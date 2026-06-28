Učenici glazbenih škola postali 'zadnja rupa na svirali': Naspram sportaša prava su im nikakva

Udruga DAR smatra da treba uvesti univerzalni popis natjecanja koja se boduju za upise srednjih škola, na kojima će biti i zastupljena i glazbena.

I ovogodišnjom Odlukom o upisu učenika u I. razred srednjih škola učenici glazbenih i plesnih škola ostaju zapostavljeni u odnosu na sportaše. Naime učenici sportaši za postignuća na natjecanjima mogu osvojiti dodatna do tri dodatna boda za upis u sve srednje škole, dok učenici glazbenih i plesnih škola dodatne bodove mogu dobiti samo za upis srednjih glazbenih, odnosno plesnih škola.

Sportaši dodatne bodove ostvaruju na temelju uspjeha na državni natjecanjima, tri boda za prvo mjesto, dva za drugo, a jedno za treće mjesto. Uz tu beneficiju, učenici sportaši, koji su uključeni na rang-listu određenoga nacionalnoga sportskoga saveza, mogu upisati posebne razredne odjele za sportaše, dok takvih razreda za učenike koji se bave glazbom ili baletom nema.

Učenici koji su pohađali glazbenu ili plesnu osnovnu školu za ostvarivanje dodatnih bodova za upis u glazbene, odnosno plesne škole, polažu prijemni ispit darovitosti. Uz to se učenicima koji su završili osnovne glazbene škole boduju ocjene u petom i šestom razredu ili dva razreda pripremnog obrazovanja, a učenicima koji upisuju plesne škole, ocjene iz četvrtog razreda osnovne plesne, odnosno baletne škole. Učenici koji žele upisati srednju glazbenu ili plesnu školu, a nisu išli u osnovnu, moraju prvo položiti prijemni, a zatim upisuju prvi pripremni razred.

'Ne govorimo samo o učenicima s visokim ocjenama'

Među uključenima u javno savjetovanje oko odluke u upisima u prvi razred srednje škole bila je i Udruga za darovitost DAR, međutim Ministarstvo obrazovanje nije prihvatilo ni jedan njihov zahtjev, o čemu smo više već pisali.

- Važno je naglasiti da ne govorimo samo o učenicima s visokim ocjenama. Daroviti učenici su prema članku 62. Zakona o odgoju i obrazovanju definirani kao učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Drugim riječima, hrvatski obrazovni sustav već ih prepoznaje kao skupinu učenika koja zahtijeva posebnu pažnju i podršku pa tada nije pitanje treba li sustav prepoznati darovite učenike, nego na koji način to treba učiniti, navodi Marina Đanić iz Udruge DAR.

Državni prvaci na glazbenim natjecanjima u pravilu ne ostvaruju ni jedan dodatni bod

Naglašava da ne traže smanjenje prava sportaša ni osporavaju važnost sporta, ali smatraju da bi sustav trebao na usporediv način prepoznavati i učenike koji ostvaruju vrhunske rezultate u znanosti, tehnologiji, umjetnosti, glazbi i drugim područjima izvrsnosti.

- Ne zagovaramo identičan model za sva područja, ali smatramo da temelj vrednovanja treba biti dokazana izvrsnost. Dodatni bodovi trebali bi se dodjeljivati za vrhunska postignuća na službeno priznatim državnim i međunarodnim natjecanjima, neovisno o području. Važno je razlikovati darovitost od postignuća. Ne smatramo da bi svako darovito dijete automatski trebalo ostvarivati dodatne bodove. Darovitost je potencijal, a postignuća su mjerljiv rezultat. Bodovi bi trebali biti vezani uz dokazanu izvrsnost, dok bi identifikacija darovitosti trebala biti temelj za odgovarajuću obrazovnu podršku, kaže Marina Đanić.

Međutim državni prvaci na glazbenim natjecanjima ne ostvaruju ni jedan dodatan bod za upis. Automatsko dodatno bodovanje glazbene škole pri upisu srednje ukinuto je još 2014. godine, kao i automatski dodatni bodovi za kategorizirane sportaše. Međutim dok je automatsko dodatno bodovanje ukinuto za obje skupine, sportaši još mogu dobiti bodove za natjecanja i upisati posebne razrede, a daroviti glazbenici ostali su 'zadnja rupa na svirali'.

'Borba za upisom učenika je već sada prisutna'

Taj problem istaknuo je i saksofonist Dragutin Roić, koji i sam mlade uči svirati. Roić smatra da je ovakva politika štetna jer učenicima šalje poruku da se njihov trud u pohađanju glazbene škole ne cijeni.

- Glazbeno obrazovanje iziskuje izdvajanje određenog vremena i truda. Učenici u trenutku i završetku pohađanja osnovne glazbene škole nisu svjesni svih vrednota i plodova koje nosi glazbena škola. Sretan sam i zahvalan kada vidim da moji učenici pokazuju interes za glazbu i nakon glazbene škole. Dodatno bodovanje za srednju školu bio bi dobar poticaj za upis. Borba za upisom učenika je već sada prisutna, a mislim da ovakva obrazovna politika izaziva još veći rizik pri upisima, rekao nam je Roić.

