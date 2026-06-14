Novosti Ivan je među najboljim školarcima u državi: 'Najveću razliku čine motivirani učenici i profesori'

Ivan je među najboljim školarcima u državi: 'Najveću razliku čine motivirani učenici i profesori'

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

14. lipanj 2026.

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Ivan je među najboljim školarcima u državi: 'Najveću razliku čine motivirani učenici i profesori'

Ivan Perko | foto: privatna arhiva

Četiri puta - toliko se ime Ivana Perka ponovilo na listi ovogodišnjih dobitnika Oskara znanja. Sve zahvaljujući vrhunskim rezultatima u robotici.

Oskar znanja prestižno je priznanje koje se dodjeljuje najboljim učenicima na državnim i onima koji su briljirali na međunarodnim natjecanjima. Ovi vrhunski školarci vješto balansiraju školske, ali i obaveze vezane uz natjecanja, a mnogi od njih kroz godinu se natječu i više puta. Iako je i samo sudjelovanje na najvišim razinama veliki uspjeh, neki odlaze i korak dalje. Poput Ivana Perka, učenika XV. gimnazije u Zagrebu. Ivanovo se ime, naime, ponavlja čak četiri puta na listi dobitnika Oskara znanja, isto kao i ono osnovca Gabriela Kosa kojeg smo nedavno predstavili.

Miočanin Ivan Oskare je dobio za osvojene medalje na europskom i svjetskom RoboCup Junior natjecanju, a na oba je sudjelovao u dvjema kategorijama.

- Bio sam pomalo iznenađen, ali sam očekivao sličan ishod s obzirom na broj međunarodnih titula koje smo osvojili ove godine. Važno je naglasiti da je ovo uspjeh za koji su jednako zaslužni i moji kolege iz tima ZG24Robotics, s kojima sam osvojio brojne međunarodne nagrade, a to su Borut Patčev i Ivan Matošević. Zato ovu nagradu doživljavam kao priznanje cijelom našem timu. Za mene, kao i za ostatak tima, Oskar znanja prije svega predstavlja potvrdu dosadašnjeg rada, truda i fokusa. Istovremeno, to je i potvrda da su rezultati koje ostvarujemo na međunarodnim natjecanjima, predstavljajući Hrvatsku pod njezinom zastavom, prepoznati i cijenjeni od države koju s ponosom promoviramo diljem svijeta. Svojim nastupima i rezultatima kontinuirano dokazujemo da se možemo ne samo ravnopravno nositi s mnogo većim i bogatijim zemljama, već ih i nadmašiti. Upravo zato ovo priznanje za nas ima posebnu vrijednost i dodatni je poticaj za buduće izazove i uspjehe, ističe Ivan Perko koji je ove godine maturant.

Sve je počelo u šestom razredu

A kako je sve krenulo? Ivan nam prepričava da je robotiku otkrio sasvim slučajno, u šestom razredu osnovne škole.

- Moja majka primijetila je moj interes za sastavljanje računala i računalne igre te me odvela na radionicu robotike u Osnovnu školu Mate Lovraka u Dubravi. Tamo sam upoznao svoje mentore, profesora Ivicu Kolarića, profesoricu Jelku Hrnjić i Ivana Kolarića, koji su me uveli u svijet robotike. Već nakon prvih radionica potpuno sam se zaljubio u to područje te sam gotovo svaki vikend provodio u Dubravi radeći na robotima, prisjeća se Ivan.

I ranije je na natjecanjima ostvarivao uspjehe, a posebno mjesto zauzima osvojeno treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Eindhovenu u Nizozemskoj 2024. godine u kategoriji autonomnog spašavanja žrtava.

- Ipak, 2025. godina bila je nešto posebno. Na svakom natjecanju na kojem smo sudjelovali osvojili smo prvo mjesto, a uz glavne titule osvojili smo i sve posebne nagrade koje su bile dodijeljene u našim kategorijama. Upravo zbog takve dominantne sezone, u kojoj smo ostvarili maksimalan uspjeh na svim natjecanjima, 2025. godina ostat će mi najmemorabilnija u dosadašnjoj karijeri, kaže Ivan.

