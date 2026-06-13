Učitelji ne moraju znati prvu pomoć: Pitali smo Ministarstvo planiraju li je uvesti u škole

Prva pomoć ne spada u obrazovanje ni obavezno stručno usavršavanje učitelja. Iz Ministarstva nam odgovaraju se svi učitelji mogu javiti na tečajeve.

Nakon što je u ponedjeljak u Osnovnoj školi Šćitarjevo u Velikoj Gorici od posljedica gušenja preminuo devetogodišnji učenik, pitali smo Ministarstvo obrazovanja planiraju li uvesti prvu pomoć kao predmet u osnovne i srednje škole.

Iz Ministarstva su nam odgovorili da ne vide da za to ima potrebe jer se sadržaj prve pomoći već obrađuje na drugim predmetima, konkretno navode Prirodu, Biologiju i Tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

Ministarstvo ne planira uvođenje prve pomoći u škole

Navode i da je prva pomoć pokrivena kurikulumom međupredmetne teme Zdravlje te kroz različite izvaninstitucionalne programe koje provodi Hrvatski Crveni križ u suradnji sa školama.

- U kurikulumu međupredmetne teme Zdravlje sadržaji prve pomoći nalaze se unutar domene Tjelesno zdravlje, a kurikulum predviđa da učenici postupno razvijaju znanja i vještine vezane i uz osnovne mjere samopomoći i pružanja pomoći drugima te poznavanje kada i kako potražiti stručnu medicinsku pomoć. U skladu s navedenim, ne planira se uvođenje posebnog predmeta, poručuju iz Ministarstva.

Ni učitelji zapravo ne uče prvu pomoć

Prva pomoć, kako su nam potvrdili iz Ministarstva, nije sustavno integrirana ni u inicijalno obrazovanje odgojno-obrazovnih djelatnika, a niti u obavezno stručno usavršavanje učitelja i nastavnika na nacionalnoj razini.

- Odgojno-obrazovni djelatnici, kao sastavni dio trajnog stručnog usavršavanja, mogu pohađati edukacije Hrvatskog Crvenog križa ili različite programe osposobljavanja za pružanje prve pomoći, što su svi učitelji i nastavnici koji posjeduju vozačku dozvolu i napravili, zaključuju iz Ministarstva.

Iako učitelji sami po sebi nisu obvezni proći tu obuku, poslodavac prema temeljnim obvezama zaštite na radu mora osigurati određen broj radnika koji su osposobljeni za pružanje prve pomoći. Ako zapošljava najmanje dva radnika po lokaciji i smjeni, na prvih 50 radnika jedan radnik mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći te na svakih sljedećih 50 radnika još po jedan.

Poslodavac je radnicima osposobljenim za pružanje prve pomoći dužan uručiti pisanu odluku o imenovanju za pružanje prve pomoći te obavijestiti sve ostale radnike o radnicima koji su osposobljeni i imenovani za pružanje prve pomoći, što znači da na svakih 50 djelatnika u školi barem jedan mora znati prvu pomoć.

Svi građani se mogu prijaviti na edukacije u Crvenom križu

O edukaciji o prvoj pomoći razgovarali smo i s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu iz kojeg poručuju da je za nju zadužen Crveni križ, a svi zainteresirani građani mogu im se javiti poveznicom.

- Potičemo sve građane, a osobito zaposlenike odgojnih i socijalnih ustanova da se educiraju o pružanju prve pomoći na tečajevima Hrvatskog Crvenog križa. Educirani građani laici prva su karika u lancu spašavanja svih hitnih stanja do dolaska hitne medicinske službe, što je osobito važno u slučajevima kada pomoć treba pružiti čim prije, kao u slučaju opstrukcije dišnih puteva stranim tijelom, poručili su iz Zavoda.

Kako pružiti prvu pomoć kod gušenja?

Što se tiče gušenja hranom poručuju da ozbiljno treba shvatiti bilo koju situaciju kad se osoba krene iznenadno gušiti tijekom jela i tad treba odmah pozvati hitnu na broj 194. Na taj broj se javlja dispečer koji će procijeniti svaki pojedini slučaj i davati upute za pružanje prve pomoći.

- U slučaju kada se radi o blažem obliku opstrukcije dišnog puta hranom osoba se drži za vrat, kašlje, može odgovoriti na pitanje. Ako se radi o težem obliku opstrukcije osoba ne može govoriti ili odgovara klimanjem glave, pokušava kašljati ali tiho, disanje je otežano a razina svijesti može biti poremećena, pojašnjavaju iz Zavoda.

Tek ako osoba izgubi svijest započinje se s postupcima osnovnog održavanja života

Ako se radi o blažem obliku opstrukcije dišnog puta treba poticati osobu na kašalj i ne činiti ništa drugo, ako je riječ o teškom obliku opstrukcije dišnog puta, prvo treba primijeniti do pet udaraca između lopatica. Nakon svakog pojedinačnog udarca treba provjeriti jesu li se dišni putovi oslobodili jer je cilj otkloniti opstrukciju svakim pojedinim udarcem, a ne udariti svih pet puta. Ako se opstrukcija ne ukloni udarcima između lopatica treba primijeniti Heimlichov hvat, odnosno do pet pritisaka na trbuh.

Ako je opstrukcija i dalje prisutna, a pacijent pri svijesti, treba nastaviti izmjenično s pet udaraca po leđima i s pet pritisaka na trbuh dok se opstrukcija ne ukloni ili dok osoba ne izgubi svijest. Ako osoba izgubi svijest započinje se s postupcima osnovnog održavanja života.

Hrvatski javod za javno zdravstvo ovog nam je tjedna dao upute i kako pomoći bebi koja se guši i koje namirnice predstavljaju opasnost od gušenja, a njihove smjernice pročitajte ovdje.