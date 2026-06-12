Policiju zaprepastilo što su pronašli pored škola: Izašlo i upozorenje za zadnji dan nastave

Splitska policija pronašla je veliku količinu pirotehničkih sredstava pored osnovnih škola. Apeliraju na učitelje i roditelje da razgovaraju s djecom.

Posljednji je dan nastave u ovoj školskoj godini. Policijska uprava Splitsko-dalmatinska izvijestila je da su policijski službenici Prve i Druge policijske postaje Split jutros u sklopu preventivnih aktivnosti na terenu, pored osnovnih škola pronašli veliku količinu skrivenih pirotehničkih sredstava.

Pronašli pirotehniku koju ne smiju koristiti ni odrasli, a kamoli djeca

- Radi se o zabranjenim pirotehničkim sredstvima koja ne smiju koristiti ni punoljetne osobe, a kamo li maloljetnici. Zabrinjava i činjenica da je pirotehnika bila skrivena u grmlju i u šumici pored škole te bi korištenje iste na tim mjestima moglo uzrokovati požare i značajno uništenje imovine. Pirotehnika je oduzeta i spriječena je mogućnost da je učenici koriste i da se ozlijede. Pronađena pirotehničkih sredstava su zabranjena i opasna, a ukoliko bi ih koristili maloljetnici mogu ostaviti trajne posljedice. Još jednom apeliramo na djelatnike u školama i roditelje da razgovaraju s djecom i učenicima kako bi im još jednom ukazali na obavezu da se suzdrže od proslava koje uključuju korištenje pirotehnike i druga nedolična ponašanja. Još jednom ponavljamo jučer upućeni apel roditeljima da svojoj djeci skrenu pozornost na obavezu razumnog i racionalnog ponašanja prilikom proslave završetka školske godine, priopćila je PU splitsko-dalmatinska.

Pirotehnika koju je oko škola pronašla policija | PU splitsko-dalmatinska

U Splitu se tijekom dana nadziru okupljališta mladih

Dodaju i da će policija tijekom dana u gradovima Splitsko-dalmatinske županije nastaviti pojačano nadzirati mjesta okupljanja učenika,poglavito oko škola i okupljališta mladih.

- Očekujemo da će učenici obilježiti dan proslavama. Apeliramo na učenike da se na dan završetka nastave suzdrže od ispijanja alkohola, buke, galame, vandalizma i korištenja pirotehnike te da se ne upuštaju se u rizična i protupravna ponašanja. Također, upućujemo apel roditeljima da svojoj djeci skrenu pozornost na obavezu razumnog i racionalnog ponašanja prilikom slavlja završetka školske godine. Policija će tijekom dana u gradovima Splitsko-dalmatinske županije pojačano nadzirati mjesta okupljanja učenika, posebno u zonama škola te na javnim mjestima i okupljalištima mladih, kako bi proslava završetka nastave prošla bez narušavanja javnog reda, oštećenja tuđe imovine i drugih oblika nedoličnog ponašanja. Pozivamo djelatnike u ugostiteljskim objektima i trgovinama da se pridržavaju zakonskih odredbi u vezi s obavljanjem svoje registrirane djelatnosti.

Upozorili su i ugostitelje i trgovce 'da u interesu zaštite zdravlja i sigurnosti mladih ne prodaju alkoholna pića i duhanske proizvode osobama koje za to ne ispunjavaju uvjete'. I to će, dodaju, policijski službenici također pojačano nadzirati.

- Pozivamo učenike da tijekom obilježavanja zadnjeg dana nastave budu odgovorni te da vode računa o svojoj sigurnosti, sigurnosti svojih prijatelja i imovini građana, poručuju iz PU splitsko-dalmatinske.

Podsjetimo, prema trenutno važećim zakonskim propisima, svi maloljetnici koji nemaju napunjenih 16 godina zakonski su obvezni biti u pratnji roditelja ili druge poznate odrasle osobe na javnim mjestima od 23 do 5 sati.