U MIOC-u je vrlo dobar učenik. Trudi se, kaže, redovito izvršavati školske obaveze. Ipak, većinu slobodnog vremena ulaže u robotiku jer se u tome vidi i u budućnosti.

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Pitamo ga kako usklađuje sve školske i obveze vezane uz natjecanja. On bi to, kaže, radije opisao kao dobro planiranje vremena nego usklađivanje.

- Znam da tijekom određenih dijelova godine, posebno u vrijeme natjecanja, nije moguće jednako kvalitetno odrađivati sve obveze. Zato se u razdobljima kada robotika nije toliko intenzivna više posvetim školi i treninzima, kako bih kasnije, kada krenu natjecanja, mogao većinu vremena usmjeriti na robotiku, kaže Ivan.

Pripreme za natjecanja traju tijekom cijele godine. Čim završi svjetsko prvenstvo sredinom srpnja, ekipa i mentori već kreću planirati poboljšanja, testirati nove ideje i raditi na sljedećoj sezoni.

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'Natjecali smo se protiv timova iz zemalja koje imaju znatno razvijeniju infrastrukturu'

Pitamo ga i je li bilo trenutaka kada je mislio da neće uspjeti ili da je priprema preteška. Odgovara negativno.

- Vjerovali smo u svoje sposobnosti i znali koliko smo rada i truda uložili u ostvarenje našeg cilja. Dali smo svoj maksimum i napravili sve što je bilo u našoj moći da dođemo do pobjede. Same pripreme nam nisu bile preteške jer smo si već početkom godine postavili jasan cilj – osvojiti svjetsko prvenstvo u robotici 2025. godine. Taj cilj davao nam je dodatnu motivaciju i nikakva količina posla nije nas mogla odvratiti od njega. Naravno, bilo je izazovnih trenutaka, posebno kada smo se natjecali protiv timova iz zemalja koje imaju znatno razvijeniju infrastrukturu i više tehničke podrške. Budući da smo jedini tim u Hrvatskoj koji se bavi ovime, često smo morali sami razvijati i usvajati tehnologije s kojima se kod nas nitko prije nije susreo. Upravo zato ovaj uspjeh za nas ima još veću vrijednost, a ne bi bio moguć bez velikog rada cijelog tima, pomoći naših mentora i naravno, neophodne financijske pomoći naših sponzora, ističe Ivan.

Škola je za njega gotova, a pred njim su važni ispiti – državna matura. Polagat će sve obvezne predmete na A razini i Fiziku. Plan mu je upisati studij programskog inženjerstva na engleskom na Sveučilištu Algebra Bernays.

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'U školama se često previše fokusiramo na reprodukciju činjenica i ocjene'

Učenicima koji strahuju od neuspjeha pa zato 'preskaču' odlaske na natjecanja Ivan savjetuje da testiraju svoja znanja i usporede se s drugima. To im, smatra, može biti dodatna motivacija za daljnji razvoj, a strah neka probaju savladati. Za kraj nam je otkrio i što bi volio mijenjati u našem obrazovnom sustavu.

- Mislim da hrvatski obrazovni sustav pruža dobru osnovu znanja, ali bih volio vidjeti veći naglasak na praktičnom radu, projektima i razvoju vještina koje će učenici koristiti u stvarnom životu. Često se previše fokusiramo na reprodukciju činjenica i ocjene, a premalo na rješavanje problema, kreativnost i timski rad. Također, volio bih da sustav više prepoznaje i podržava učenike koji se intenzivno bave područjima poput znanosti, tehnologije, sporta ili umjetnosti. Meni je robotika donijela ogromno iskustvo i znanje, ali velik dio toga stekao sam izvan škole. Smatram da bi bilo korisno kada bi se takve aktivnosti više povezale s obrazovnim sustavom i kada bi učenici imali više prostora razvijati svoje interese i talente. Ipak, mislim da najveću razliku na kraju čine pojedinci – motivirani učenici, predani profesori i mentori. Upravo zahvaljujući takvim ljudima moguće je ostvariti vrhunske rezultate bez obzira na ograničenja sustava, zaključuje Ivan.

Popis svih ovogodišnjih dobitnika nagrade Agencije za odgoj i obrazovanje je na poveznici, a u našoj Alumni bazi možete pronaći popis svih dobitnika Oskara znanja od 2005. naovamo.

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