnjem klubu.

Andrej Kramarić

Jedna od škola koju upisuju najbolji osmaši u državi zagrebačka je XV. gimnazija, popularni MIOC. U tu je školu išao i Andrej Kramarić, a na pitanje zašto je upisao baš tu školu, Kramarić je odgovorio:

- Nije bilo nekog posebnog razloga. Imao sam 5.0 u osnovnoj školi, volio sam matematiku, a i neki prijatelji su mi preporučili MIOC jer je to prava škola za razvijanje čovjekovih misli i znanja. Zadovoljan sam i nisam požalio što sam je upisao. A znao sam da je Niko Kranjčar išao u našu školu.

Rekao je kako mu je bilo jako teško uskladiti školske i sportske obaveze, ali uvelike su mu pomogli i sami profesori koji su bili spremni izaći mu u susret. Pohađanje ove škole, otkrio je, pomoglo mu je i u izgradnji sportskog uspjeha, jer je u MIOC-u naučio brže i logičnije razmišljati, što mu je od koristi na treninzima.

- Kada se kompliciranije situacije pojašnjavaju, ja vjerujem da mogu lakše i brže shvatiti što se traži od mene upravo zahvaljujući iskustvima iz škole. Konkretno: bilo je kompliciranih vježbi tzv. cirkulara kada u jednoj minuti treba promijeniti 15-tak položaja i dodavanja. Budući da se to radi u grupi, brzina shvaćanja vježbe doprinosi ukupnom uspjehu. Nekad zna dolaziti do problema jer nismo svi jednaki pa netko sporije shvaća ideju vježbe, kazao je Kramarić u intervjuu kojeg u cijelosti možete pročitati na stranicama XV. gimnazije Zagreb.

Nakon srednje škole, upisao je Ekonomski fakultet u Zagrebu, ali je zbog obveza odlučio napraviti pauzu.

Ante Budimir

Ante Budimir, 34-godišnji napadač, završio je srednju ekonomsku školu, a u razgovoru za 24sata.hr 2021. godine, otkrio je kako su ga sestre ‘natjerale’ da upiše Ekonomski fakultet u Zagrebu.

– Moram se malo uključiti online, neću možda moći diplomirati u 2021. godini, ali u 2022. najkasnije hoću. Fakultet ipak nije na prvome mjestu, tu su obitelj i nogomet, rekao je tada Budimir.

Prije godine dana pisali smo o tome da studij privodi kraju, iako studira već 15 godina. Nismo uspjeli pronaći informaciju je li nakon toga i dovršio studij.

Marco Pašalić

Marco Pašalić, trenutni igrač u Orlando Cityju, odrastao je u Njemačkoj gdje je išao i u školu. Kako je otkrio u intervjuu za 24sata.hr, u školi mu nije išlo pa je radio kod brata u tvrtki, a otišao je i na bauštelu da vidi kako je teško zaraditi novac.

Petar Musa

Musa je završio Osnovnu školu Većeslava Holjevca u Zagreb, čime se škola pohvalila. Nakon toga, rano se posvetio profesionalnoj nogometnoj karijeri u nogometnoj školi.