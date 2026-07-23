Koristite ga svaki dan, ali znate li što znači GPT u ChatGPT?

OpenAI još od 2023. nastoji pravno zaštiti 'GPT', što znači model unaprijed treniran na velikom skupu podataka. Pitanje je hoće li im to poći za rukom

Ovo desetljeće obilježeno je širokom primjenom umjetne inteligencije, a od svih modela tržištem dominira ChatGPT. Koriste ga poslovni ljudi, programeri, novinari, učitelji i učenici, neki za zabavu, a drugi za posao ili životne savjete. ChatGPT tako je dobio i razne nadimke, kao što su Chat, Gippy ili Đipiti.

Iako je većina korisnika barem donekle svjesna kako model generativne umjetne inteligencije funkcionira, i da se bazira na predviđanju tekstualnog konteksta, mali broj korisnika zna što GPT u njegovom imenu znači.

Što znači 'GPT'?

To je kratica za 'Generative pre-trained transformer', što znači da je riječ o jezičnom modelu koji je unaprijed treniran na velikim skupovima neoznačenih podataka. Nakon učenja na raznolikoj zbirci tekstova, model se podešava na konkretne jezične zadatke. Razlika od starijih modela je u tome što skup podataka na kojem je model učio nije bio označen, što je štedjelo vrijeme i novac. Prediktivni generativni jezični modeli u stvari analizira tekst i predviđanjem generira odgovor.

OpenAI svoj prvi model tog tipa GPT-1 predstavio je 2018. godine, a ChatGPT je svjetlo dana ugledao 2022. godine, nakon čega se ubrzo pojavila konkurencija poput Geminija, DeepSeeka i Claudea.

GPT modeli se prvenstveno koriste za generiranje teksta, ali se mogu trenirati i za generiranje drugih vrsta podataka, na primjer slike i zvuk. Iako se kratica prvenstveno koristila za bilo koji jezični model tog tipa, OpenAI nastoji je brendirati.

OpenAI pokušava zaštiti naziv

Od 2023. OpenAI je u uvjetima pružanja usluge naveo da druge tvrtke koje koriste njihovo programsko sučelje (API) ne smiju uključivati 'GPT' u nazive svojih proizvoda. Međutim od studenog te godine pretplatnicima usluge ChatGPT Plus omogućio je izradu prilagođenih verzija svog Chata, u čijim nazivima je korištenje kratice dopušteno.

OpenAI je čak podnio zahtjev američkom Uredu za patente kako bi zaštitio 'GPT' u području umjetne inteligencije, međutim zahtjev im je odbijen s obrazloženjem da je to opći tehnički pojam, pisao je TechCrunch. Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo u proljeće 2023. registrirao je 'GPT' kao zaštitni znak tvrtke, međutim od proljeća 2024. godine registracija je pravno osporena i pokušava se poništiti.