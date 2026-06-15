Najtužniji kraj nastavne godine: Dvije škole oprostile se od preminulih učenika

Učenica Srednje škole Duga Resa izgubila je bitku s dugom i teškom bolešću, dok je tragično preminuo učenik Osnovne škole dr. Ivana Novaka Macinec.

Dvije škole zavijene su u crno na samom kraju nastavne godine. U Međimurju u Dravi ove subote utopio se dječak. Njegova škola oprostila se dirljivom porukom.

- S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnom odlasku našeg dragog Aleksandra Bogdana, učenika 7. c razreda. Cijela školska zajednica – učenici, učitelji i djelatnici OŠ dr. Ivana Novaka Macinec, duboko je potresena ovim preranim gubitkom. Aleksandro Bogdan ostat će u našem sjećanju kao dragi učenik, vedar prijatelj i vrijedan član naše škole. U ovim najtežim trenucima, obitelji, rodbini i prijateljima izražavamo naše najdublje i najiskrenije suosjećanje. Počivao u miru, napisali su u oproštaju ravnateljica i svi djelatnici škole.

Tuga vlada i Srednjom školom Duga Resa. Opraštaju se od učenice Marije Zovkić koja je izgubila bitku s dugom i teškom bolešću.

- Unatoč teškoj dijagnozi Marija je u razredu i u školi bila (i ostat će) uzor optimizma, vjere, svjetla i borbe. Draga naša Marija, ne mjeri se život vremenom, nego svjetlom koje ostavi za sobom. Tvoje će svjetlo zauvijek živjeti u našim mislima i srcima. Ovim putem obitelji izražavamo iskrenu sućut. Posljednji ispraćaj drage nam Marije bit će u ponedjeljak u 13 sati na groblju Sveta Doroteja, oprostili su se iz Srednje škole Duga Resa.