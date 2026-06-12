Grad novčano nagradio najbolje učenike i njihove mentore u državi: 'Cijenimo vaš trud'

Učenici iz Samobora koji su na državnim natjecanjima osvojili prva tri mjesta, ali i njihovi mentori, novčano su nagrađeni. Iznosi idu i do 300 eura.

Grad Samobor nagradio je 41 učenika samoborskih osnovnih i srednjih škola i njihovih 15 mentora, koji su na državnim natjecanjima u aktualnoj školskoj godini ostvarili zapažene rezultate. Priznanja koja su primili učenici i njihovi mentori odnose se na ostvarena prva, druga i treća mjesta na državnoj razini. Prate ih i novčane nagrade, po 150 eura za prvo mjesto pojedinačno, 130 eura za drugo i 110 za treće, zatim 120 eura za prvo mjesto ekipno, 110 eura za drugo i 100 eura za treće. Mentori su nagrađeni sa 150 eura, a oni koji imaju dva osvojena mjesta s 225 eura te oni s tri i više osvojena mjesta s 300 eura. Najbolji učenici i mentori Samobor | foto: Grad Samobor

'Možemo biti ponosni na našu mladost'

Svečana dodjela priznanja učenicima i mentorima održana je u četvrtak, 11. lipnja, u samoborskom Centru za mlade Bunker. U ime Grada Samobora čestitke uspješnim učenicima i mentorima uputila je gradonačelnica Petra Škrobot.

- Ovo je važan trenutak za sve nas kada slavimo rezultate, trud i predanost naših učenika i mentora. Svi zajedno možemo biti ponosni na našu mladost, talentirane i vrijedne učenike i sjajne mentore koji su podrška učenicima na putu do uspjeha. Put do sjajnih rezultata nije bio lagan. Često je bio zahtjevan i pun izazova, no učenici su svojom voljom, upornošću i željom pokazali što sve mogu ostvariti. Zato od srca čestitam na svemu što ste postigli. Cijenimo vaš trud i zalaganje te ćemo se i dalje truditi biti vam podrška na tom putu, istaknula je Škrobot.

Učenica zahvalila Gradu

Priznanja su učenicima i mentorima dodijelili gradonačelnica i zamjenik Petar Burić, a uime svih nagrađenih Gradu je na nagradama i priznanjima zahvalila učenica Sara Babojelić.

- Hvala Gradu što je prepoznao naš trud te nas nagrađuje novčano i podupire u našem radu i uspjesima, poručila je Sara.

Svečanost su nastupima uveličali sjajni učenici Glazbene škole Ferdo Livadić: klavirski duo Korina Janušić i Orin Lovrenčić, violončelistica Lara Novosel uz klavirsku pratnju prof. Fabijana Košćaka te gitaristički trio u sastavu Val Omelić, Patrik Petrić i Ivan Kukulj.

Svečanosti su nazočili i predsjednik Gradskog vijeća Luka Bišća, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Željka Tomašković, ravnatelji škola te ponosni roditelji učenika.