Isti sentiment što se tiče učenika glazbenih, a i plesnih škola istaknula je i Marina Đanić iz Udruge DAR. Kaže da je pohađanje glazbene škole zahtijeva velik trud, disciplinu i kontinuirani rad, što nije odgovarajuće vrednovano pri upisu srednjih škola.

Žele jedinstveni popis natjecanja koja se boduju

U javnom savjetovanju Udruga DAR između ostalog predložila je i uspostavu jedinstvenog i javno dostupnog nacionalnog popisa međunarodnih natjecanja koja se priznaju pri upisu u srednje škole. Smatraju da bi tako kriteriji bili transparentni, mjerljivi i jednaki za sve učenike.

Po njihovom prijedlogu na listi bi bila natjecanja koja službeno priznaje Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) i ona čiji sudionici ostvaruju pravo na Oskar znanja. Prema sustavu na snazi škole samostalno određuju koja se natjecanja vrednuju pri upisu, pa su kriteriji neujednačeni.

- Kao primjer navodimo RoboCup, međunarodno natjecanje iz robotike i umjetne inteligencije, koje neke škole vrednuju, a neke ne. Primjer nalazimo i u glazbenom obrazovanju. Učenik koji je osvojio drugo mjesto na državnom natjecanju iz solfeggia u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga (HDGPP), koje priznaje AZOO, pri upisu ne ostvaruje dodatne bodove. Isto je dijete kao član orkestra u kojem svira violinu dva puta osvojilo naslov državnog prvaka. Riječ je o rezultatima koji zahtijevaju godine rada, no u upisnom se sustavu ne vrednuju, upozorava Marina Đanić.

Sustav često ne prepoznaje dvostruko iznimne učenike

Navodi da Grad Zagreb Nagradu 'Professor Balthazar' dodjeljuje učenicima koji su osvojili prva tri mjesta na državnim natjecanjima znanja, glazbe, plesa i strukovnih disciplina. Stoga kaže da nema razloga da i druge javne institucije ne prepoznaju ta dostignuća, odnosno da bi država trebala biti dosljedna oko toga što nagrađuje.

Iako većina učenika koji ostvaruju vrhunske rezultate na natjecanjima znanja ionako ima odlične ocjene i upisuje školu koju želi, iz Udruge smatraju da sustav ne bi smio biti oblikovan samo za tipične slučajeve. Naime trenutačnim sustavom posebno su pogođeni dvostruki iznimni učenici, odnosno oni koji su istodobno daroviti i imaju određene teškoće.

- Kod njih visoke sposobnosti mogu biti prikrivene teškoćama, pa ih sustav često ne prepoznaje. Učenik, primjerice, može predstavljati Hrvatsku na međunarodnom natjecanju iz matematike, informatike ili robotike, a istodobno imati disleksiju, ADHD ili drugu teškoću koja utječe na školske ocjene. Takav učenik može biti među najboljima u Europi u svom području, a ipak pri upisu ne ostvariti priznanje za svoje rezultate, navodi Marina Đanić.

Škole se ponekad ne znaju nositi s dvostruko iznimnim učenicima

Udruga DAR dvostruko iznimnim učenicima nastoji pomoći projektima Skriveni DAR i Skriveni DAR 2, koje podupire Grad Zagreb. Upozoravaju da se njihove sposobnosti često ne prepoznaju i da se njihovo ponašanje u školi ponekad pogrešno tumači kao neposluh.

- Susrećemo se sa slučajevima u kojima škole, iako upoznate sa stručnom dokumentacijom, ponašanja povezana s teškoćama vrednuju disciplinski. U jednom takvom slučaju darovitom učeniku s utvrđenim teškoćama snižena je ocjena iz vladanja, iako je škola bila upoznata s njegovim specifičnim potrebama. Smatramo da je važno da škole pri vrednovanju učenika, uključujući i ocjenjivanje vladanja, uzimaju u obzir individualne osobitosti i razvojne karakteristike učenika. Takav pristup proizlazi i iz Konvencije UN-a o pravima djeteta, koja propisuje da obrazovanje treba biti usmjereno prema punom razvoju osobnosti, nadarenosti te duševnih i tjelesnih sposobnosti svakog djeteta, dodaju iz Udruge DAR.

Zaključno poručuju da im cilj nije stvaranje privilegija za jednu skupinu učenika, nego proširenje sustava tako da na pravedan i dosljedan način prepoznaje različite oblike izvrsnosti.

- Vjerujemo da obrazovni sustav treba jednako cijeniti vrhunska postignuća bez obzira dolaze li ona iz sporta, znanosti, tehnologije, umjetnosti ili glazbe, zaključuje Marina Đanić.