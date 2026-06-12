Danas su podijeljene najvažnije nagrade: Ovi su učenici izabrali dobrotu kad je nekome najviše trebala

I ove godine dodijeljena je još jedna Nagrada 'Luka Ritz' za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. Ujedno je obilježeno 18 godina od tragične smrti maturanta po kojem nagrada nosi ime. Nagradu su učenicima uručili ministar obrazovanja Radovan Fuchs i Lukina majka Suzana Ritz.

Nagradu je u kategoriji osnovnih škola dobila Frida Anković, učenica sedmog razreda Osnovne škole Hugo Kon u Zagrebu. Frida je napisala dramski tekst i režirala predstavu 'Ja sam Ammelie' kojom progovara o vršnjačkom nasilju.

- Jedan dio tog sam osjetila na svojoj koži, a drugi dio sam vidjela i gledala dvije godine i željela sam svojom predstavom pokazati žrtvama nasilja da nisu sami, a onima koji čine nasilje pokazati da mogu ispraviti svoje greške. Mislim da bi svi trebali dobiti novu priliku i šansu za promjenu jer svi mogu biti dobri, ispričala nam je Frida.

Frankina predstava prikazuje da nasilje počinje iz nečeg malog

Glavni lik u predstavi je Ammelie, djevojčica koja trpi nasilje u školi jer je drugačija od ostalih. Djeca su ljubomorna na nju i vrijeđaju je. Frida nam kaže da je nasilje danas u početku nevidljivo, a zatim raste i širi se, kao što je i prikazala u predstavi.

- Svi smo jedna zajednica, trebali bismo se družiti kao i u školama. Mržnja nije rješenje, svi možemo biti kolege. Pomagati je jako važno jer se svi možemo naći u situaciju da smo Ammelie, da nas netko maltretira. Zamislimo sebe u toj situaciju, zato želimo pomoći drugima da im bude bolje i svijet bude ljepše mjesto, poručila je Frida.

Lea je razvdojila dječake koji su se potukli

U kategoriji srednjih škola nagradu je zaslužila Lea Barbić, učenica četvrtog razreda Ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole u Samoboru. Lea je prekinula fizički sukob dvojice dječaka koji su se tukli ispred škole, a možda je time i spasila život jednog od njih, jer je, kako nam priča, već u trenutku kad je intervenirala krvario iz glave.

- Nek nas primjer Luke Ritza podsjeća da hrabrost nije u snazi, nego spremnosti da zaštitimo druge, stanemo uz one kojima je pomoć potrebna i svakim danom biranom dobrotu, rekla je Lea Barbić. Frida i Lea| Foto: srednja.hr, Bruno De Zan

Lucija je imala golemi pozitivan učinak na svoj razred

Povjerenstvo za nagradu u svakoj je kategoriji odabralo i po jednog kandidata, odnosno kandidatkinja, koji je dobio posebno priznanje. To je za kategoriju osnovne škole Lucija Burić, učenica trećeg razreda Osnovne škole Brodarica u Šibeniku.

Lucija od prvih školskih dana pokazuje iznimnu toplinu, otvorenost i iskrenu brigu za druge. Iako je tek učenica trećega razreda, svojim svakodnevnim ponašanjem pokazuje empatiju i zrelost koje nadilaze njezinu dob. Nagradu je zbog empatije, spremnosti za pomaganje i pozitivnog utjecaja na svoj razred.

- Pomagala sam drugima kad su u nevolji. Isplati se biti dobar jer kad drugima pomogneš svima je ugodno i lijepo, ukratko nam je rekla Lucija. Lucija s roditeljima i mentoricom | Foto: srednja.hr, Bruno De Zan

Toni drži edukacije o vršnjačkom nasilju

U kategoriji srednjih škola posebnim priznanjem nagrađen je Toni Peruško, učenik trećeg razreda Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu u Puli. On uz podršku razrednice na satovima razrednika u školi drži edukacije o vršnjačkom nasilju, potičući otvoren razgovor o toleranciji, međusobnom poštovanju i nenasilnoj komunikaciji.

- Dosta sudjelujem u nastavi, u rješavanju raznih problema u našoj školi i oko škole. Sudjelujem i u humanitarnim akcijama za bližnje, sportskim akcijama, raznim volonterskim udrugama. Isplati se pomagati jer tako ispunjavamo sebe, pomažemo drugima i to je možda nešto što nama nije značajno, ali i najmanji pokret ili solucija nekome može puno pomoći, rekao nam je Toni. Dobitnici Nagrade Luka Ritz | Foto: srednja.hr, Bruno De Zan

'Hrabro nastavite, samo to se računa'

Nagrada 'Luka Ritz' sastoji se od skulpture, posebnog priznanja u obliku povelje i jednogodišnje stipendije u iznosu od 150 eura mjesečno. Tradicionalno dodjeli nagrada prisustvovali su i roditelje Luke Ritza, čija je majka i predsjednica Povjerenstva za dodjelu Nagrade.

- Hvala vam od srca. Nek vas ova nagrada i priznanje trajno podsjeća da njegujete životne vrijednosti koje živite. Jedna misao za kraj, Winston Churchill je rekao, niti jedan uspjeh nije konačan, ni jedan neuspjeh nije poguban. Hrabro nastavite, samo to se računa, poručila je Suzana Ritz.

Luka Ritz, po kojem nagrada nosi ime bio je učenik srednje Grafičke škole u Zagrebu. U lipnju 2008. godine, kad je bio maturant, na Mostu slobode ga je napala i pretukla grupa nasilnika. Dva tjedna kasnije preminuo je od ozljeda. Luka je postao simbolom borbe protiv uličnog nasilja i vršnjačkog nasilja općenito, a prisjećamo se svake godine nagrađujući učenike koji potiču zajedništvo i borbu protiv nasilja.