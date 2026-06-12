Novosti Grad novčano nagradio najbolje učenike i njihove mentore u državi: 'Cijenimo vaš trud'

Grad novčano nagradio najbolje učenike i njihove mentore u državi: 'Cijenimo vaš trud'

Korana Povijač
Korana Povijač

12. lipanj 2026.

Google Dodajte Srednja.hr kao željeni izvor na Googleu
Facebook X Linkedin Mail
Grad novčano nagradio najbolje učenike i njihove mentore u državi: 'Cijenimo vaš trud'

Najbolji učenici i mentori iz Samobora, novac | foto: Canva

Učenici iz Samobora koji su na državnim natjecanjima osvojili prva tri mjesta, ali i njihovi mentori, novčano su nagrađeni. Iznosi idu i do 300 eura.

Grad Samobor nagradio je 41 učenika samoborskih osnovnih i srednjih škola i njihovih 15 mentora, koji su na državnim natjecanjima u aktualnoj školskoj godini ostvarili zapažene rezultate. Priznanja koja su primili učenici i njihovi mentori odnose se na ostvarena prva, druga i treća mjesta na državnoj razini. Prate ih i novčane nagrade, po 150 eura za prvo mjesto pojedinačno, 130 eura za drugo i 110 za treće, zatim 120 eura za prvo mjesto ekipno, 110 eura za drugo i 100 eura za treće. Mentori su nagrađeni sa 150 eura, a oni koji imaju dva osvojena mjesta s 225 eura te oni s tri i više osvojena mjesta s 300 eura.

Najbolji učenici i mentori Samobor | foto: Grad Samobor

'Možemo biti ponosni na našu mladost'

Svečana dodjela priznanja učenicima i mentorima održana je u četvrtak, 11. lipnja, u samoborskom Centru za mlade Bunker. U ime Grada Samobora čestitke uspješnim učenicima i mentorima uputila je gradonačelnica Petra Škrobot.

- Ovo je važan trenutak za sve nas kada slavimo rezultate, trud i predanost naših učenika i mentora. Svi zajedno možemo biti ponosni na našu mladost, talentirane i vrijedne učenike i sjajne mentore koji su podrška učenicima na putu do uspjeha. Put do sjajnih rezultata nije bio lagan. Često je bio zahtjevan i pun izazova, no učenici su svojom voljom, upornošću i željom pokazali što sve mogu ostvariti. Zato od srca čestitam na svemu što ste postigli. Cijenimo vaš trud i zalaganje te ćemo se i dalje truditi biti vam podrška na tom putu, istaknula je Škrobot.

Izdvojeni članak
Izdvojeni članak

Učenica zahvalila Gradu

Priznanja su učenicima i mentorima dodijelili gradonačelnica i zamjenik Petar Burić, a uime svih nagrađenih Gradu je na nagradama i priznanjima zahvalila učenica Sara Babojelić.

- Hvala Gradu što je prepoznao naš trud te nas nagrađuje novčano i podupire u našem radu i uspjesima, poručila je Sara.

Svečanost su nastupima uveličali sjajni učenici Glazbene škole Ferdo Livadić: klavirski duo Korina Janušić i Orin Lovrenčić, violončelistica Lara Novosel uz klavirsku pratnju prof. Fabijana Košćaka te gitaristički trio u sastavu Val Omelić, Patrik Petrić i Ivan Kukulj.

Svečanosti su nazočili i predsjednik Gradskog vijeća Luka Bišća, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Željka Tomašković, ravnatelji škola te ponosni roditelji učenika.

samobor petra škrobot nagrade za najbolje učenike najbolji učenici Samobor najbolji mentori Samobor nagrade za najbolje učitelje